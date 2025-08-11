Người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội phát hiện nhồi máu não bán cấp sau 2 tuần có biểu hiện này
GĐXH - Chủ quan với dấu hiệu chóng mặt, ông Đ. uống thuốc rối loạn tiền đình nhưng không đỡ. Khi đến viện khám thì nhận kết quả bị nhồi máu não bán cấp.
Sau 2 tuần chóng mặt, đi khám phát hiện bị nhồi máu não
Trước vào viện 2 tuần, ông T.L.Đ (52 tuổi, ở Hà Nội) đột ngột xuất hiện chóng mặt, mất thăng bằng, không đi lại loạng choạng, có buồn nôn, nôn 1 lần trong ngày đầu tiên xuất hiện triệu chứng; có cảm giác nặng nửa đầu phải. Tuy nhiên, không liệt vận động tứ chi, không có xoay tròn đồ vật xung quanh, không đau đầu, không ù tai, không đau ngực, không khó thở, không ngất.
Được biết, ông Đ. từng mắc viêm gan B và đang điều trị thuốc kháng virus hằng ngày, đồng thời quản lý sức khỏe định kỳ.
Đo huyết áp tại nhà lúc xuất hiện triệu chứng vẫn trong giới hạn bình thường (120/80 mmHg)
Ông Đ. chủ quan nghĩ rằng đây là đợt rối loạn tiền đình thông thường nên đã điều trị 2 tuần theo hướng rối loạn chức năng tiền đình nhưng không đỡ nên đã đến PKĐK Medlatec Hồ Tây thăm khám.
Tại đây, hình ảnh chụp MRI sọ não ghi nhận hình ảnh tổn thương nhỏ vỏ não vùng đỉnh phải.
Để đi đến chẩn đoán xác định, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên sâu, đáng lưu ý kết quả chụp MRI sọ não có hình ảnh tổn thương nhỏ vỏ não vùng đỉnh phải (theo dõi nhồi máu não): Thoái hóa myelin chất trắng dưới vỏ bán cầu đại não và quanh não thất bên hai bên (phân loại Fazekas độ 1). Thiểu sản động mạch não trước bên trái đoạn A1. Viêm xoang sàng hai bên.
BSCKI. Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: Sau khi khám và làm các cận lâm sàng cần thiết có chẩn đoán xác định bệnh nhân bị nhồi máu não bán cấp/Viêm gan B. Tuy nhiên, đây cũng là trường hợp may mắn phát hiện và điều trị kịp thời để tránh gây hậu quả nghiêm trọng như gây ảnh hưởng tới khả năng vận động, ngôn ngữ, nhận thức và thị giác của người bệnh.
Chóng mặt kéo dài - Dấu hiệu hay gặp không được chủ quan
Theo BSCKI. Hoàng Anh Tuấn, bên cạnh nguyên nhân do căng thẳng, lo lắng, hạ đường huyết, tụt huyết áp… chóng mặt còn là nguyên nhân của các bệnh lý khác nhau gây nên, đó là các bệnh hay gặp như:
Rối loạn tiền đình ngoại biên (thường nhẹ hơn): Viêm dây thần kinh tiền đình (do virus) B, bệnh Meniere (tăng áp lực nội dịch mê đạo, chóng mặt tư thế kịch phát lành tính (BPPV) - chóng mặt khi thay đổi tư thế như nằm xuống, quay đầu, nhiễm trùng tai trong.
Rối loạn tiền đình trung ương: Tai biến mạch máu não (đột quỵ) vùng thân não - tiểu não, u não vùng tiểu não.
Do mắc bệnh tim mạch: Hạ huyết áp tư thế (đứng dậy đột ngột bị choáng), rối loạn nhịp tim, thiếu máu lên não do xơ vữa động mạch, suy tim.
Do bệnh thần kinh: Thiếu máu não mạn tính, đau nửa đầu kiểu tiền đình, bệnh Parkinson, u não, viêm não, chấn thương sọ não.
Do chuyển hóa - nội tiết: Hạ đường huyết (bỏ bữa, tiểu đường), thiếu máu (do thiếu sắt, chảy máu, phụ nữ rong kinh), suy giáp (thiếu hormone tuyến giáp), rối loạn điện giải (natri, kali...).
Do tâm lý - lối sống: Căng thẳng, lo âu, trầm cảm, mất ngủ kéo dài…
Cần làm gì khi bị chóng mặt kéo dài
Bác sĩ khuyến cáo, mặc dù chóng mặt là dấu hiệu hay gặp, nhưng người dân không nên chủ quan, bởi rất dễ bỏ sót bệnh lý nguy hiểm cấp tính nếu không khám đầy đủ chuyên khoa.
Đặc biệt, qua trường hợp của ông Đ. bác sĩ Tuấn khuyến cáo, nếu người dân xuất hiện bất cứ triệu chứng khác đi kèm ngoài chóng mặt, hoặc chóng mặt đơn thuần kéo dài trên 2 tuần nên đi khám chuyên khoa Thần kinh để tìm chính xác nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
