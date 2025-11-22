Những suất ăn ấm lòng người dân vùng lũ
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại tỉnh Gia Lai chìm trong nước lũ. Nhiều khu dân cư bị cô lập, hàng trăm hộ dân phải rời khỏi nhà để đến nơi an toàn. Trong lúc người dân đang chật vật xoay xở với lũ dữ, những chuyến xe chở cơm nóng, nhu yếu phẩm của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai và các nhóm thiện nguyện đã kịp thời vượt nước lũ, mang theo hơi ấm và sự sẻ chia đến các điểm ngập sâu.
Lấp lánh tình người
Nhiều ngày liền, các tổ công tác của Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng và tình nguyện viên không quản thời tiết xấu, liên tục băng qua những tuyến đường còn mênh mông nước để tiếp cận các khu vực bị chia cắt. Chỉ trong sáng 21-11, hơn 1.000 suất cơm đã được chuyển đến tay người dân vùng tâm lũ ở Tuy Phước và Quy Nhơn Bắc. Tại nhiều điểm giao nhận, bà con xúc động khi nhận những hộp cơm nóng giữa lúc cả ngày chưa có gì ăn. Một cụ bà vừa cầm hộp cơm vừa nghẹn ngào: “Nhà bị ngập hết, thấy các chú đem cơm tới là mừng lắm, đỡ lo phần nào”.
Trung tá Phan Văn Khoa - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai cho biết, những ngày cao điểm lũ, đơn vị đã phối hợp Phòng An ninh đối ngoại cùng các mạnh thường quân tại TP Hồ Chí Minh, các nhà hảo tâm Lợi Nguyễn, Dankbaar Resort 01 Hàn Mặc Tử, quán Cơm Nhà 1989… chuẩn bị và chuyển đến gần 20.000 suất ăn nóng cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Nhiều thùng mì tôm, nước uống, vật dụng cá nhân cũng được trao tận nơi. “Sự hỗ trợ không chỉ nằm ở con số hàng chục nghìn suất ăn mà còn là nguồn động viên rất lớn để bà con thêm vững vàng, cảm nhận được tình người trong lúc nguy nan” - Trung tá Khoa chia sẻ. Cùng với việc chuyển suất ăn, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh còn tham gia hỗ trợ di dời người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm; mang nhu yếu phẩm, quần áo và nhiều vật dụng khác của các nhóm thiện nguyện đến những nơi ngập sâu; đồng thời cùng người dân che chắn nhà cửa, thu dọn khi nước bắt đầu rút.
Không chỉ các đơn vị trực tiếp xuống địa bàn, tại Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai, một điểm tiếp nhận và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ cũng được nhanh chóng thiết lập. Nơi đây đã tiếp nhận hơn 400 người dân đến lánh nạn, phần lớn được lực lượng Công an đưa về từ các tổ, đội, trạm trên địa bàn hoặc từ các nhóm cứu hộ. Một số hộ dân khác tự tìm đến vì trụ sở nằm ở vị trí cao, bảo đảm an toàn. Đơn vị đã bố trí phòng ở tạm thời, sắp xếp khu vực sinh hoạt cao ráo cho bà con. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ (CBCS) phối hợp các mạnh thường quân chuẩn bị hàng ngàn suất ăn, nước uống, quần áo, giày dép, thuốc men ngay tại trụ sở để phát cho người dân. Ba bữa mỗi ngày sáng, trưa, chiều đều có suất ăn được cung cấp cho bà con được đưa về từ vùng lũ và các hộ dân xung quanh gặp khó khăn.
Một số hộ dân đã trở về nhà sau khi nước dần rút, tuy nhiên phụ nữ lớn tuổi và trẻ em vẫn được khuyến cáo ở lại tạm thời để bảo đảm an toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, theo dõi tình hình và duy trì hỗ trợ đến khi người dân ổn định. Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục vận chuyển suất ăn, nước uống và nhu yếu phẩm đến những khu vực còn đang bị cô lập, nhanh chóng tiếp sức cho bà con, góp phần giảm bớt thiệt hại do bão lũ gây ra.
Lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”
Bên ngoài các điểm ngập nặng, nhiều nhóm thiện nguyện và mạnh thường quân cũng chủ động tập kết hàng hóa, lương thực, nước uống để phối hợp với lực lượng tại chỗ vận chuyển vào các vùng còn bị chia cắt. Tinh thần “lá lành đùm lá rách” lan tỏa rộng khắp. Chị Trần Ngọc Anh, nhóm Tâm Thiện Quy Nhơn, chia sẻ: “Từ hôm qua, nhóm đã tập kết hàng tại các điểm cố định rồi phối hợp bộ đội, S.O.S và lực lượng công an để đưa tới từng hộ dân. Tính đến nay, đã có 4 chuyến xe lớn chở hàng tấn nhu yếu phẩm đến bà con. Mong rằng những phần quà nhỏ sẽ giúp người dân bớt khó khăn trong những ngày chống chọi với lũ”.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, đợt mưa lũ đã khiến khoảng 19.200 hộ dân bị ngập. Tính đến 10 giờ ngày 21-11, vẫn còn gần 6.500 hộ đang ngập trong nước, chủ yếu tại các vùng trũng sâu, giao thông chia cắt. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Công an tỉnh Gia Lai đã huy động khoảng 1.356 CBCS; hơn 2.600 lượt cán bộ cấp xã; 5.514 lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự và 395 dân phòng. Các phương tiện, thiết bị được triển khai tối đa nhằm kịp thời hỗ trợ người dân trong các vùng bị ảnh hưởng.
Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng, thực hiện dự phòng ngân sách địa phương và tranh thủ thêm các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai nhanh các biện pháp cứu trợ về lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm, bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sinh hoạt hay không có chỗ trú. Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ cũng đang được khẩn trương triển khai song song với việc dọn dẹp, khôi phục đời sống, hỗ trợ học sinh trở lại trường và bảo đảm khám chữa bệnh cho người dân. Các địa phương đang rà soát, ghi nhận thiệt hại, đồng thời triển khai khắc phục tạm thời những điểm ngập và hư hỏng hạ tầng để từng bước ổn định đời sống và sản xuất.
