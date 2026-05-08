Mẹo thanh tẩy năng lượng và thu hút tài lộc

Thứ sáu, 07:11 08/05/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Quá trình thanh tẩy năng lượng giúp loại bỏ những uế khí tích tụ trong không gian sống và trên cơ thể bạn, từ đó trả lại một môi trường thanh sạch, nhẹ nhàng.

Tại sao bạn cảm thấy mình thường xuyên gặp xui xẻo?

Yếu tố chủ quan

Phần lớn những gì chúng ta gọi là "vận đen" thực chất bắt nguồn từ bên trong tâm trí và cách chúng ta vận hành cuộc sống hàng ngày. Khi hiểu được nguyên nhân, nỗi sợ hãi về sự xui xẻo sẽ dần được thay thế bằng sự chủ động.

Tư duy tiêu cực

Tư duy tiêu cực luôn khiến bạn mặc định và suy diễn mọi thứ theo chiều hướng xấu. Và khi bạn đang trong trạng thái bi quan, não bộ có xu hướng chỉ tập trung vào những mất mát, sai sót và lờ đi những điều tốt đẹp đang hiện hữu. 

Quá trình thanh tẩy năng lượng giúp loại bỏ những uế khí tích tụ trong không gian sống và trên cơ thể bạn, từ đó trả lại một môi trường thanh sạch, nhẹ nhàng.

Chính sự tập trung quá mức vào cái xấu này tạo ra một vòng lặp tâm lý, khiến bạn cảm thấy như thể cả thế giới đang quay lưng lại với mình, dù thực tế có thể đó chỉ là những biến cố rời rạc.

Thiếu sót trong chuẩn bị

Đôi khi, cái gọi là vận xui thực chất là kết quả của việc thiếu sự chuẩn bị chu đáo hoặc thiếu tính kỷ luật. Sự mệt mỏi, chủ quan trong công việc hoặc việc không có phương án dự phòng cho các tình huống khẩn cấp khiến các lỗi sai dễ dàng xuất hiện. 

Thay vì nhìn nhận đó là hệ quả của một quá trình thiếu sót kỹ thuật, chúng ta lại có xu hướng đổ lỗi cho một thế lực siêu nhiên hay một chuỗi vận đen đang đeo bám để tự an ủi bản thân.

Yếu tố khách quan

Bên cạnh những nguyên nhân đến từ chính mình, không thể phủ nhận sự tồn tại của những tác động nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, tạo nên những giai đoạn thăng trầm khó tránh khỏi:

Yếu tố phong thủy

Dưới góc nhìn phong thuỷ, không gian sống và làm việc đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng năng lượng của mỗi người. Sự tích tụ của đồ đạc cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt hoặc hướng bài trí không phù hợp có thể tạo ra những luồng khí trì trệ, khiến năng lượng của gia chủ bị hao tổn.

Dưới góc nhìn phong thuỷ, không gian sống và làm việc đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng năng lượng của mỗi người.

Khi môi trường xung quanh thiếu đi sự thông thoáng và vượng khí, bạn sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi, tư duy bế tắc, từ đó gián tiếp dẫn đến những quyết định sai lầm và cảm giác xui xẻo kéo dài.

Mẹo thanh tẩy năng lượng và thu hút tài lộc

Đốt trầm hương

Trầm hương từ lâu đã được coi là tinh hoa của đất trời với khả năng tẩy uế và thanh lọc mạnh mẽ. Khi bạn cảm thấy vận xui đeo bám, việc đốt một nụ trầm hoặc thanh trầm để khói lan tỏa khắp các ngóc ngách trong nhà sẽ giúp xua tan những luồng khí âm u, lạnh lẽo.

Mùi hương thanh khiết này không chỉ giúp lòng người dịu lại, mà còn mang lại sự ấm áp, giúp vượng khí lưu thông và mang lại cảm giác bình an cho gia chủ.

Phóng sinh

Nghi thức phóng sinh mang ý nghĩa sâu sắc về sự từ bi và tôn trọng quyền sống của muôn loài. Trong phong thủy và tâm linh, việc cứu mạng chúng sinh giúp giải tỏa bớt những nghiệp lực không tốt và tích lũy phước đức cho bản thân. 

Khi tâm hồn hướng thiện và thực hiện những hành động cứu giúp, bạn sẽ cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng, từ đó thu hút được những năng lượng tích cực và may mắn quay trở lại.

Rải gạo vàng thần tài

Gạo vàng thần tài là vật phẩm phong thủy được sử dụng để nạp khí và dẫn dắt tài lộc cho gia đình. Việc rắc gạo vàng vào bát hương hoặc xung quanh bàn thờ thần tài giúp kích hoạt dòng chảy tài chính và xua tan những vận rủi liên quan đến tiền bạc.

Đây được xem là hành động chiêu dẫn những vận may về công danh, giúp gia chủ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để tìm lại sự thịnh vượng vốn có.

Đốt vía để xua đuổi và loại bỏ năng lượng xấu

Đốt vía là phong tục dân gian phổ biến nhằm tiêu trừ những năng lượng tiêu cực hoặc "vía dữ' từ những sự kiện không may để lại. Bằng cách sử dụng ngọn lửa nhỏ và thực hiện nghi thức bước qua bước lại, người ta tin rằng những sự ám muội và đen đủi sẽ bị hóa cháy hoàn toàn.

Hành động này giúp người thực hiện giải tỏa được gánh nặng tâm lý và tin rằng chuỗi vận đen đã thực sự kết thúc để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

