Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những biến động về các phương diện của con giáp Mão trong tháng 10 âm lịch 2025 dưới đây. Bạn có thể tham khảo để chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong tháng này.

Khai tài vượng vận tuổi Thìn tháng 10 âm lịch năm 2025

Sự nghiệp con giáp Thìn tháng 10 âm lịch 2025

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo sự nghiệp của con giáp Thìn đang tháng 10 âm lịch 2025 đang trên đà phát triển nhờ ảnh hưởng tích cực của Tử Vi cát tinh. Tháng này, con giáp Thìn có cơ hội thể hiện tài năng của mình, được cấp trên trọng dụng.

Các dự án của con giáp Thìn được triển khai thuận lợi, có quý nhân và bạn bè sẵn sàng giúp đỡ. Khuyên con giáp Thìn khéo ăn khéo nói, nắm bắt cơ hội thể hiện sẽ mở ra được sự nghiệp rộng lớn trong tương lai cho mình.

Con giáp Thìn

Tuy nhiên, với những người đang theo đuổi con đường học tập, buôn bán thì nên cẩn thận vì tháng này đem tới tiểu nhân khiến con giáp này lao đao nhiều phen. Người ra ngoài, đi xa thường không được may mắn.

Tài lộc của con giáp Thìn tháng 10 âm lịch 2025

Tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp dự báo, con giáp Thìn dễ bị hao hụt về tài lộc. Trong tháng này, con giáp Thìn không nên đầu tư làm ăn lớn vì không được thuận lợi.

Nếu làm ăn lớn, con giáp Thìn không nên giữ những tư tưởng bảo thủ, không chịu thay đổi để bắt kịp với thời thế. Cứ cố chấp với quan điểm của mình, bạn có thể đi vào ngõ cụt, hãy cởi mở hơn và chịu khó thay đổi tư duy mới làm giàu được.

Con giáp Thìn tháng này cũng tránh cho người khác mượn tiền vì khó đòi. Một số kẻ tìm cách lợi dụng tình cảm của bạn để mượn tiền, Thìn sống quá hiền lành và hay cả nể nên dễ bị tiểu nhân lợi dụng

Tình duyên của con giáp Thìn tháng 10 âm lịch 2025

Tháng mới, vận may tình cảm của con giáp Thìn tăng cao. Với những con giáp Thìn độc thân gặp được một người chủ động bày tỏ sự quan tâm đến bạn, bạn có thể cân nhắc chủ động. Biết đâu người ấy lại chính là định mệnh của đời mình.

Trong các mối quan hệ, những người tuổi Rồng luôn đặt nhu cầu của đối phương lên hàng đầu. Tháng này, bạn cũng có thể tận hưởng cảm giác ngọt ngào khi được yêu thương và chăm sóc.

Cách khai tài vượng vận của con giáp Thìn tháng 10 âm lịch 2025

+ Nhâm Thìn: Bạn cần kiềm chế hơn trong lời nói và hành động trước mặt người ngoài, cố gắng không để lộ khuyết điểm của mình.

Quý nhân: Tý, Dần; Màu sắc may mắn: Xanh lục, xám

+ Giáp Thìn: Bạn không cần phải tiết kiệm các chi phí sinh hoạt cơ bản như thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại, nhưng nên hạn chế khoe lương cho người khác biết.

Quý nhân: Dần, Mùi; Màu sắc may mắn: Tím, đỏ

+ Bính Thìn: Đặc biệt cẩn thận với các vụ kiện tụng và tránh tranh cãi hoặc vấn đề pháp lý.

Quý nhân: Dậu, Hợi; Màu sắc may mắn: Vàng, hồng

+ Mậu Thìn: Bạn sẽ rất hăng say với công việc vào đầu tháng. Lời khen ngợi của sếp sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu.

Quý nhân: Mão, Ngọ; Màu sắc may mắn: Nâu, cam

+ Canh Thìn: Tháng này sẽ là một tháng giao lưu rất sôi động, với cơ hội gặp gỡ mọi người từ mọi tầng lớp, già trẻ, cả nam lẫn nữ.

