Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng làm mẹ đơn thân, ở tuổi U50 hạnh phúc bên doanh nhân giàu có

Thứ ba, 14:35 24/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Phi Thanh Vân nổi tiếng từ những năm 2000 với phim "Cô gái xấu xí". Hiện tại cô giữ chức Phó Viện trưởng và có bạn trai là doanh nhân giàu có.

Phi Thanh Vân thông báo kết hôn với bạn trai hơn 10 tuổiPhi Thanh Vân thông báo kết hôn với bạn trai hơn 10 tuổi

GĐXH - Diễn viên Phi Thanh Vân chuẩn bị lên xe hoa với doanh nhân Trần Chí Phú vào tháng 12.

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội, là một diễn viên điện ảnh. Khi Phi Thanh Vân lên 8 tuổi, gia đình cô chuyển vào TP.Hồ Chí Minh sinh sống. Vì phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nên cô có biệt danh là "nữ hoàng dao kéo".

Về sự nghiệp, cô là người mẫu nổi tiếng của những năm 2000. Cô thuộc thế hệ người mẫu cùng Xuân Lan, Hà Anh. Phi Thanh Vân còn đóng phim ảnh như: Cô gái xấu xí, Cô dâu đại chiến, Long ruồi ...

Hiện tại, sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Phi Thanh Vân còn tham gia tổ chức các cuộc thi nhan sắc lẫn gameshow ở khu vực phía Nam.

Ngoài vai trò diễn viên, nhà tổ chức sự kiện, Phi Thanh Vân cách đây 1 năm còn được bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện Văn hóa, thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

Theo quyết định bổ nhiệm, Phi Thanh Vân giữ chức phó viện trưởng trong vòng 2 năm. Cô có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và đề xuất việc triển khai chương trình hoạt động của đơn vị theo sự phân công của Viện trưởng và quy định, điều lệ của Viện.

Về đời tư, sau 2 cuộc hôn nhân đứt gánh, Phi Thanh Vân hiện hạnh phúc bên doanh nhân Trần Chí Phú. Nam doanh nhân này hiện điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu. Theo chia sẻ từ phía Phi Thanh Vân, anh đang là giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của hai doanh nghiệp, trong đó có một công ty chuyên về cắt xẻ, tạo hình đá và một công ty xây dựng. Đáng chú ý, doanh nhân này sở hữu một nhà máy chế biến đá quy mô lên tới 3 hecta tại Lâm Đồng. Phi Thanh Vân từng được bạn trai đưa đến tham quan cơ ngơi này và nữ diễn viên không khỏi choáng ngợp trước quy mô rộng lớn cùng hệ thống máy móc hiện đại phục vụ việc cắt xẻ, tạo hình đá.

Chia sẻ về bạn trai, Phi Thanh Vân dành lời khen cho doanh nhân Trần Chí Phú. Cô cho biết khi ở bên người đàn ông này, bản thân được chiều chuộng, yêu thương như công chúa. “Anh ấy hội tụ đầy đủ các yếu tố mà tôi mong muốn. Anh rất thông minh, trí tuệ. Khi ở bên anh, tôi luôn được nuông chiều như một nàng công chúa. Tất cả mọi thứ từ công việc, tình cảm… chúng tôi đều rất phù hợp với nhau, kết nối như những mắt xích, không thể tách rời”, Phi Thanh Vân từng chia sẻ với truyền thông.

Hồi Tết nguyên đán năm nay, Phi Thanh Vân cũng chia sẻ về bạn trai với tình yêu chân thành. Cô coi thời gian bên bạn trai và gia đình là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa.

