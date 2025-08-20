Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặng
Người đàn ông ở Đồng Nai dùng cục sạc tự chế để sạc điện thoại thì bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị thương nặng.
Bệnh viện Đa khoa Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) khuya 19/8 tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương do nổ cục sạc điện thoại tự chế. Nạn nhân là ông T.T.H. (55 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai).
Theo thông tin từ gia đình, khoảng 23h ngày 19/8, ông H. sử dụng một cục sạc điện thoại tự chế tại nhà. Trong lúc sạc, thiết bị bất ngờ phát nổ khiến ông H. bị thương nặng.
Nghe tiếng nổ lớn, người thân chạy đến thì phát hiện nạn nhân nằm gục bên cạnh chiếc điện thoại đã hư hỏng. Ngay lập tức, ông H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cấp cứu.
Tuy nhiên, do vết thương phức tạp, gia đình đã xin chuyển nạn nhân lên bệnh viện tuyến trên tại TPHCM để tiếp tục điều trị.
