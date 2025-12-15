Ca sĩ vừa tốt nghiệp đại học ở tuổi 41 là ai?

Theo TPO, chiều 15/12, ca sĩ Lương Bích Hữu chia sẻ thông tin tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM sau 5 năm theo học.

Lương Bích Hữu là sinh viên lớp Đại học sư phạm âm nhạc khóa 16 và đạt nhiều thành tích cao trong quá trình học. Cô nhận giấy khen Học viên giỏi của khóa 2020-2025, có đóng góp vào hoạt động chung của nhà trường.

"Hữu xin chân thành cảm ơn quý thầy cô ở nhạc viện đã tận tụy chỉ bảo, giảng dạy cho Hữu suốt gần 5 năm qua. Cảm ơn các bạn cùng lớp đã đồng hành với Hữu suốt chặng đường qua. Cảm ơn tất cả lời chúc và những bó hoa tươi thắm của mọi người dành cho Hữu ạ". Lương Bích Hữu chia sẻ.

Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41. Ảnh: TPO

Trước đó nữ ca sĩ từng chia sẻ cô đăng ký học ngành sư phạm âm nhạc để viết tiếp giấc mơ làm giảng viên. Lương Bích Hữu đến lớp vào buổi tối, vừa học vừa duy trì hoạt động nghệ thuật. Trong năm cuối học tại Nhạc viện TPHCM, cô nhận dạy một số lớp âm nhạc cho trẻ em.

"Tôi quan niệm dù bận rộn đến mấy vẫn thu xếp thời gian đến trường. May mắn, các thầy cô đều yêu quý, tạo mọi điều kiện để tôi học tốt nhất", Lương Bích Hữu cho biết.

Lương Bích Hữu, sinh năm 1984 là ca sĩ nổi tiếng trong thời gian hoạt động cùng nhóm H.A.T với một số bản hit như Anh không muốn bất công với em, Taxi... Một số ca khúc solo của nữ ca sĩ như Dằm trong tim, Cô gái Trung Hoa phổ biến trong giới trẻ. Năm 2011, Lương Bích Hữu tạm rời showbiz do bị bỏng nặng trong lúc biểu diễn.

Sau thời gian dài vắng bóng, nữ ca sĩ đã tham gia trở lại showbiz. Năm 2020, Lương Bích Hữu tham gia Ca sĩ ẩn danh và tiếp theo đảm nhận mascot Kim Sa Ngư trong show The Masked Singer 2022. Năm 2024, cô xuất hiện trong show Our Song Vietnam.

Lương Bích Hữu từng chia sẻ cô đăng ký học ngành sư phạm âm nhạc để viết tiếp giấc mơ làm giảng viên. Ảnh: TL

Bên cạnh ca hát, Lương Bích Hữu còn đóng phim. Nữ ca sĩ đóng phim Án mạng lầu 4 của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn. Nhờ đóng phim, Lương Bích Hữu cải thiện ngoại hình, giảm gần 7 kg. Thời điểm ghi hình, do quá nhập tâm vào diễn xuất nên nữ ca sĩ gặp tai nạn ở phim trường. Khi kiểm tra tại bệnh viện, Lương Bích Hữu sốc khi nghe bác sĩ thông báo có u nang trong não, may mắn đây là u lành.

Từng nói về cuộc sống bản thân hiện tại, trên báo Lao động Lương Bích Hữu cho hay: "Nó được miêu tả bằng 3 từ thôi: tự do, an yên và hạnh phúc. Với cô, gia đình và những người thân yêu là quan trọng nhất nên việc trở lại thị trường nhạc Việt, đơn giản chỉ là theo đuổi một công việc mà cô đã từng làm trước đây.

"Hữu không đặt tham vọng gì cả, Hữu chỉ muốn làm hết sức mình có thể như một lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã luôn yêu thương Hữu", cô nói.