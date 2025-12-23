Nỗi lòng của người cha từng phản đối con gái chơi game
Nhìn con gái trên sân khấu liên tiếp nhận khen thưởng, ông Nguyễn Viết Thắng hiểu hơn về môn thể thao điện tử mà con theo đuổi.
Ông Nguyễn Viết Thắng (ngụ Đồng Nai) vui mừng cho biết con gái Nguyễn Thanh Duyên là 1 trong 6 thành viên của đội tuyển Việt Nam, giành huy chương vàng SEA Games 33 với bộ môn thể thao điện tử (Esports).
Sự lo lắng bấy lâu nay của ông đã thay đổi hoàn toàn bằng niềm tự hào khi con gái toàn thắng 13 game xuyên suốt giải đấu. Chiến thắng không chỉ mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho bộ môn Liên Quân Mobile tại kỳ SEA Games mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất của bộ môn này tại đấu trường quốc tế.
"Trước đó, tôi cũng như bao phụ huynh khác rất lo lắng khi thấy con dành nhiều thời gian chơi game. Đặc biệt, vào năm con học lớp 12, tôi và gia đình phải gây áp lực để con không lơ là việc học. Chỉ khi con thông báo đậu vào Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, gia đình mới thoải mái và cởi mở hơn khi con chơi game" - ông Thắng bày tỏ.
Để cổ vũ tinh thần cho con gái, ông Thắng và gia đình đã mua vé sang Thái Lan theo dõi các vòng thi đấu của con. Càng xem con thi đấu, ông Thắng càng hiểu rõ độ khó của môn thể thao này, vừa đòi hỏi chiến thuật cao vừa cần sự phối hợp ăn ý nhịp nhàng.
Ông Thắng nói: "Thú thật, tôi không hiểu nhiều về luật chơi của bộ môn này. Tôi chỉ nhìn vào tên con trên màn hình và lắng nghe các bình luận viên. Khi họ nhắc tên T. Duyên với những lời khen ngợi về lối đánh và vị trí trong đội hình, tôi rất hãnh diện”.
Trên sân khấu lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, lần đầu tiên có một sinh viên được khen thưởng "khủng" khi mới học đến năm thứ 2. Tổng giá trị phần thưởng của Duyên hơn 130 triệu đồng, trong đó có 1 điện thoại iPhone 17 Pro Max.
"Dù đạt thành tích cao trong giải đấu nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ của em vẫn là việc học. Em hy vọng sau này có thể làm việc trong ngành luật hoặc kinh tế. Với em, món quà lớn nhất sau giải đấu này chính là sự tin tưởng và ủng hộ của gia đình về sở thích chơi game của em" - Duyên khẳng định.
Duyên cho biết cả nhóm bắt đầu tập luyện tích cực vào tháng 6/2025. Để tránh ảnh hưởng việc học, nhóm thường tập luyện vào buổi tối, thời gian kéo dài từ 3 - 4 giờ. Tại giải đấu, Duyên đảm nhận vị trí ADL (xạ thủ - đường Rồng), một trong những vị trí then chốt của đội hình, đảm nhiệm vai trò sát thương chủ lực của đội tuyển.
Trước đó, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM đã khánh thành phòng tập Esport Arena, thể hiện sự quan tâm và đầu tư bài bản cho lĩnh vực thể thao điện tử.
Liên Quân Mobile là một môn thể thao điện tử (Esports) thi đấu đối kháng được đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương của SEA Games từ năm 2019. Người chơi sẽ điều khiển các nhân vật, phối hợp cùng đồng đội với mục tiêu phá hủy nhà chính của đối phương. Môn thể thao này đòi hỏi kỹ năng cá nhân, tư duy chiến thuật và tinh thần đồng đội cao.
