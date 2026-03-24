Nữ diễn viên quê Hưng Yên lạm dụng nước mắt, khán giả 'dọa' bỏ phim
GĐXH - Vai diễn của Quỳnh Kool trong "Bước chân vào đời" nhận về phản ứng của khán giả vì khóc quá nhiều.
Bộ phim "Bước chân vào đời" đã phát sóng được 13 tập, thu hút sự quan tâm của khán giả xem truyền hình. Bộ phim nói về hoàn cảnh gia đình của Thương (Quỳnh Kool), bố mẹ mất nên phải chăm lo cho các em, vừa vất vả mưu sinh vừa là trụ cột gia đình. Sau các tập phim đã được phát sóng, vai diễn của Quỳnh Kool được chú ý bởi các diễn biến trong phim đều xoay quanh nhân vật chính này.
Đã có nhiều lời khen ngợi về sự thăng hạng trong diễn xuất, màn "lột xác" đáng ghi nhận của Quỳnh Kool. Nữ diễn viên đang thể hiện một phong độ diễn xuất ổn định và có chiều sâu trong "Bước chân vào đời". So với những vai diễn trước đây trong các dự án cũ, vai Thương cho thấy một bước tiến dài của cô trong việc kiểm soát cảm xúc. Những giọt nước mắt của Thương khiến khán giả cảm động bởi ẩn sâu trong đó là tình yêu thương của cô với các em của mình...
Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1995 cũng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều từ khán giả khi cho rằng nhân vật của cô "khóc quá nhiều" trên màn ảnh. Nhân vật Thương liên tục phải đối mặt với những biến cố dồn dập, từ chuyện tình cảm mập mờ đến những áp lực cơm áo gạo tiền... Chính vì tâm lý nhân vật luôn ở trạng thái căng thẳng, Quỳnh Kool hầu như xuất hiện phân đoạn nào cũng gắn liền với mắt đỏ hoe hoặc những giọt nước mắt lăn dài. Điều này khiến một bộ phận khán giả cảm thấy mệt mỏi và cho rằng kịch bản đang quá lạm dụng yếu tố bi kịch, khiến nhân vật trở nên yếu đuối, lụy tình.
Trong tập 13, khi bà ngoại bị người khác coi thường dẫn đến phải nhập viện, thay vì tạo bước ngoặt tâm lý, kịch bản lại tiếp tục đẩy nhân vật chính vào vòng lặp quen thuộc là chịu đựng và chìm trong nước mắt. Thương gần như không có phản ứng đủ mạnh để bảo vệ bản thân, càng không tạo ra sự thay đổi trong tình huống. Chính sự lặp lại này khiến người xem cảm thấy câu chuyện rơi vào vòng luẩn quẩn, càng xem càng nặng nề.
Việc Thương liên tục rơi nước mắt khiến Quỳnh Kool trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhiều khán giả cho rằng nhân vật nữ chính được xây dựng quá yếu đuối, thiếu cá tính. Khán giả thấu hiểu được những khó khăn dồn dập bủa vây Thương, nhưng quá lạm dụng nước mắt ở nhân vật này lại tạo hiệu ứng ngược. Thương cần phải bản lĩnh hơn để đương đầu với sự phản đối của mẹ bạn trai. Cô cũng phải mạnh mẽ hơn trước mặt các em của mình, vừa nghiêm khắc nhưng lại vừa bao dung, trở thành điểm tựa của các em.
Trên các diễn đàn về phim Việt, không ít bình luận thể hiện sự mất kiên nhẫn: “Đoạn nào có Thương là chỉ khóc”, “Xem mà ức chế”, “Chị cả thay bố mẹ chăm lo cho các em mà cứ hở ra là chỉ biết khóc”, “Cứ khóc mãi thôi, ức chế thế không biết”, "Xem phim là để giải trí mà cứ thấy cảnh khóc hoài, chỉ muốn chuyển kênh, bỏ xem"…
Trước những phản hồi này, Quỳnh Kool đã chính thức có những chia sẻ đầy thú vị và hài hước về áp lực diễn cảnh khóc phía sau hậu trường. Quỳnh Kool đã đăng tải một dòng trạng thái đầy hóm hỉnh trên trang cá nhân để giãi bày cùng người hâm mộ. Cô thừa nhận rằng tập phim vừa qua đã khiến cô khóc đến mức "muốn khan luôn cả tuyến lệ". Nữ diễn viên tiết lộ rằng chính yêu cầu khắt khe từ phía ê-kíp sản xuất là lý do khiến Thương phải rơi lệ nhiều đến thế.