Quý nhân: Hợi, Mão; Màu sắc may mắn: Hồng, nâu

Khai tài vượng vận tuổi Tỵ tháng 10 âm lịch năm 2025

Sự nghiệp của con giáp tuổi Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Tháng này, Tương Xung xuất hiện nên người tuổi Tỵ sẽ rất bận rộn. Khi làm việc gì, đừng nghĩ đến lợi ích trước, bạn hãy đặt sự chân thành của mình thì càng tạo được danh tiếng. Tỵ cần đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, thường cảm thấy mệt mỏi vì nhiều việc đè lên đầu, nhưng điều đó cũng là bàn đạp để phát triển.

Con giáp Tỵ

Vào cuối tháng 10 âm lịch, sự nghiệp của con giáp Tỵ dễ bị cản trở bởi người khác. Bạn cần chuẩn bị tinh thần ứng phó với khủng hoảng và lường trước các tình huống khác nhau để tránh những bi kịch không đáng có.

Tài lộc của con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Tháng này với con giáp Tỵ lộc lá đến chậm, không có lộc, tiền làm ra không có dư, làm ít nhưng tiêu nhiều. Chìa khóa để giảm vận xui là chăm chỉ làm ăn, hạn chế khoe khoang, âm thầm nỗ lực, không nói cho ai biết mục tiêu của mình.

Đầu tháng 10 âm là thời điểm nhạy cảm không tốt cho việc đầu tư tiền bạc, làm ăn kinh doanh, mua bán đồ có giá trị lớn. Con giáp Tỵ cần tính toán, nếu không bạn sẽ phải gánh một hậu quả khó lường khiến tiền bạc bay đi như gió.

Tình duyên của con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Nhờ có Nguyệt lệnh Đế Vượng, tháng 10 âm lịch 2025 lại là một tháng khá đào hoa với Tỵ. Một tháng có nhiều khởi sắc với hạnh phúc của người tuổi Tỵ, tốt cho các gia đình đang hiếm muộn mong con cái hoặc người độc thân muốn thoát cảnh cô đơn vì tháng này sẽ có nhiều lương duyên tốt lành tìm tới bạn.

Bạn nên nhớ, đây là thời điểm thuận lợi để gặp gỡ bạn bè khác phái. Tuy nhiên, hãy tránh vướng vào chuyện tình cảm mù quáng và giữ thái độ chân thành, cởi mở để thu hút đúng người.

Dù trong công việc hay cuộc sống cá nhân, bạn sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ và chăm sóc của gia đình và bạn bè, giúp bạn phát triển tốt hơn, mạnh dạn đối mặt với khó khăn.

Cách khai tài vượng vận tháng 10 âm lịch 2025

+ Quý Tỵ: Bạn không chỉ gặp được quý nhân của đời mình mà còn có cơ hội sửa sai.

Quý nhân: Mùi, Tý; Màu sắc may mắn: Nâu, tím

+ Ất Tỵ: Tháng này, hãy dành thời gian cho bản thân, đừng ngại chi tiền đầu tư cho sức khỏe.

Quý nhân: Thìn, Hợi; Màu sắc may mắn: Be, cam cháy

+ Đinh Tỵ: Tử vi tháng 10/2025 tuổi Tị âm lịch nói tháng này làm ăn rất có triển vọng nhưng nên hạn chế ăn nói bừa bãi.

Quý nhân: Mão, Ngọ; Màu sắc may mắn: Nâu, hồng

+ Kỷ Tỵ: Hãy dành thời gian tập thể dục, điều này rất có lợi cho sức khỏe của bạn, sau này bạn sẽ cảm ơn vì điều này.

Quý nhân: Tý, Mùi; Màu sắc may mắn: Trắng, cam

+ Tân Tỵ: Đầu tháng công việc có nhiều tin vui, cuối tháng cẩn thận hạn về tiền bạc, xe cộ.

Quý nhân: Dần, Mùi; Màu sắc may mắn: Tím, be

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.