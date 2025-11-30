Dự báo mùa đông năm nay khắc nghiệt, băng giá, sương muối đến sớm
GĐXH - Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có những đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày từ giữa tháng 12 trở đi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (30/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù rải rác, trời nắng; từ đêm, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vài nơi.
Do thời tiết rét khô, các khu vực chủ yếu rét về đêm và sáng; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Ở các vùng núi cao, cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/11, thời tiết chủ đạo là không mưa, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, ban ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, với mức nhiệt chênh lệch ngày đêm từ 15-27 độ.
Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực Trung Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét; các khu vực khác đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Chia sẻ trên Thanh Niên, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo trong tháng 12/2025 - 1/2026 sẽ là cao điểm không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, đặc biệt là khu vực miền Bắc.
Điểm đặc biệt của năm nay là không khí lạnh cường độ mạnh, xâm nhập sâu xuống phía nam, không chỉ ảnh hưởng miền Bắc mà còn bao trùm cả khu vực Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh), gây mưa cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.
Dự báo từ giữa tháng 12 trở đi, miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ có những đợt rét đậm, rét hại, vùng núi xuất hiện băng giá, sương muối.
Cũng theo ông Lâm, điểm đặc biệt nữa của mùa đông năm nay, miền Bắc và cả khu vực Bắc Trung bộ sẽ có nhiều ngày rét khô, trời rét về đêm, ban ngày trời nắng. Rét khô sẽ là hình thế thời tiết phổ biến trong tháng 12/2025 kéo đến hết tháng 1/2026.
"Ở trạng thái rét khô thì hơi nước ngưng tụ trên bề mặt lá cây, các bề mặt dễ tạo thành băng giá, sương muối khi nền nhiệt độ xuống xấp xỉ 0 độ C. Ở những vùng núi cao, nhiệt độ giảm sâu về ban đêm thì lớp băng giá, sương muối sẽ rất dày. Trong những tháng tới, băng giá, sương muối sẽ xảy ra nhiều hơn ở vùng núi Bắc bộ và vùng núi Thanh Hóa có khả năng xảy ra băng giá, sương muối trong mùa đông năm nay", ông Lâm nói.
Dự báo thời tiết ngày 30/11/2025 các vùng trên cả nước:
Thành phố Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ C.
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.
Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra sương muối và băng giá.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.
Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra sương muối và băng giá.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.
Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28-31 độ C.
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Thành phố Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
