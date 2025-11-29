Tin sáng 29/11: Bão số 15 diễn biến phức tạp; dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữ

Bão số 15 diễn biến phức tạp trên Biển Đông

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão số 15 sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới. Hồi 13 giờ ngày 28/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 5km/h.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới. Ngày 29/11 đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Tây Bắc. Ngày 30/11 đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 280km về phía Đông. Ngày 1/12 đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 200km về phía Đông.

Sau đó bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão Koto, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo cơ quan khí tượng, bão số 15 có diễn biến phức tạp. Ảnh: NCHMF

Dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam

Theo báo Đại biểu nhân dân, vừa qua, Bộ GD&ĐT đã đăng tải dự thảo Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam để lấy ý kiến góp ý rộng rãi từ dư luận xã hội. So với Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc đang được sử dụng, dự thảo lần này được xây dựng trên tinh thần đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ, cũng như yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới.

Theo Cục Quản lý chất lượng của Bộ GD&ĐT, khung năng lực ngoại ngữ mới được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) phiên bản năm 2020, đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Việc tham chiếu CEFR giúp bảo đảm sự tương thích giữa hệ chuẩn của Việt Nam với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ quốc tế, thuận lợi hơn cho việc so sánh, công nhận kết quả học tập, văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ của người học Việt Nam trong bối cảnh dịch chuyển học tập và lao động ngày càng gia tăng.

Một điểm nhấn quan trọng trong dự thảo là việc bổ sung bậc Tiền Bậc 1 (Pre-A1) bên cạnh sáu bậc hiện có, giúp bao quát toàn bộ phổ trình độ, từ giai đoạn làm quen đến mức độ sử dụng thành thạo ngoại ngữ. Theo lý giải của Bộ GD&ĐT, bậc Pre-A1 đặc biệt phù hợp với lứa tuổi mầm non, tiểu học – nhóm đối tượng đang ngày càng được tiếp cận sớm với ngoại ngữ trong nhà trường, đòi hỏi những mô tả năng lực phù hợp với tâm sinh lý và mục tiêu hình thành nền tảng ngôn ngữ ban đầu.

Cùng với việc mở rộng thêm một bậc, dự thảo Khung năng lực ngoại ngữ còn điều chỉnh, bổ sung các mô tả chi tiết cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở từng trình độ. Các mô tả này được cụ thể hóa hơn so với Khung 6 bậc trước đây, qua đó cung cấp cơ sở tham chiếu rõ ràng cho các nhà quản lý, nhóm xây dựng chương trình, đơn vị biên soạn tài liệu, giáo viên và người học khi thiết kế mục tiêu, nội dung, phương thức dạy học, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Học sinh một trường tiểu học ở TP. Hồ Chí Minh trong giờ học tiếng Anh.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc gần 62 tỷ đồng



Vietnamnet đưa tin, theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam ( Vietlott ), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.438 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 28/11, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 61.756.239.000 đồng (gần 62 tỷ đồng). Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.438 của sản phẩm Mega 6/45 vào tối nay chứa dãy số may mắn 02 - 09 - 17 - 23 - 39 - 41.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền gần 6,18 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 55,6 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.438 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào hôm nay, ngoài giải Jackpot trị giá gần 62 tỷ đồng nói trên, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 35 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.784 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 28.679 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Kim Liên vừa giải cứu một nam thanh niên bị "Bắt cóc online", lừa đảo đi lao động bên Mỹ.

Cơ quan chức năng cho biết, vào chiều ngày 26/11/2025, Công an phường Kim Liên tiếp nhận tin báo của gia đình anh N.V.C (SN 2003, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội) về việc anh bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kim Liên đã khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.

Đến chiều ngày 27/11/2025, cơ quan Công an xác định được anh C đang bị khống chế, đe dọa tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Yên (tỉnh Bắc Ninh). Công an phường Kim Liên đã phối hợp với Công an xã Tân Yên giải cứu và đưa anh C về nhà an toàn.

Qua làm việc, anh C cho biết có nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của anh C, các đối tượng dựng kịch bản yêu cầu anh này "chứng minh tài chính" bằng cách phối hợp tạo ra một vụ bắt cóc giả để lấy tiền.

Các đối tượng hướng dẫn anh C mua điện thoại mới, chỉ được liên lạc qua Zoom. Anh C bị các đối tượng thao túng tâm lý phải liên tục thay đổi địa điểm ở Hà Nội, Bắc Ninh... Sau khi chiếm được quyền sử dụng Zalo, các đối tượng đã cắt ghép hình ảnh anh C bị tra tấn, giam giữ rồi gửi cho gia đình, yêu cầu chuyển 500 triệu đồng tiền chuộc.

Công an phường Kim Liên đã tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo cho anh C và bàn giao cho gia đình, kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Công an phường bàn giao nạn nhân cho gia đình. Ảnh: CA TP Hà Nội

Phát hiện 2,4 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc ở Cao Bằng

Chiều ngày 28/11, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Đoài Dương kiểm tra, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29G-01x.xx vận chuyển 2.472kg nguyên liệu thuốc lá không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo đó, khoảng 8h ngày 26/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại xóm phố Thông Huề (xã Đoài Dương), lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô trên có dấu hiệu nghi vấn và ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Số thuốc lá bị lực lượng chức năng thu giữ.

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện 103 bao tải chứa nguyên liệu thuốc lá, mỗi bao nặng 24kg. Tài xế điều khiển xe là T. Đ. L (SN 1983, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng công an đã đưa người và tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.



