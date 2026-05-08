Mẹo thanh tẩy năng lượng và thu hút tài lộc
GĐXH - Quá trình thanh tẩy năng lượng giúp loại bỏ những uế khí tích tụ trong không gian sống và trên cơ thể bạn, từ đó trả lại một môi trường thanh sạch, nhẹ nhàng.
Tại sao bạn cảm thấy mình thường xuyên gặp xui xẻo?
Yếu tố chủ quan
Phần lớn những gì chúng ta gọi là "vận đen" thực chất bắt nguồn từ bên trong tâm trí và cách chúng ta vận hành cuộc sống hàng ngày. Khi hiểu được nguyên nhân, nỗi sợ hãi về sự xui xẻo sẽ dần được thay thế bằng sự chủ động.
Tư duy tiêu cực
Tư duy tiêu cực luôn khiến bạn mặc định và suy diễn mọi thứ theo chiều hướng xấu. Và khi bạn đang trong trạng thái bi quan, não bộ có xu hướng chỉ tập trung vào những mất mát, sai sót và lờ đi những điều tốt đẹp đang hiện hữu.
Chính sự tập trung quá mức vào cái xấu này tạo ra một vòng lặp tâm lý, khiến bạn cảm thấy như thể cả thế giới đang quay lưng lại với mình, dù thực tế có thể đó chỉ là những biến cố rời rạc.
Thiếu sót trong chuẩn bị
Đôi khi, cái gọi là vận xui thực chất là kết quả của việc thiếu sự chuẩn bị chu đáo hoặc thiếu tính kỷ luật. Sự mệt mỏi, chủ quan trong công việc hoặc việc không có phương án dự phòng cho các tình huống khẩn cấp khiến các lỗi sai dễ dàng xuất hiện.
Thay vì nhìn nhận đó là hệ quả của một quá trình thiếu sót kỹ thuật, chúng ta lại có xu hướng đổ lỗi cho một thế lực siêu nhiên hay một chuỗi vận đen đang đeo bám để tự an ủi bản thân.
Yếu tố khách quan
Bên cạnh những nguyên nhân đến từ chính mình, không thể phủ nhận sự tồn tại của những tác động nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, tạo nên những giai đoạn thăng trầm khó tránh khỏi:
Yếu tố phong thủy
Dưới góc nhìn phong thuỷ, không gian sống và làm việc đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng năng lượng của mỗi người. Sự tích tụ của đồ đạc cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt hoặc hướng bài trí không phù hợp có thể tạo ra những luồng khí trì trệ, khiến năng lượng của gia chủ bị hao tổn.
Khi môi trường xung quanh thiếu đi sự thông thoáng và vượng khí, bạn sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi, tư duy bế tắc, từ đó gián tiếp dẫn đến những quyết định sai lầm và cảm giác xui xẻo kéo dài.
Mẹo thanh tẩy năng lượng và thu hút tài lộc
Đốt trầm hương
Trầm hương từ lâu đã được coi là tinh hoa của đất trời với khả năng tẩy uế và thanh lọc mạnh mẽ. Khi bạn cảm thấy vận xui đeo bám, việc đốt một nụ trầm hoặc thanh trầm để khói lan tỏa khắp các ngóc ngách trong nhà sẽ giúp xua tan những luồng khí âm u, lạnh lẽo.
Mùi hương thanh khiết này không chỉ giúp lòng người dịu lại, mà còn mang lại sự ấm áp, giúp vượng khí lưu thông và mang lại cảm giác bình an cho gia chủ.
Phóng sinh
Nghi thức phóng sinh mang ý nghĩa sâu sắc về sự từ bi và tôn trọng quyền sống của muôn loài. Trong phong thủy và tâm linh, việc cứu mạng chúng sinh giúp giải tỏa bớt những nghiệp lực không tốt và tích lũy phước đức cho bản thân.
Khi tâm hồn hướng thiện và thực hiện những hành động cứu giúp, bạn sẽ cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng, từ đó thu hút được những năng lượng tích cực và may mắn quay trở lại.
Rải gạo vàng thần tài
Gạo vàng thần tài là vật phẩm phong thủy được sử dụng để nạp khí và dẫn dắt tài lộc cho gia đình. Việc rắc gạo vàng vào bát hương hoặc xung quanh bàn thờ thần tài giúp kích hoạt dòng chảy tài chính và xua tan những vận rủi liên quan đến tiền bạc.
Đây được xem là hành động chiêu dẫn những vận may về công danh, giúp gia chủ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để tìm lại sự thịnh vượng vốn có.
Đốt vía để xua đuổi và loại bỏ năng lượng xấu
Đốt vía là phong tục dân gian phổ biến nhằm tiêu trừ những năng lượng tiêu cực hoặc "vía dữ' từ những sự kiện không may để lại. Bằng cách sử dụng ngọn lửa nhỏ và thực hiện nghi thức bước qua bước lại, người ta tin rằng những sự ám muội và đen đủi sẽ bị hóa cháy hoàn toàn.
