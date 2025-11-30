Những lợi ích khi công dân đăng ký thường trú tại Hà Nội
GĐXH - Đăng ký thường trú giúp người dân dễ dàng xác lập địa vị pháp lý, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân. Đồng thời thuận lợi hơn rất nhiều trong mọi giao dịch và thủ tục hành chính.
Đăng ký thường trú là gì?
Để hiểu rõ hơn về đăng ký thường trú là gì? Trước tiên cùng tìm hiểu nơi thường trú là gì?
Theo quy định của Luật Cư trú 2020, nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú.
Theo đó, đăng ký thường trú là thủ tục hành chính nhằm ghi nhận nơi công dân sinh sống ổn định và lâu dài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là địa chỉ cư trú chính thức, được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và là căn cứ pháp lý để thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của công dân như: Đi bầu cử, làm thủ tục hành chính, nhập học, khám chữa bệnh, hưởng các chính sách xã hội…
Đăng ký thường trú tại Hà Nội mang lại lợi ích gì cho người dân?
Việc đăng ký thường trú là nghĩa vụ của công dân, đồng thời mang lại rất nhiều quyền lợi thiết thực như:
- Đăng ký thường trú giúp người dân được coi là công dân chính thức của địa phương, từ đó rút ngắn và đơn giản hóa nhiều thủ tục:
+ Việc cấp đổi, làm lại căn cước công dân, hộ chiếu được thực hiện tại nơi thường trú theo đúng thẩm quyền.
+ Đơn giản hóa thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn tại địa phương.
+ Thuận lợi trong việc thực hiện các giao dịch về nhà đất (như: mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở).
+ Rút gọn hồ sơ và quy trình giải quyết các thủ tục như đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng.
- Có đăng ký thường trú trẻ em được ưu tiên hàng đầu để xét tuyển, phân tuyến vào các trường công lập đúng tuyến.
- Người dân có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hoặc các chính sách phúc lợi xã hội khác dành riêng cho cư dân địa phương.
- Đăng ký thường trú là cơ sở để công dân thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của mình tại địa phương.
- Nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng ưu tiên hoặc có điều kiện vay vốn thuận lợi hơn đối với khách hàng có hộ khẩu thường trú tại địa bàn.
- Có đăng ký thường trú giúp hoàn thiện hồ sơ pháp lý khi thực hiện các giao dịch thế chấp tài sản có giá trị lớn.
Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký thường trú
Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký thường trú là cơ quan công an.
Theo Điều 3 Thông tư 55/2021/TT-BCA (sửa đổi tại Thông tư 66/2023/TT-BCA) hướng dẫn về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục về cư trú (đăng ký thường trú) như sau: Công dân sẽ chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thường trú thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, hoặc ứng dụng VNeID.
Người yêu cầu đăng ký thường trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu hợp lệ (không bắt buộc phải công chứng, chứng thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định của pháp luật.
Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký thường trú trực tuyến được cấp 01 mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc nhận thông tin để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký thường trú.
Trường hợp công dân đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà không được ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác thì khi cơ quan đăng ký cư trú tiến hành kiểm tra, xác minh để giải quyết thủ tục về thường trú; công dân có trách nhiệm xuất trình giấy tờ, tài liệu đã đăng tải để cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận tính chính xác vào biên bản xác minh. Cơ quan đăng ký cư trú không yêu cầu công dân nộp để lưu giữ giấy tờ đó.
- Bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung; đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.
- Trường hợp thông tin giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký thường trú đã được chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ đó để giải quyết đăng ký cư trú.
- Việc thông báo về kết quả giải quyết thủ tục về cư trú được thực hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, tin nhắn SMS.
- Cơ quan đăng ký cư trú có quyền từ chối giải quyết thủ tục về cư trú và không hoàn trả lại lệ phí đối với trường hợp đã nộp lệ phí nếu phát hiện thông tin công dân kê khai không đúng sự thật hoặc giấy tờ, tài liệu công dân đã cung cấp để thực hiện thủ tục về cư trú bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả.
