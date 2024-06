Nữ bệnh nhân 57 tuổi mang khối u buồng trứng nặng đến 7kg vì tâm lý chủ quan phụ nữ Việt hay mắc phải

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, mới đây bệnh viện đã phẫu thuật thành công, lấy khối u nặng 7kg cho một nữ bệnh nhân ở Hà Nội.

Đó là bệnh nhân Nguyễn Thị H (57 tuổi ở Đan Phượng, Hà Nội). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau hạ vị, bụng căng to.

Khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ cho biết bệnh nhân có triệu chứng đau bụng dưới, bụng căng to nhưng do chủ quan không đi khám sức khỏe định kì. Thời gian gần đây thấy bụng to hơn, chướng bụng nên mới đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thăm khám.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phẫu thuật khối u cho nữ bệnh nhân 57 tuổi. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám, xét nghiệm, chụp MRI ổ bụng, kết quả cho thấy chiếm gần hết ổ bụng của bệnh nhân là khối đa thùy bờ ngoài đều bên trong có tín hiệu mạch, trên siêu âm Doppler vượt quá kích thước đầu dò. Hình ảnh nghĩ tới u buồng trứng ác tính.

Bác sĩ Nguyễn Đức Phúc (Trưởng khoa khoa Ung bướu phụ khoa) chẩn đoán khối u lớn buồng trứng, theo dõi ung thư buồng trứng, chỉ định bệnh nhân nhập viện mổ cắt u, sinh thiết tức thì xử trí theo tổn thương.

Khối u nặng đến 7kg. Ảnh: BVCC

Kíp mổ có sự tham gia của TS.BS Nguyễn Mạnh Trí (chuyên gia cao cấp), TS.BS Nguyễn Đức Phúc (Trưởng khoa Ung bướu phụ khoa) đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Do khối u kích thước lớn lại giàu mạch máu nuôi dưỡng nên nguy cơ chảy máu rất cao gây khó khăn trong việc phẫu thuật. Các bác sĩ gây mê hồi sức đã chuẩn bị đầy đủ các phương pháp dự phòng sẵn sàng cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân kịp thời.

Kíp mổ đã thực hiện phẫu thuật một cách tỉ mỉ, lấy ra khối u buồng trứng kích thước khoảng 30cm nặng gần 7kg chuyển sinh thiết.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, bệnh nhân được theo dõi hậu phẫu tại Khoa Ung bướu phụ khoa.