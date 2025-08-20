Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặng

Thứ tư, 14:12 20/08/2025 | Y tế
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Người đàn ông ở Đồng Nai dùng cục sạc tự chế để sạc điện thoại thì bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Bệnh viện Đa khoa Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) khuya 19/8 tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương do nổ cục sạc điện thoại tự chế. Nạn nhân là ông T.T.H. (55 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai).

Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặng - Ảnh 1.

Hiện trường cục sạc điện thoại tự chế. Ảnh: A.X

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 23h ngày 19/8, ông H. sử dụng một cục sạc điện thoại tự chế tại nhà. Trong lúc sạc, thiết bị bất ngờ phát nổ khiến ông H. bị thương nặng.

Nghe tiếng nổ lớn, người thân chạy đến thì phát hiện nạn nhân nằm gục bên cạnh chiếc điện thoại đã hư hỏng. Ngay lập tức, ông H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương phức tạp, gia đình đã xin chuyển nạn nhân lên bệnh viện tuyến trên tại TPHCM để tiếp tục điều trị.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưa

Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưa

Y tế - 1 giờ trước

Khi nghỉ ngơi sau bữa cơm, người đàn ông trẻ bất ngờ đổ gục, co giật và rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não và bệnh nhân đã không qua khỏi.

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế - 23 giờ trước

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế - 23 giờ trước

Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 ngày trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 3 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Xem nhiều

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế
Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top