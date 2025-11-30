Dự báo tháng 10 âm lịch: Con giáp Ngọ cần lưu tâm công việc và tài lộc
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 10 âm lịch của con giáp Ngọ dưới đây. Đọc để biết thêm về những điều thay đổi trong tháng về công việc và tài lộc.
Sự nghiệp con giáp Ngọ tháng 10 âm lịch 2025
Tử vi tháng 10/2025 tuổi Ngọ âm lịch dự báo đường sự nghiệp khá đẹp. Con giáp này có bản lĩnh trong công việc, nói được làm được, thông minh, giỏi thao túng, giỏi lo toan mọi việc nhưng cần phải hạn chế tính khoe khoang và kiêu ngạo.
Càng về cuối tháng con giáp này càng gặp được nhiều người giỏi, thu hút khách hàng tiềm năng. Quý nhân hỗ trợ hết mình giúp bạn thay đổi tương lai từ tối tăm sang rực rỡ, làm ăn lên như diều gặp gió.
Bên cạnh đó, bạn bè cũng là nguồn lực dồi dào giúp đỡ Ngọ rất nhiều trong cuộc sống và công việc. Bạn bè có nhiều người thông minh, quyền quý, tốt tính, lúc khó khăn hãy nhờ họ cho lời khuyên, bạn sẽ tìm ra con đường tươi sáng. Thời gian này hãy trân trọng những người đã giúp mình, vũ trụ đang cho tuổi Ngọ cơ hội thanh lọc lại cuộc sống.
Tài lộc của con giáp Ngọ tháng 10 âm lịch 2025
Do bị ảnh hưởng vì Tiểu Hao nên tiền bạc của con giáp Ngọ không dư ra được, làm gì cũng vất vả, kiếm được đồng tiền rất khó. Tránh chi tiêu bốc đồng và chạy theo xu hướng một cách mù quáng, Ngọ nên cân đo đong đếm thật kỹ trước mọi khoản tiền chi.
Tuy nhiên, bạn lại không thiếu cơ hội. Điều cần là con giáp Ngọ lại thiếu cái đầu lạnh và trái tim lì lợm để chịu đựng tới cùng trong con đường làm giàu, thêm một chút bản lĩnh nữa thì Ngọ mới có lộc.
Vào những ngày giữa tháng, con giáp Ngọ cần tránh giao thương lớn vì thời gian này, không gặp rắc rối lớn thì cũng gặp tiểu nhân cản đường.
Tình duyên của con giáp Ngọ tháng 10 âm lịch 2025
Người tuổi Ngọ tháng này có thể gặp phải một số thăng trầm trong tình cảm. Người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu và xây dựng mối quan hệ tình cảm, nhưng cần cân nhắc kỹ lưỡng xem đối phương có phù hợp với mình hay không.
Các cặp đôi nên chú ý cân bằng giữa gia đình và công việc, tránh để vấn đề gia đình ảnh hưởng đến công việc và tâm trạng. Tháng này, Ngọ cần quan tâm và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp hơn, tăng cường giao tiếp và thấu hiểu để duy trì một mối quan hệ lành mạnh.
Cách khai tài của con giáp Ngọ tháng 10 âm lịch 2025
+ Giáp Ngọ: Bạn nên dành nhiều thời gian cho bản thân, thời gian qua bạn hy sinh vì người khác quá đủ rồi.
Quý nhân: Mùi, Thìn; Màu sắc may mắn: Hồng, nâu
+ Bính Ngọ: Tháng này, bạn nên chăm sóc sức khỏe cẩn thận hơn, cần tránh buôn chuyện nơi đông người.
Quý nhân: Hợi, Tý; Màu sắc may mắn: Đỏ, tím
+ Mậu Ngọ: Bạn hãy cẩn thận để không bị lừa bởi những quảng cáo sai sự thật hoặc những thông tin sai lệch từ người khác nói ra.
Quý nhân: Hợi, Dần; Màu sắc may mắn: Hồng, be
+ Canh Ngọ: Giữ một cái đầu lạnh trong cuộc sống sẽ giúp bạn tránh được nhiều tai ương.
Quý nhân: Sửu, Tuất; Màu sắc may mắn: Đỏ, trắng
+ Nhâm Ngọ: Tử vi tháng 10/2025 tuổi Ngọ âm lịch nói bạn làm gì cũng nên tính toán kỹ, không được ẩu.
Quý nhân: Dần, Tị; Màu sắc may mắn: Xanh lá, cam
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
