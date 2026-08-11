Những mặt hàng người tiêu dùng kiêng kỵ ‘xuống tiền’ trong tháng 7 âm lịch

Theo quan niệm dân gian xưa, tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn, tháng xá tội vong nhân) là thời điểm Diêm Vương sẽ mở Qủy Môn Quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế. Thời điểm này các cô hồn lang thang, vất vưởng, đói khát sẽ quay trở lại nhân gian khiến âm khí nặng nề. Chính vì vậy mà tháng này thường được coi là tháng cấm kỵ, tránh làm những việc lớn trong năm. Trong tháng cô hồn, nhiều gia đình Việt chú trọng hơn đến các phong tục, tín ngưỡng truyền thống. Bên cạnh việc chuẩn bị lễ cúng, ăn chay hay làm việc thiện, không ít người cũng có tâm lý hạn chế thực hiện những giao dịch, mua sắm có giá trị lớn. Đáng chú ý, bất động sản, ô tô, xe máy, điện thoại, đồ điện tử, trang sức, quần áo hay các sản phẩm đắt tiền thường nằm trong nhóm được nhiều người cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền trong tháng này.

Những quan niệm này chủ yếu xuất phát từ tín ngưỡng dân gian, không phải kết luận khoa học. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể tác động nhất định đến tâm lý và hành vi tiêu dùng.

1. Kiêng mua nhà tháng cô hồn

Bất động sản thường là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ nhất từ tâm lý kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch.

Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm "âm khí" được cho là mạnh hơn, trong khi việc mua nhà, mua đất là một quyết định lớn, gắn với nơi ở, tài sản và vận khí của gia đình. Vì vậy, một bộ phận người mua có tâm lý tránh ký hợp đồng, nhận nhà hoặc chuyển về nơi ở mới trong tháng này.

Một số người còn cho rằng mua nhà, mua đất vào tháng cô hồn có thể ảnh hưởng đến tài lộc, công việc hoặc cuộc sống gia đình về sau.

Chị Vũ Thị Thu Hiền môi giới bất động sản tại Hà Nội nhận định: "Thường cứ vào thời điểm tháng 7 âm lịch hàng năm, lượng giao dịch, thanh khoản bất động sản không nhiều. Thậm chí một số khách hàng trì hoãn quyết định mua bán, chờ qua tháng 7 âm lịch mới giao dịch".

2. Kiêng mua ô tô, xe máy tháng 7 âm lịch

Ô tô, xe máy cũng thường được xếp vào nhóm tài sản mà một số người hạn chế mua mới trong tháng 7 âm lịch. Lý do xuất phát từ quan niệm phương tiện giao thông gắn trực tiếp với việc đi lại hằng ngày, vì vậy nhiều người mong muốn chọn thời điểm được cho là "đẹp" để mua xe, đăng ký hoặc nhận xe.

Tuy nhiên, với người cần phương tiện phục vụ công việc, kinh doanh hoặc đi lại hằng ngày, yếu tố giá bán, chương trình khuyến mãi, nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính thường quan trọng hơn yếu tố thời điểm.

3. Kiêng mua sắm đồ điện tử, điện thoại

Điện thoại, máy tính, tivi, máy ảnh và nhiều thiết bị điện tử khác cũng có thể nằm trong danh sách những mặt hàng được một bộ phận người tiêu dùng hạn chế mua vào tháng 7 âm lịch. Quan niệm này chủ yếu liên quan đến tâm lý "tránh mua đồ mới" hoặc những tài sản có giá trị vào tháng được cho là không thuận lợi. Một số người lo ngại thiết bị mua trong thời gian này dễ gặp trục trặc, nhanh hỏng hoặc không đem lại may mắn.

Tuy nhiên, đây là quan niệm dân gian, không có cơ sở khoa học chứng minh. Trên thực tế, người tiêu dùng vẫn có thể mua điện thoại, máy tính hoặc thiết bị điện tử khi thực sự cần thiết, đặc biệt khi sản phẩm đang có chương trình giảm giá hoặc đáp ứng nhu cầu công việc.

4. Kiêng mua quần áo

Nhắc đến tháng cô hồn, nhiều người nghĩ ngay đến việc cúng bố thí cho vong linh không nơi nương tựa, nhiều người nấu cháo, đốt mã cúng trúng sinh. Điều này khiến cho nhiều người dè chừng việc mua quần áo mới vào dịp tháng 7 âm lịch.

Đặc biệt, người xưa còn quan niệm, không nên mua áo trắng vào dịp tháng cô hồn. Người xưa tin rằng mua quần áo mới lúc này dễ khiến các vong linh tưởng nhầm là đồ của họ hoặc mượn mặc, gây rắc rối cho người mua. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những tín ngưỡng truyền miệng, không có cơ sở khoa học.

Không chỉ quần áo, trong tháng 7 âm lịch, nhiều người cũng cân nhắc thậm chí hạn chế mua trang sức vàng, bạc, đá quý trong tháng 7 âm lịch. Bởi trang sức thường có giá trị tương đối lớn, đồng thời mang ý nghĩa về tài lộc, may mắn và phong thủy. Vì vậy, một số người cho rằng không nên mua vàng, đá quý hoặc trang sức có giá trị trong tháng cô hồn vì sợ "tiền tài thất thoát" hoặc không gặp may.

Tâm lý này đặc biệt có thể xuất hiện ở những người mua trang sức với mục đích cầu may, tích lũy tài sản hoặc làm quà tặng trong những dịp quan trọng. Ngược lại, với người mua vàng, bạc hoặc trang sức đơn thuần vì nhu cầu sử dụng hay đầu tư, yếu tố giá cả và mục đích mua thường được đặt lên hàng đầu.

Tâm lý kiêng kỵ khi mua sắm trong tháng 7 âm lịch

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là thời điểm "cửa âm" được cho là mở, các vong linh có thể trở về dương gian. Từ đó hình thành nhiều điều kiêng kỵ liên quan đến việc mua bán, xây dựng, cưới hỏi, chuyển nhà và thực hiện những công việc quan trọng.

Trong đó, việc hạn chế mua những tài sản lớn được cho là nhằm tránh những điều không may, giữ sự an tâm và chờ một thời điểm được coi là thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cần phân biệt tín ngưỡng dân gian với cơ sở khoa học. Không có bằng chứng khoa học cho thấy việc mua nhà, mua xe, điện thoại hay đồ gia dụng trong tháng 7 âm lịch sẽ khiến tài sản nhanh hỏng, làm ăn thất bát hoặc gặp vận rủi.

Tháng 7 âm lịch là một nét văn hóa, tín ngưỡng tồn tại lâu đời trong đời sống người Việt. Việc giữ gìn phong tục hay lựa chọn thời điểm mua sắm khiến bản thân cảm thấy yên tâm là nhu cầu cá nhân. Thế nhưng, với những sản phẩm thiết yếu hoặc giao dịch bắt buộc phải thực hiện, người tiêu dùng vẫn nên cân nhắc dựa trên nhu cầu thực tế, khả năng tài chính, chất lượng sản phẩm, giá bán, chính sách bảo hành và điều kiện hợp đồng.

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