Hành động này giúp người thực hiện giải tỏa được gánh nặng tâm lý và tin rằng chuỗi vận đen đã thực sự kết thúc để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Những điều cần tránh khi đặt cầu thang cho nhà ống để tránh hao tài, phạm phong thủyỞ - 12 giờ trước
GĐXH – Trong thiết kế nhà ống, cầu thang không chỉ là lối di chuyển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến bố cục, dòng khí và tài vận của cả ngôi nhà. Việc bố trí sai vị trí cầu thang có thể khiến không gian bí bách, thất thoát tài lộc và phát sinh nhiều bất ổn trong sinh hoạt.
Biệt thự 10 phòng ngủ, rộng 1.000 m2 của nữ Tiến sĩ, NSƯT vừa trở thành 1 trong 3 PGS hiếm hoi của lĩnh vực thanh nhạcỞ - 17 giờ trước
GĐXH - NSƯT Tân Nhàn sở hữu một biệt thự có 10 phòng ngủ, tọa lạc trên khuôn viên rộng 1.000 m2 có tầm nhìn ra biển tại Quảng Ninh.
Những lỗi thường gặp nên tránh khi tự vệ sinh sofa vải tại nhàỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Khi tự vệ sinh sofa vải tại nhà, nếu thực hiện sai cách có thể khiến sofa bị loang màu, xù vải, ẩm mốc hoặc nhanh xuống cấp. Vì vậy, bạn nên tránh những lỗi thường gặp dưới đây.
Giải xui có thực sự thay đổi vận mệnh không?Ở - 18 giờ trước
GĐXH - Giải xui theo phong thủy không phải là "phép màu" thay đổi vận mệnh ngay lập tức, mà là phương pháp hỗ trợ giúp con người cân bằng năng lượng và hành động đúng hướng hơn trong cuộc sống.
Dấu hiệu nhận biết bạn sắp gặp may mắn trong cuộc sốngỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Niềm tin của mỗi người trong dấu hiệu may mắn và không may mắn sẽ là khác nhau, tùy thuộc suy nghĩ và tiềm thức của bạn. Và những hoạt động, sự kiện phổ biến trong cuộc sống thường ngày của bạn cũng có thể là một dấu hiệu may mắn.
Hướng nhà và hướng các không gian sinh hoạt cho người tuổi Thìn giúp dòng khí tài vận vận hành trôi chảyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Với người tuổi Thìn vốn mang năng lượng mạnh, dễ gặp cơ hội lớn, việc chọn đúng hướng không nhằm "tạo tài lộc từ con số 0", mà giúp dòng khí tài vận vận hành trôi chảy, giảm biến động và hạn chế những giai đoạn lên xuống thất thường.
7 chỗ trong nhà càng 'để trống', tài lộc càng dễ vào nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống hiện đại, khi điều kiện vật chất ngày càng đầy đủ, nhiều gia đình có xu hướng lấp kín không gian sống bằng đồ đạc như một cách thể hiện sự sung túc. Tuy nhiên, dưới góc nhìn phong thủy, sự “đầy” nếu không được kiểm soát lại dễ trở thành nguyên nhân khiến dòng năng lượng trong nhà bị bế tắc.
Mẹo đơn giản giúp sofa khô ráo, tránh ẩm mốc, đẹp như mớiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để ghế sofa luôn khô ráo, sạch sẽ và bền đẹp, tránh ẩm mốc, bạn có thể áp dụng một vài mẹo đơn giản tại nhà như đặt vôi sống ở góc phòng giúp hút ẩm tự nhiên, sử dụng điều hòa hoặc máy hút ẩm...
Cách xử lý mộ bị nứt, sụt lún để không ảnh hưởng đến sự bình an và hưng thịnh của con cháuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mộ phần bị nứt nẻ, sụt lún không chỉ gây mất thẩm mỹ cho khuôn viên tâm linh mà theo quan niệm phong thủy, đây còn là dấu hiệu của việc "động mộ", ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình an và hưng thịnh của con cháu.
Vì sao không nên bố trí cầu thang ở giữa nhà và cách hóa giải chuẩn phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Trong thiết kế nhà ở, cầu thang không chỉ là lối di chuyển mà còn đóng vai trò điều tiết dòng khí. Việc đặt cầu thang ở giữa nhà thường xem là lỗi phong thủy, có thể ảnh hưởng tới tài lộc và sự ổn định của gia đình khi không xử lý đúng cách.
Vì sao không nên bố trí cầu thang ở giữa nhà và cách hóa giải chuẩn phong thủyỞ
GĐXH – Trong thiết kế nhà ở, cầu thang không chỉ là lối di chuyển mà còn đóng vai trò điều tiết dòng khí. Việc đặt cầu thang ở giữa nhà thường xem là lỗi phong thủy, có thể ảnh hưởng tới tài lộc và sự ổn định của gia đình khi không xử lý đúng cách.