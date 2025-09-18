Phi Thanh Vân thông báo kết hôn với bạn trai hơn 10 tuổi

Sau thời gian tìm hiểu và gắn bó, diễn viên Phi Thanh Vân cùng bạn trai doanh nhân Trần Chí Phú đã chính thức lên kế hoạch tổ chức lễ cưới vào tháng 12 tới. Đây là dấu mốc quan trọng, khép lại chặng đường yêu thương và mở ra hành trình mới đầy hạnh phúc cho cả hai.

Phi Thanh Vân và bạn trai doanh nhân sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 12.

Phi Thanh Vân cho biết, hiện tại cả hai đang tất bật chuẩn bị các khâu từ chụp ảnh cưới, chọn địa điểm tổ chức đến danh sách khách mời. Lễ cưới dự kiến được tổ chức tại TP.HCM với khoảng 500 khách, gồm người thân hai bên gia đình, bạn bè, đối tác kinh doanh và một số nghệ sĩ thân thiết trong làng giải trí.

Nữ diễn viên tiết lộ rằng ông xã tương lai hoàn toàn tin tưởng để cô toàn quyền quyết định mọi chi tiết liên quan đến ngày trọng đại. Tuy nhiên, cô vẫn thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến anh để cả hai cùng hài lòng, nhằm mang đến một lễ cưới trang trọng và ý nghĩa nhất. "Tôi hiện đã trưởng thành và chín chắn hơn so với thời trẻ. Trong tình yêu và hôn nhân, tôi hiểu rằng điều quan trọng là biết bao dung, lắng nghe và cùng nhau sửa chữa khuyết điểm. Khi hai người đặt sự chung thủy lên hàng đầu, tình yêu ấy sẽ bền vững và đủ mạnh mẽ để đi đến hôn nhân," Phi Thanh Vân tâm sự.

Bạn đời của Phi Thanh Vân là Trần Chí Phú, một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, quê ở miền Tây và hơn cô gần 10 tuổi. Trong mắt nữ diễn viên, anh là người giỏi giang, điềm đạm và đáng tin cậy. Dù thành đạt, anh vẫn giữ lối sống giản dị, chan hòa và luôn biết cách quan tâm đến những người xung quanh.

Cả hai luôn đồng hành cùng nhau.



Phi Thanh Vân hạnh phúc chia sẻ rằng bên cạnh bạn trai, cô cảm giác như "một nàng công chúa" khi được yêu thương và chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt như bữa ăn, giấc ngủ đến những sở thích cá nhân. "Tôi cảm nhận được sự bảo vệ và chở che từ anh. Đó là hạnh phúc mà tôi luôn trân trọng," cô bày tỏ.

Hiện tại, Phi Thanh Vân không chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn tham gia kinh doanh và điều hành các dự án cộng đồng. Cô đảm nhận vai trò Phó Trưởng Đại diện Văn phòng Miền Nam của Trung ương Hội Giáo dục và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, đồng thời là Phó Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa, Thương hiệu Truyền thống và Phát triển Nguồn nhân lực.

Phi Thanh Vân cảm giác như “công chúa” khi ở bên bạn trai.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, Phi Thanh Vân đã tham gia sản xuất nhiều dự án phim như Bí mật gia tộc, Tiểu tam vô hình, Tham vọng thượng lưu... Bên cạnh đó, cô còn tổ chức các chương trình truyền hình và sân chơi nghệ thuật, nổi bật là Nghệ sĩ nhí đa tài mùa 2, Gương mặt điện ảnh triển vọng, Diễn viên trẻ triển vọng Việt Nam.

Nữ diễn viên bày tỏ, sau khi lập gia đình, cô mong muốn dành trọn tâm huyết để thực hiện những dự án đã ấp ủ từ lâu. "Khi tổ ấm đã ổn định, tôi hy vọng có thể tập trung phát triển các dự án nghệ thuật mang giá trị văn hóa, nhằm lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng và góp phần xây dựng nền văn hóa giải trí lành mạnh," Phi Thanh Vân chia sẻ.

Nữ diễn viên và bạn trai hơn 10 tuổi.



Lễ cưới của Phi Thanh Vân và doanh nhân Trần Chí Phú hứa hẹn sẽ là một sự kiện được giới nghệ sĩ và người hâm mộ quan tâm vào dịp cuối năm. Với quy mô lớn cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết, hôn lễ không chỉ là ngày vui của đôi uyên ương mà còn là dịp để bạn bè, người thân cùng chứng kiến chặng đường tình yêu bền chặt mà cả hai đã cùng nhau vun đắp.

Trong thời gian tới, nữ diễn viên và bạn trai sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho ngày trọng đại vào tháng 12, đánh dấu một chương mới hạnh phúc viên mãn trong cuộc đời của cả hai.