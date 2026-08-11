Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 11 - 16/8/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối hàng loạt hộ dân
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 11 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 11 - 16/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 11 - 16/8/2026
Lịch cúp điện Bến Tre
KHU VỰC: -Một phần tổ 12, 17 khu phố Phú Thành phường Phú Khương -Một phần tổ 14 khu phố Hữu Định phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 11:30:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 7 khu phố Phú Nhuận 2 phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần tổ 10 khu phố 2; tổ 11, 12, 13, 15, 28 khu phố 3; tổ 31 khu phố Phước Thạnh; tổ 15, 16 khu phố Phước Hậu phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 10 khu phố 2; tổ 11, 12, 13, 15, 28 khu phố 3; tổ 31 khu phố Phước Thạnh; tổ 15, 16 khu phố Phước Hậu phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ba Tri
KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm giống cây trồng Bến Tre xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 09:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Qui xã An Hiệp; Một phần ấp An Thạnh xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Lê Văn Tấn xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/08/2026 đến 11:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tòa án khu vực 8 xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 11/08/2026 đến 12:30:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Đặng Minh Thoại xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/08/2026 đến 15:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Lê Văn Thảo xã An Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Quới xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Cả xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 11:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH MTV ĐT-TM-DV-TV Vinh Quang Xã Mỹ Chánh Hoà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 09:30:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH SXTM Chỉ sơ dừa Diệu Phong Xã Mỹ Chánh Hoà
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Quang Thị Ngọc Sương Xã Tân Xuân
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/08/2026 đến 14:30:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Đình xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Bùi Kim Thuỷ Xã Ba Tri
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Võ Văn Bùn Xã Ba Tri
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:30:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Phi Sơn, Huỳnh Trí Đức Xã Ba Tri
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Lợi Hạ; Một phần ấp Phú Lợi Thượng xã An Định
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 08:45:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Lợi Hạ; Một phần ấp Phú Lợi Thượng xã An Định
THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 11/08/2026 đến 10:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Sơn xã Hương Mỹ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/08/2026 đến 11:30:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Đăng xã Hương Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/08/2026 đến 14:15:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Trạch Tây; Một phần ấp Tân An; Một phần ấp Tân Điền xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 11/08/2026 đến 15:30:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Thiện xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Hội An, Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 13:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp An Vĩnh 1 xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 13:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, An Qui xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp An Lộc Giồng, An Hoà, Bình Thới, An Phong xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Ấp Nẩy, Thành Long xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
KHU VỰC: - Ấp Thới An, Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thừa Lợi xã Thới Thuận; ấp Phước Bình, một phần ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Lê Thị Đảnh; Nguyễn Minh Tâm; Lê Thông Thạo ấp Bình Huề 1 xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 4, 5, 9 ấp Bình Thuận; một phần tổ 1, 3, 4, 7 ấp Bình Đại xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần tổ 1, 2, 8 ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/08/2026 đến 12:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần tổ 6 ấp Lộc Thành xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
KHU VỰC: Một phần ấp An Điền, An Khương B, Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Thới, An Bình, An Ninh xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Túc
KHU VỰC: ấp Hàm Luông xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/08/2026 đến 11:30:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Tường; ấp Song Phú xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Hòa Thanh; tổ 4, 5 An Hòa xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Hòa Thanh xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Phú Đông, một phần ấp Hưng An xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Bình Đông xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Phú Long xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 09:30:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3 ấp Phụng Ngoại xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 15, 16, 17,18 ấp Hưng Phú xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 3, 6, 7 ấp Hưng Phú xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Lách
KHU VỰC: Một phần ấp Định Bình xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Sơn Long, Sơn Định, Thới Lộc xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Lân Nam xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lân Nam xã Vĩnh Thành tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11, 12 ấp Phú Long - xã Hưng Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12, 16, 17 ấp Hưng Long - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 12:00:00 ngày 14/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp