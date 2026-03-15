Giờ sinh Âm lịch của người dễ làm nên chuyện lớn khiến gia tộc nở mày nở mặt
GĐXH - Trong số 12 khung giờ của hệ Can Chi, 4 giờ sinh Âm lịch dưới đây được cho là mang nhiều tiềm năng để tỏa sáng và mang lại vinh dự cho gia tộc.
Theo quan niệm tử vi phương Đông, giờ sinh Âm lịch không chỉ phản ánh thời điểm con người chào đời mà còn phần nào gợi mở về tính cách, vận mệnh và con đường phát triển trong tương lai.
Người xưa tin rằng mỗi khung giờ đều mang nguồn năng lượng riêng của đất trời. Có những giờ sinh được xem là đặc biệt may mắn, bởi người sinh vào thời điểm đó thường sở hữu nghị lực mạnh mẽ, khả năng vượt qua nghịch cảnh và dễ tạo dựng thành tựu khiến gia đình tự hào.
Người sinh vào giờ Tý Âm lịch (23h00 – 1h00): Khả năng biến nghịch cảnh thành cơ hội
Trong tử vi, giờ Tý là thời điểm nửa đêm, khoảnh khắc giao thoa giữa ngày cũ và ngày mới. Người xưa cho rằng đây là lúc âm và dương hòa quyện, tượng trưng cho sự cân bằng và chuyển hóa mạnh mẽ.
Những người sinh vào giờ Tý Âm lịch thường có tính cách khá đặc biệt. Họ có thể vừa mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng rất tinh tế và nhạy cảm.
Sự kết hợp tưởng chừng đối lập này lại giúp họ dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh và đưa ra những lựa chọn sáng suốt.
Không ít người tin rằng người sinh giờ Tý có năng lực đặc biệt, họ có thể biến khó khăn thành may mắn. Khi đối mặt với thử thách, họ ít khi nản lòng mà thường tìm được hướng đi mới.
Chính sự kiên cường này giúp họ dần đạt được thành tựu đáng kể trong cuộc sống, trở thành niềm tự hào của gia đình.
Người sinh vào giờ Mão Âm lịch (5h00 – 7h00): Năng lượng mạnh mẽ và nhạy bén với cơ hội
Buổi sáng sớm được xem là thời điểm khởi đầu cho một ngày mới. Theo quan niệm dân gian, giờ Mão giống như tia nắng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, mang theo nguồn năng lượng tươi mới và tràn đầy sức sống.
Những người sinh vào giờ Mão Âm lịch thường có tính cách năng động, nhanh nhẹn và chủ động trong mọi việc. Họ thích tiến lên phía trước, không ngại thử thách và luôn muốn nắm bắt cơ hội.
Điểm đáng chú ý là nhiều người sinh vào giờ này có trực giác khá tốt. Họ giống như có một "radar cơ hội", dễ dàng nhận ra xu hướng mới hoặc những thời điểm thích hợp để hành động.
Nhờ vậy, họ thường tìm được con đường riêng để phát triển sự nghiệp.
Chính tinh thần năng động và sự nhạy bén này giúp người sinh giờ Mão dễ tạo nên những bước tiến đáng kể trong cuộc sống.
Người sinh vào giờ Dậu Âm lịch (17h00 – 19h00): Khôn ngoan, biết tiến biết lùi
Giờ Dậu là lúc hoàng hôn buông xuống, khi nhịp sống ban ngày dần lắng lại nhưng đêm vẫn chưa bắt đầu. Khoảnh khắc chuyển giao này tượng trưng cho sự suy ngẫm và cân nhắc.
Những người sinh vào giờ Dậu Âm lịch thường nổi bật bởi khả năng quan sát và suy tính kỹ lưỡng.
Họ không vội vàng đưa ra quyết định mà luôn tìm hiểu vấn đề một cách cẩn thận trước khi hành động.
Triết lý sống của họ thường gần với câu nói: "Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng."
Nhờ biết tính toán, lên kế hoạch và nắm bắt thời điểm thích hợp, người sinh giờ Dậu thường gặt hái thành công ổn định trong sự nghiệp.
Không ít người còn được cho là có "duyên" với tài lộc, dễ tìm thấy cơ hội phát triển tài chính nếu chăm chỉ và kiên trì.
Người sinh vào giờ Hợi Âm lịch (21h00 – 23h00): Thành công bền bỉ theo thời gian
Trong 12 khung giờ, giờ Hợi là thời điểm đêm khuya khi mọi thứ trở nên yên tĩnh. Người xưa thường ví người sinh vào giờ Âm lịch này giống như rượu ủ lâu năm, càng trải qua thời gian càng trở nên giá trị.
Người sinh giờ Hợi Âm lịch thường có tính cách điềm đạm, kiên nhẫn và không thích sự vội vàng.
Họ làm việc theo phương châm "chậm mà chắc", tập trung xây dựng nền tảng vững vàng trước khi hướng đến thành công lớn.
Giống như bộ rễ cây âm thầm bám sâu trong lòng đất, họ không quá phô trương nhưng lại có khả năng tích lũy kinh nghiệm và kiến thức theo thời gian.
Nhờ vậy, nhiều người sinh giờ Hợi thường thành công muộn nhưng bền vững.
Giờ sinh Âm lịch chỉ là khởi đầu, nỗ lực mới quyết định tương lai
Dù tử vi có nhắc đến những giờ sinh Âm lịch được xem là may mắn, nhưng người xưa cũng luôn nhấn mạnh rằng vận mệnh không hoàn toàn phụ thuộc vào thời điểm chào đời.
Sự cân bằng của giờ Tý, năng lượng của giờ Mão, sự khôn ngoan của giờ Dậu hay sự kiên trì của giờ Hợi đều có thể được hình thành thông qua quá trình rèn luyện.
Cuộc sống cũng giống như việc trồng trọt. Thời tiết thuận lợi có thể giúp cây phát triển tốt hơn, nhưng nếu không chăm sóc, tưới nước và bón phân thì cây cũng khó có thể lớn mạnh.
Vì vậy, dù sinh vào khung giờ nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực và ý chí của mỗi người.
Khi biết tận dụng thời gian và không ngừng cố gắng, bất kỳ ai cũng có thể đưa con thuyền cuộc đời của mình đến bến bờ hạnh phúc.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Toutiao
Từ hôm nay, hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cướcĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Từ hôm nay (15/3), nhiều quy định mới về thẻ căn cước được áp dụng theo Nghị định 58/2026/NĐ-CP.
Ninh Bình: Rộn ràng ngày hội toàn dân đi bầu cửĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nô nức tới các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí tại các điểm bầu cử diễn ra trang nghiêm, dân chủ, an toàn, đúng quy định.
Những trường hợp nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế từ năm 2026?Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Luật Bảo hiểm y tế 2024 quy định hàng loạt trường hợp được hưởng 100% bảo hiểm y tế. Dưới đây là những trường hợp cụ thể.
Tin sáng 15/3: Từ 2026, đóng BHXH bao nhiêu năm mới được nhận lương hưu?; Đề xuất quy định mới về miễn, giảm kỷ luật viên chứcĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Từ năm 2026, điều kiện hưởng lương hưu có thay đổi đáng chú ý về thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Bộ Nội vụ vừa có đề xuất bổ sung các trường hợp miễn, giảm trách nhiệm kỷ luật đối với viên chức...
Đã chạy vào làn ngược chiều trên cao tốc, xe khách còn chèn ép xe đi đúng chiềuĐời sống - 1 ngày trước
Điều khiển xe khách chạy vào làn ngược chiều trên cao tốc, suýt gây tai nạn tài xế bị xử lý.
Ninh Bình: Không khí bầu cử lan tỏa đến từng khu dân cưĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, không khí chuẩn bị tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Từ công tác tuyên truyền trực quan, trang trí khánh tiết đến việc hoàn thiện các khu vực bỏ phiếu đều được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.
4 con giáp 'dính hạn' nặng nhất năm 2026: Coi chừng tiền mất, tình tanĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2026 là năm Bính Ngọ, ngũ hành Hỏa vượng, mang theo nhiều biến động trong vận trình của 12 con giáp.
Đáp ứng điều kiện này mới được làm hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định, người đủ 14 tuổi trở lên được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Loại hộ chiếu này là cơ sở để tự động hóa trong công tác kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, xuất nhập cảnh giữa các nước.
Dự báo thời tiết ngày 14/3: Cảnh báo mưa nhiều vùng trên cả nướcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 14/3, vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn, các địa phương từ Quảng Trị đến phía Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông.
Những trường hợp này tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 3/2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tham gia. Từ tháng 3/2026, trường hợp nào sẽ tạm dừng đóng loại hình bảo hiểm này?
Lương cơ sở tăng 8%, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi ra sao?Đời sống
GĐXH - Nếu lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, các khoản lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh thế nào?