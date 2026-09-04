Nóng vội số 1: 3 cung hoàng đạo 'nhanh ẩu đoảng', rất dễ gây mất lòng

Cung hoàng đạo Bạch Dương: "Cắm đầu cắm cổ" hành động theo bản năng

Đứng đầu danh sách những cung hoàng đạo nóng bồng bột chắc chắn là Bạch Dương.

Thuộc tuýp người hiếm khi suy nghĩ kỹ trước khi hành động, Bạch Dương thường để cảm tính và bản năng dẫn dắt thay vì cân nhắc lợi hại trước sau.

Họ sẵn sàng dốc toàn lực lao vào công việc mà không quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra.

Sự nhiệt tình vẫn là lợi thế, nhưng nếu đi quá nhanh, cung này dễ bỏ qua chi tiết quan trọng hoặc hành động trước khi thông tin đủ đầy, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Chính sự hấp tấp này khiến Bạch Dương hay gặp phải những cú ngã bất ngờ, đối mặt với thất bại và gây phiền lòng cho người khác.

Thuộc tuýp người hiếm khi suy nghĩ kỹ trước khi hành động, Bạch Dương thường để cảm tính và bản năng dẫn dắt thay vì cân nhắc lợi hại trước sau. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Nóng vội vì sợ bỏ lỡ cơ hội

Cùng thuộc nhóm yếu tố Lửa, Nhân Mã giống như một chú ngựa chiến luôn trong tư thế sẵn sàng bứt phá.

Ngay khi nảy ra ý tưởng, cung hoàng đạo này hiếm khi giữ nó trong đầu quá lâu mà sẽ bắt tay vào làm ngay lập tức vì sợ cơ hội vụt mất.

Sự tự tin, lạc quan và tinh thần không sợ hãi giúp Nhân Mã luôn tiến về phía trước.

Tuy nhiên, việc hành động khi chưa tìm hiểu kỹ càng hay thiếu sự chuẩn bị chu đáo lại biến họ thành kẻ "cầm đèn chạy trước ô tô", dẫn đến những tổn thất không đáng có.

Nhân Mã giống như một chú ngựa chiến luôn trong tư thế sẵn sàng bứt phá. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Sư Tử: Tự tin thái quá và bỏ qua lời khuyên

Bản tính của Sư Tử vốn dĩ đã mang tính vương giả, chòm sao này sẽ thường thể hiện rõ sự tự tin, bản lĩnh số một của mình. Tuy nhiên điều này cũng biểu hiện vài nhược điểm của họ, thường họ sẽ dễ tự ái vì lòng tự tôn quá cao, theo Ngôi Sao.

Sở hữu cái tôi lớn, Sư Tử luôn tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của bản thân và thường phớt lờ ý kiến đóng góp hay sự can ngăn từ người xung quanh.

Chỉ cần nghĩ xong là Sư Tử sẽ thực hiện ngay mà không cần tham khảo ai. Việc vội vàng quyết định trong những hoàn cảnh chưa thực sự rõ ràng đôi khi đẩy Sư Tử vào thế khó và phải nhận lấy những kết quả tiếc nuối.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.