Giờ sinh Âm lịch của người dễ làm nên chuyện lớn khiến gia tộc nở mày nở mặt

Theo quan niệm tử vi phương Đông, giờ sinh Âm lịch không chỉ phản ánh thời điểm con người chào đời mà còn phần nào gợi mở về tính cách, vận mệnh và con đường phát triển trong tương lai.

Người xưa tin rằng mỗi khung giờ đều mang nguồn năng lượng riêng của đất trời. Có những giờ sinh được xem là đặc biệt may mắn, bởi người sinh vào thời điểm đó thường sở hữu nghị lực mạnh mẽ, khả năng vượt qua nghịch cảnh và dễ tạo dựng thành tựu khiến gia đình tự hào.

Người sinh vào giờ Tý Âm lịch (23h00 – 1h00): Khả năng biến nghịch cảnh thành cơ hội

Những người sinh vào giờ Tý Âm lịch thường có tính cách khá đặc biệt. Họ có thể vừa mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng rất tinh tế và nhạy cảm. Ảnh minh họa

Trong tử vi, giờ Tý là thời điểm nửa đêm, khoảnh khắc giao thoa giữa ngày cũ và ngày mới. Người xưa cho rằng đây là lúc âm và dương hòa quyện, tượng trưng cho sự cân bằng và chuyển hóa mạnh mẽ.

Những người sinh vào giờ Tý Âm lịch thường có tính cách khá đặc biệt. Họ có thể vừa mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng rất tinh tế và nhạy cảm.

Sự kết hợp tưởng chừng đối lập này lại giúp họ dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh và đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

Không ít người tin rằng người sinh giờ Tý có năng lực đặc biệt, họ có thể biến khó khăn thành may mắn. Khi đối mặt với thử thách, họ ít khi nản lòng mà thường tìm được hướng đi mới.

Chính sự kiên cường này giúp họ dần đạt được thành tựu đáng kể trong cuộc sống, trở thành niềm tự hào của gia đình.

Người sinh vào giờ Mão Âm lịch (5h00 – 7h00): Năng lượng mạnh mẽ và nhạy bén với cơ hội

Những người sinh vào giờ Mão Âm lịch thường có tính cách năng động, nhanh nhẹn và chủ động trong mọi việc. Ảnh minh họa

Buổi sáng sớm được xem là thời điểm khởi đầu cho một ngày mới. Theo quan niệm dân gian, giờ Mão giống như tia nắng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, mang theo nguồn năng lượng tươi mới và tràn đầy sức sống.

Những người sinh vào giờ Mão Âm lịch thường có tính cách năng động, nhanh nhẹn và chủ động trong mọi việc. Họ thích tiến lên phía trước, không ngại thử thách và luôn muốn nắm bắt cơ hội.

Điểm đáng chú ý là nhiều người sinh vào giờ này có trực giác khá tốt. Họ giống như có một "radar cơ hội", dễ dàng nhận ra xu hướng mới hoặc những thời điểm thích hợp để hành động.

Nhờ vậy, họ thường tìm được con đường riêng để phát triển sự nghiệp.

Chính tinh thần năng động và sự nhạy bén này giúp người sinh giờ Mão dễ tạo nên những bước tiến đáng kể trong cuộc sống.

Người sinh vào giờ Dậu Âm lịch (17h00 – 19h00): Khôn ngoan, biết tiến biết lùi

Nhờ biết tính toán, lên kế hoạch và nắm bắt thời điểm thích hợp, người sinh giờ Dậu thường gặt hái thành công ổn định trong sự nghiệp. Ảnh minh họa

Giờ Dậu là lúc hoàng hôn buông xuống, khi nhịp sống ban ngày dần lắng lại nhưng đêm vẫn chưa bắt đầu. Khoảnh khắc chuyển giao này tượng trưng cho sự suy ngẫm và cân nhắc.

Những người sinh vào giờ Dậu Âm lịch thường nổi bật bởi khả năng quan sát và suy tính kỹ lưỡng.

Họ không vội vàng đưa ra quyết định mà luôn tìm hiểu vấn đề một cách cẩn thận trước khi hành động.

Triết lý sống của họ thường gần với câu nói: "Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng."

Nhờ biết tính toán, lên kế hoạch và nắm bắt thời điểm thích hợp, người sinh giờ Dậu thường gặt hái thành công ổn định trong sự nghiệp.

Không ít người còn được cho là có "duyên" với tài lộc, dễ tìm thấy cơ hội phát triển tài chính nếu chăm chỉ và kiên trì.

Người sinh vào giờ Hợi Âm lịch (21h00 – 23h00): Thành công bền bỉ theo thời gian

Người sinh giờ Hợi Âm lịch thường có tính cách điềm đạm, kiên nhẫn và không thích sự vội vàng. Ảnh minh họa

Trong 12 khung giờ, giờ Hợi là thời điểm đêm khuya khi mọi thứ trở nên yên tĩnh. Người xưa thường ví người sinh vào giờ Âm lịch này giống như rượu ủ lâu năm, càng trải qua thời gian càng trở nên giá trị.

Người sinh giờ Hợi Âm lịch thường có tính cách điềm đạm, kiên nhẫn và không thích sự vội vàng.

Họ làm việc theo phương châm "chậm mà chắc", tập trung xây dựng nền tảng vững vàng trước khi hướng đến thành công lớn.

Giống như bộ rễ cây âm thầm bám sâu trong lòng đất, họ không quá phô trương nhưng lại có khả năng tích lũy kinh nghiệm và kiến thức theo thời gian.

Nhờ vậy, nhiều người sinh giờ Hợi thường thành công muộn nhưng bền vững.

Giờ sinh Âm lịch chỉ là khởi đầu, nỗ lực mới quyết định tương lai

Dù tử vi có nhắc đến những giờ sinh Âm lịch được xem là may mắn, nhưng người xưa cũng luôn nhấn mạnh rằng vận mệnh không hoàn toàn phụ thuộc vào thời điểm chào đời.

Sự cân bằng của giờ Tý, năng lượng của giờ Mão, sự khôn ngoan của giờ Dậu hay sự kiên trì của giờ Hợi đều có thể được hình thành thông qua quá trình rèn luyện.

Cuộc sống cũng giống như việc trồng trọt. Thời tiết thuận lợi có thể giúp cây phát triển tốt hơn, nhưng nếu không chăm sóc, tưới nước và bón phân thì cây cũng khó có thể lớn mạnh.

Vì vậy, dù sinh vào khung giờ nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực và ý chí của mỗi người.

Khi biết tận dụng thời gian và không ngừng cố gắng, bất kỳ ai cũng có thể đưa con thuyền cuộc đời của mình đến bến bờ hạnh phúc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

