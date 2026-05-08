Đi chùa nên mua gì để công việc và cuộc sống luôn thuận lợi, hanh thông

Mua muối

Phong thủy cho rằng, muối mang khả năng xua đuổi tà khí và giữ gìn sự gắn kết trong gia đình. Vì vậy, sau khi đi chùa, nhiều người thường mua một túi muối nhỏ ở cổng chùa để mang về nhà.

Muối tượng trưng cho sự mặn mà, bền chặt và đủ đầy, giúp các mối quan hệ trong gia đình thêm hòa thuận, yêu thương. Ngoài ra, muối còn được xem là vật phẩm có khả năng thanh tẩy năng lượng xấu, mang lại cảm giác an tâm và nhẹ nhõm trong những ngày đầu năm mới.

Túi muối thường được đặt ở góc nhà, bếp hoặc bàn thờ với mong muốn giữ cho không gian sống luôn sạch sẽ và bình an.

Mua lửa (diêm hoặc bật lửa)

Bên cạnh muối, mua lửa cũng là một phong tục quen thuộc sau khi đi chùa. Ngọn lửa tượng trưng cho hơi ấm, sinh khí, tài lộc và sự khởi đầu mạnh mẽ. Theo phong thủy, việc mang một chút "lửa" về nhà được xem như mang theo năng lượng tích cực, giúp công việc và cuộc sống luôn thuận lợi, hanh thông.

Diêm hoặc bật lửa mang ý nghĩa thắp sáng con đường phía trước, giúp gia chủ có thêm động lực, nhiệt huyết và tinh thần lạc quan để bắt đầu những kế hoạch mới. Đây là một vật phẩm nhỏ, giản dị nhưng lại mang giá trị tinh thần rất lớn trong quan niệm tâm linh của người Việt.

Vòng trầm hương

Trong những năm gần đây, vòng trầm hương là một trong những vật phẩm được nhiều người lựa chọn khi đi chùa để mang về cho bản thân.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, vòng trầm hương còn được xem là vật hộ mệnh tinh thần, giúp người đeo giữ tâm an, tránh xa năng lượng xấu và hướng đến những điều thiện lành.

Theo quan niệm tâm linh, trầm hương là kết tinh của trời, đất, thời gian, mang dương khí mạnh và mùi hương thanh khiết.

Khi đeo vòng trầm hương, đặc biệt là sau khi đã mang lên chùa xin lộc hoặc đặt trước ban thờ Phật, chiếc vòng được tin rằng sẽ hấp thụ linh khí nơi cửa Phật, từ đó hỗ trợ gia chủ về mặt tinh thần, giúp tâm trí an định, giảm lo âu và thu hút năng lượng tích cực.

Tuy nhiên, khi lựa chọn vòng trầm hương để đi chùa, điều quan trọng không nằm ở hình thức cầu kỳ hay giá trị vật chất, mà ở chất lượng trầm và năng lượng tự nhiên mà chiếc vòng mang lại.

Những dòng vòng được chế tác từ trầm hương tự nhiên, không sánh ghép, không tẩm hóa chất sẽ giữ được mùi hương mộc thuần và dương khí ổn định - yếu tố cốt lõi trong các vật phẩm tâm linh.

Có nên sắm vàng mã khi đi chùa đầu năm không?

Một câu hỏi thường gặp là có nên sắm vàng mã khi đi chùa đầu năm không. Thực tế, Phật giáo không khuyến khích việc đốt vàng mã tại chùa, đặc biệt là ở ban thờ Phật. Nhiều ngôi chùa hiện nay cũng đã treo biển nhắc nhở hạn chế hoặc không đốt vàng mã để giữ sự thanh tịnh và bảo vệ môi trường.

Nếu chùa có khu vực thờ Thánh, Mẫu riêng, bạn có thể sắm vàng mã với số lượng vừa phải theo phong tục. Tuy nhiên, thay vì đốt nhiều vàng mã, bạn có thể lựa chọn công đức, làm việc thiện, phóng sinh đúng cách, đây được xem là hình thức gieo phước lành bền vững và đúng tinh thần nhà Phật hơn.

Các lễ vật nên có khi đi lễ chùa

Hoa tươi: Bạn nên chọn các loại hoa mang ý nghĩa thanh cao như hoa sen, hoa huệ hoặc hoa cúc. Những loài hoa này tượng trưng cho sự thanh khiết, tinh tấn và giác ngộ, rất phù hợp để dâng lên cửa Phật.

Khi chọn hoa, cần lưu ý hoa còn tươi, không héo úa, không dùng hoa giả vì điều này thể hiện sự thiếu trang nghiêm.

Trái cây tươi: Hãy chọn những quả chín tự nhiên, hình thức đẹp, không dập nát hay hư hỏng. Thông thường, người đi lễ sẽ bày trái cây theo số lẻ như 3 hoặc 5 loại, tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và đủ đầy.

Nhang (hương): Ưu tiên nhang sạch, đặc biệt là hương trầm tự nhiên, có mùi thơm nhẹ, dễ chịu. Tránh sử dụng các loại nhang hóa chất có mùi nồng, không chỉ ảnh hưởng đến không gian thanh tịnh của chùa mà còn không tốt cho sức khỏe. Việc thắp nhang cũng cần vừa phải, không nên đốt quá nhiều.

Đèn hoặc nến: Tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ, soi rọi con đường tu tập và hướng con người đến điều thiện lành.

Khi dâng đèn hoặc nến, người đi lễ thường gửi gắm mong cầu về sự sáng suốt, minh mẫn, để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn.

Bánh kẹo, xôi chè chay: Những lễ vật này mang ý nghĩa tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc và ấm no. Tuy nhiên, số lượng không cần nhiều, chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ và phù hợp với khả năng của mình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

