Bên trong làng trồng quất cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình chuẩn bị phục vụ Tết Bính Ngọ
GĐXH - Những ngày cuối năm, làng trồng quất cảnh Nam Phong (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) bước vào giai đoạn bận rộn nhất. Khắp các vườn, bà con tất bật cắt tỉa, chăm cây, chỉnh dáng, chuẩn bị cho vụ bán Tết Bính Ngọ 2026.
Video bên trong làng trồng quất cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình:
Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạoĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Người sinh vào tháng Âm lịch này ngay từ khi sinh ra đã sở hữu nội lực mạnh mẽ, tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường hiếm thấy.
Tất tần tật các thông tin về cư trú của công dân, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhấtĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm cụ thể, có thể là nơi ở thường trú hoặc tạm trú. Luật Cư trú 2020 quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến cư trú như thế nào?
Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo thay đổi các phương diện của hai con giáp Thìn và con giáp Tỵ trong tháng 10 âm lịch 2025 này. Để thu hút vận khí tốt, mọi người có thể tham khảo dưới đây.
Điều chỉnh thông tin về cư trú diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước nàyĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Đăng ký cư trú là trách nhiệm của mỗi công dân theo quy định của Luật Cư trú. Trường hợp người dân cần điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú cần thực hiện những gì?
Tin sáng 29/11: Bão số 15 diễn biến phức tạp; dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Bão số 15 vẫn đứng yên ở giữa Biển Đông, đang suy yếu dần và sẽ loanh quanh ở giữa Biển Đông trong vài ngày tới.
Hà Nội tiếp tục cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ trong giờ cao điểmĐời sống - 22 giờ trước
UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận tiếp tục triển khai phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm, theo đề xuất của Sở Xây dựng.
Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiệnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sở hữu khả năng ăn nói cực kỳ linh hoạt, lời nói mềm mại, thuyết phục và đôi khi còn khiến người khác tin tưởng tuyệt đối.
Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thứcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những biến động về các phương diện của con giáp Mão trong tháng 10 âm lịch 2025 dưới đây. Bạn có thể tham khảo để chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong tháng này.
Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dù đã bị UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra "tối hậu thư" yêu cầu dẹp bỏ trước ngày 25/11, tổ hợp công trình vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý, dù chính quyền đã đề nghị ngừng cấp điện, các công trình này vẫn "sáng đèn", hoạt động nhộn nhịp.
Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêmĐời sống - 1 ngày trước
Đất nứt sâu, đường trồi sụt, nhiều căn nhà bị xé toạc và vỡ nát, khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk phải khẩn cấp rời đi trong đêm để bảo đảm an toàn.
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trúĐời sống
GĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký thường trú người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.