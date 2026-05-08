Hóa giải điềm xui, thay đổi vận mệnh bằng trang sức phong thủy

Mối liên hệ giữa đồ trang sức với con người

Mỗi thứ trang sức đeo trên mình như (vòng tay, vòng cổ, vòng chân, khuyên tai…) hay đính trên trang phục (quần áo, mũ, khăn…) đều chứa tác dụng phong thủy khác nhau, bởi chúng còn dựa vào nhiều yếu tố: Chất liệu tạo thành. Hình dáng, chủng loại. Người đeo chúng…

Chất liệu trang sức phong thủy và tác dụng

Mỗi một món đồ làm từ chất liệu khác nhau sẽ mang đến những tác dụng và ý nghĩa riêng biệt: Có những chất liệu quý giá như kim cương, vàng, bạc, ruby, đá quý, ngọc…; Có những chất liệu bình thường như: đá màu, đồng, thủy tinh…; Có những loại tạp liệu như: đá nhựa, hạt cườm, vỏ sò…

Trong số các chất liệu liệt kê ở trên, có hai chất liệu mang giá trị phong thủy. Đó là chất liệu quý giá và chất liệu bình thường… Tuy nhiên, có những món trang sức có tác dụng, linh lực mạnh, cũng có loại có tác dụng bình thường.

Những loại tạp liệu tuy không mang lại giá trị phong thủy nhưng cũng có chức năng góp phần cân bằng ngũ hành trong trang phục chúng ta mặc hằng ngày.

Mang trên mình một món đồ trang sức, người ta không chỉ mong muốn tôn lên giá trị thẩm mỹ mà còn mong rằng sẽ đón nhận được những điều tốt lành, may mắn, tài lộc dồi dào.

Những chất liệu được chọn làm trang sức phong thủy đều tỏa ra những nguồn năng lượng tốt, do đó nếu đeo món trang sức phù hợp, chủ nhân sở hữu sẽ được hưởng nguồn sinh khí cát lành.

Chính nguồn năng lượng đó sẽ có chức năng điều hòa các chất trong cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng tránh bệnh tật, tăng sức đề kháng, hỗ trợ bài trừ độc tố, phòng nhiễm bệnh, ví dụ như kim cương, ruby, ngọc, vàng, bạc, đồng, đá thạch anh, đá mã não…

Đa phần, các chất liệu quý hiếm đều tỏa ra linh lực: trấn trạch, trừ tà, phòng tránh khí độc thâm nhập vào bên trong cơ thể…

Hình dáng, chủng loại và tác dụng

Hiện nay, hình dáng, chủng loại của trang sức ngày càng phong phú, đa dạng bởi sự sáng tạo không ngừng dưới bàn tay khéo léo của những người nghệ nhân và thợ kim hoàn khi chế tác.

Những hình mẫu trên các món đồ đó luôn được cách điệu, song vẫn hài hòa, nằm trong quy chuẩn: chân (chất liệu tinh khiết) – mỹ (giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ) – quý (tỉ mỉ, cầu kỳ) – thuật (tôn trọng giá trị nguyên bản, không pha tạp) – hài (sự kết hợp giữa các chất liệu có ngũ hành tương sinh). Những sáng tạo nếu nằm ngoài quy chuẩn sẽ mang tới hiệu ứng phong thủy xấu.

Nếu kết hợp hài hòa và phù hợp với người sử dụng, vật phẩm sẽ giúp chiêu tài, kích lộc, tăng năng lượng may mắn: Đó là các món đồ chế tác từ chất liệu quý giá với những hình ảnh của linh vật, tôn giáo, tâm linh, đồ hình bát quái, pháp bảo hay thiên nhiên vũ trụ (mặt trăng, mặt trời, mây, nước)…

Đồ trang sức dù hình mẫu cầu kỳ hay đơn giản nhưng nếu làm từ chất liệu quý hiếm thì đều có linh lực phong thủy như nhau cho chủ nhân sở hữu.

Mục đích khi chế tác trang sức phong thủy là các chất liệu trong cùng một món đồ đó không tự triệt tiêu nội lực của chúng. Nếu xảy ra điều này, giá trị phong thủy sẽ không còn. Nó chỉ mang giá trị thẩm mỹ thuần túy mà thôi.

Nếu món đồ có các hình mẫu con vật độc hại, quái vật thì sẽ mang tới năng lượng xấu hay những hình thù mang tính khắc chế, uy hiếp… Nhìn vào món đồ vừa có cảm giác phản cảm, ghê rợn… Nếu cứ đeo chúng trong một thời gian dài thì sẽ chẳng có lợi gì cho người sử dụng, thậm chí mang tới nhiều điều xui rủi.

Tác dụng trang sức phong thủy đối với người đeo

Ví dụ: Những người thuộc dụng hỷ thần Kim nên mang trên mình các món đồ thuần kim loại như: nhẫn, dây chuyền, với chất liệu từ vàng, đồng, bạc, bạch kim… Ví dụ: Thập Nhị Thần Bát Bảo, Khai Dương Phú Quý...

Những người dụng hỷ thần có thể dùng đồ trang sức thuộc hành Thổ như: đá mã não, ngọc, đá màu, đá quý với màu sắc chủ yếu là vàng, nâu đất, đỏ hay các gam màu biến thể có tính Hỏa hoặc Thổ, như vậy sẽ đón nhận được cát tường. Ví dụ như Mỹ Nhân Ngọc.

Bên cạnh đó, nếu như muốn đạt được giá trị phong thủy của đồ trang sức, cần chú ý tới: Hình dáng phù hợp, tránh hình hung hại, phạm kỵ, kỳ dị tạo ra những năng lượng tiêu cực, xấu.

Màu sắc trang sức cần hợp với hành. Ví dụ: Nếu Dụng Hỷ Thần của gia chủ thuộc Mộc, nên chọn màu xanh lá; nếu thuộc Thổ: màu vàng, nâu đất; Hỏa: đỏ, cam…; Kim: trắng, bạc…; Thủy: đen, xanh biển, xanh lam…

Có rất nhiều gam màu là biến thể của mỗi màu (trong tự nhiên và cả nhân tạo,) do đó, gia chủ có thể lựa chọn màu sắc ở phạm vi tương thích rộng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

