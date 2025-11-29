Bên trong làng trồng quất cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình chuẩn bị phục vụ Tết Bính Ngọ

Các chủ vườn cho biết, một cây quất đẹp là cây có cành chắc khỏe, lá xanh bóng, quả căng tròn và toát lên sức sống, tạo ấn tượng mạnh với người nhìn. Mỗi cây quất thường mất từ 2-4 năm chăm sóc. Khi cây đạt đủ các yếu tố để xuất bán, người trồng quất phải tỉ mỉ tính toán thời điểm ra hoa, tạo quả và chăm sóc cho cây phát triển tốt, lá xanh bóng, quả tròn đều; đồng thời, uốn tỉa dáng cây cho bắt mắt và mang ý nghĩa may mắn ngày Tết.