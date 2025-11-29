Mới nhất
Bên trong làng trồng quất cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình chuẩn bị phục vụ Tết Bính Ngọ

Thứ bảy, 19:45 29/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Những ngày cuối năm, làng trồng quất cảnh Nam Phong (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) bước vào giai đoạn bận rộn nhất. Khắp các vườn, bà con tất bật cắt tỉa, chăm cây, chỉnh dáng, chuẩn bị cho vụ bán Tết Bính Ngọ 2026.

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Hằng năm cứ vào độ cuối tháng 10, tháng 11 âm lịch, khách hàng trong và ngoài tỉnh Ninh Bình bắt đầu đổ về làng trồng quất Nam Phong, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình để chọn những cây đẹp nhất về trong dịp Tết. Đây cũng là thời điểm người trồng quất gặt hái thành quả sau cả năm vất vả ngoài đồng ruộng.

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Sáng ngày 29/11, ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, tại những vườn quất Nam Phong rực rỡ sắc vàng – xanh khi Tết cận kề. Không khí hối hả lan khắp xóm.

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Bà con cần mẫn chăm sóc từ tưới nước cho cây, cắt tỉa, bón phân,...

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Những quả đẹp, tròn, bóng được giữ lại; quả xấu, méo được loại bỏ để đảm bảo cây đạt độ hoàn thiện cao nhất chuẩn bị đem bán.

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Nhiều người trồng quất cảnh tại phường Vị Khê cho biết, năm nay vùng trồng không bị thiệt hại bởi bão lũ nên cây sinh trưởng đều, tỷ lệ đậu quả cao. Từ cuối tháng 8 âm lịch, các chủ vườn đã huy động nhân lực để khoanh gốc, buộc cành cho kịp bán.

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Những chủ vườn ở đây sử dụng đầu vòi phun mịn để giữ ẩm, giúp lá căng bóng, đây là yếu tố quyết định giá bán của quất cảnh.

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Các chủ vườn cho biết, một cây quất đẹp là cây có cành chắc khỏe, lá xanh bóng, quả căng tròn và toát lên sức sống, tạo ấn tượng mạnh với người nhìn. Mỗi cây quất thường mất từ 2-4 năm chăm sóc. Khi cây đạt đủ các yếu tố để xuất bán, người trồng quất phải tỉ mỉ tính toán thời điểm ra hoa, tạo quả và chăm sóc cho cây phát triển tốt, lá xanh bóng, quả tròn đều; đồng thời, uốn tỉa dáng cây cho bắt mắt và mang ý nghĩa may mắn ngày Tết.

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 8.

Anh Vũ Công Quân, một chủ vườn ở đây cho biết, gia đình anh trồng khoảng 200 cây quất, năm nay bán với giá dao động từ 3 triệu đến gần 40 triệu đồng/cây, tùy kích cỡ và độ đẹp. Nghề trồng quất cảnh phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên ai nấy đều mong mưa thuận gió hòa để có một vụ bội thu. Càng gần Tết, thời tiết hanh khô nên việc chăm sóc vất vả hơn.

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Tương tự, ông Trần Doãn Đông, một chủ vườn khác cho biết, trồng quất cảnh tùy vào từng năm, theo mùa và cũng một phần ăn may. Nếu chẳng may bị ngập úng, thì toàn bộ sẽ hư hỏng và bắt đầu lại từ đầu nhưng chi phí bỏ ra lớn.

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 10.

Ông Đông cho biết thêm: "Ngoài trồng quất bán ra thị trường dạng truyền thống, gia đình ông còn trồng quất trong chậu. Đây cũng là cách trồng mới, ít người ở Nam Phong làm vì thời gian chăm sóc lâu. Quất trồng chậu giá cả tùy thuộc từng cây, có cây lớn nhưng chỉ vài triệu đồng hoặc vài trăm nghìn. Tuy nhiên, có cây bé tý nhưng thế đẹp giá vài chục triệu là chuyện bình thường".

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 11.

Theo ghi nhận của PV, tại vườn nhà ông Đông những cây quất đẹp được chuyển lên chậu sứ, chậu đất để tạo dáng cuối cùng, chuẩn bị sẵn cho khách lựa chọn.

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 12.

Trồng ở chậu, công đoạn bón bổ sung phân hữu cơ, làm tơi đất giúp cây khỏe, giữ màu lá đẹp trong suốt mùa Tết.

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 13.

.

Bên trong làng trồng quất cảnh Ninh Bình chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 14.

Đáng chú ý, tại vườn nhà ông Đông có trồng lại cây quất "bạch kim", hình dáng quả và lá có nhiều màu khác nhau nhìn đẹp mắt.

Video bên trong làng trồng quất cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình:

Nhật Tân
Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Người sinh vào tháng Âm lịch này ngay từ khi sinh ra đã sở hữu nội lực mạnh mẽ, tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường hiếm thấy.

Tất tần tật các thông tin về cư trú của công dân, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhất

Tất tần tật các thông tin về cư trú của công dân, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhất

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm cụ thể, có thể là nơi ở thường trú hoặc tạm trú. Luật Cư trú 2020 quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến cư trú như thế nào?

Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo thay đổi các phương diện của hai con giáp Thìn và con giáp Tỵ trong tháng 10 âm lịch 2025 này. Để thu hút vận khí tốt, mọi người có thể tham khảo dưới đây.

Điều chỉnh thông tin về cư trú diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Điều chỉnh thông tin về cư trú diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Đăng ký cư trú là trách nhiệm của mỗi công dân theo quy định của Luật Cư trú. Trường hợp người dân cần điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú cần thực hiện những gì?

Tin sáng 29/11: Bão số 15 diễn biến phức tạp; dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữ

Tin sáng 29/11: Bão số 15 diễn biến phức tạp; dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Bão số 15 vẫn đứng yên ở giữa Biển Đông, đang suy yếu dần và sẽ loanh quanh ở giữa Biển Đông trong vài ngày tới.

Hà Nội tiếp tục cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ trong giờ cao điểm

Hà Nội tiếp tục cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ trong giờ cao điểm

Đời sống - 22 giờ trước

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận tiếp tục triển khai phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm, theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sở hữu khả năng ăn nói cực kỳ linh hoạt, lời nói mềm mại, thuyết phục và đôi khi còn khiến người khác tin tưởng tuyệt đối.

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những biến động về các phương diện của con giáp Mão trong tháng 10 âm lịch 2025 dưới đây. Bạn có thể tham khảo để chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong tháng này.

Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dù đã bị UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra "tối hậu thư" yêu cầu dẹp bỏ trước ngày 25/11, tổ hợp công trình vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý, dù chính quyền đã đề nghị ngừng cấp điện, các công trình này vẫn "sáng đèn", hoạt động nhộn nhịp.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Đời sống - 1 ngày trước

Đất nứt sâu, đường trồi sụt, nhiều căn nhà bị xé toạc và vỡ nát, khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk phải khẩn cấp rời đi trong đêm để bảo đảm an toàn.