Cũng theo chia sẻ của Quỳnh Kool, trong hầu hết các cảnh quay, đạo diễn thường xuyên nhắc nhở cô phải khóc. Tiết lộ này của nữ diễn viên cho thấy, việc nhân vật khóc nhiều không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên của diễn viên mà là dụng ý nghệ thuật của đạo diễn nhằm đẩy cao trào cảm xúc và khắc họa rõ nét hơn sự khắc nghiệt mà nhân vật đang phải chịu đựng.
Không chỉ nhận về những phản hồi vì lạm dụng nước mắt, vai diễn của Quỳnh Kool cũng gây tranh luận về tạo hình. Ngay từ vài tập đầu, ở cảnh đứng lớp đầu tiên, Thương xuất hiện với áo sơ mi sơ vin phía trước, buông nhẹ phía sau, phối cùng quần bò xanh. Tạo hình trẻ trung, hiện đại, nhưng không ít ý kiến khán giả lại cho rằng đây là một “sạn” phục trang không đáng có.
Đây không phải lần đầu Quỳnh Kool gây tranh cãi về tạo hình, trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" gần nhất, nhân vật Trúc Lam của Quỳnh Kool cũng bị chê về ngoại hình, diễn đạt lời thoại...
Quỳnh Kool tên thật Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1995, quê Hưng Yên). Nổi tiếng từ một hot girl sở hữu ngoại hình sáng, nụ cười trong trẻo, sau này cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua các bộ phim như: "Quỳnh búp bê", "Gara hạnh phúc", "Đừng bắt em phải quên", "Nhà trọ Balanha", "Đừng làm mẹ cáu", "Chúng ta của 8 năm sau", "Hà Nội trong mắt em", "Gió ngang khoảng trời xanh"...
Thời gian đầu, diễn xuất của Quỳnh Kool còn nhiều hạn chế. Nhưng khoảng thời gian sau này, cô nỗ lực học tập, nhận đa dạng các vai diễn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Sự tiến bộ của người đẹp qua từng bộ phim được khán giả ghi nhận. Năm 2023, Quỳnh Kool còn nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng nhờ vai diễn trong "Đừng làm mẹ cáu".
(Ảnh: Chụp màn hình, VTV, FBNV)
Minh Hằng gây chú ýXem - nghe - đọc - 29 phút trước
GĐXH - Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng trong dự án "Mẹ Mìn" gây nhiều tò mò. Cùng với Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, sự xuất hiện của cô hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả.
Nữ sinh quê Thanh Hóa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Lê Thị Trang - nữ sinh quê Thanh Hóa, vừa giành tấm vé vàng vào thẳng Top 20 chung cuộc Miss World Vietnam 2025. Cô gây ấn tượng với màn trình diễn võ karate và thành tích học tập nổi bật.
Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng làm mẹ đơn thân, ở tuổi U50 hạnh phúc bên doanh nhân giàu cóGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Phi Thanh Vân nổi tiếng từ những năm 2000 với phim "Cô gái xấu xí". Hiện tại cô giữ chức Phó Viện trưởng và có bạn trai là doanh nhân giàu có.
Hiệp Gà tuổi 49 làm bố đơn thân, chăm chỉ kiếm tiền lo cho conGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hiệp Gà sau những biến cố chỉ tập trung đi làm kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống làm bố đơn thân của nam diễn viên có nhiều khó khăn nhưng giờ đây anh đang có cuộc sống tốt hơn nhờ nỗ lực cố gắng mỗi ngày.
Chia tay bạn trai giàu có vì bị mẹ anh coi thườngXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trước sự xem thường và cấm cản của bà Dung, Thương đã lựa chọn chia tay Quân dù biết rằng sẽ rất đau khổ.
'Phú bà' Thơ phim 'Đồng hồ đếm ngược' ở đời thực làm mẹ đơn thân của 2 con gáiGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Lan Phương gây sốt trên khắp MXH với vai "phú bà" Thơ trong phim "Đồng hồ đếm ngược". Nếu trên phim, cô có tính cách ghê gớm, độc ác thì cuộc sống ngoài đời, nữ diễn viên lại là người mẹ dịu dàng.
Phim về Nguyễn Xuân Son sắp phát sóng trên VTV1Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Bộ phim về câu chuyện cầu thủ Nguyễn Xuân Son với hành trình của một người gốc Brazil nhưng mang tình yêu lớn với đất nước, con người Việt Nam.
Bà ngoại sốc nặng sau cuộc gặp mẹ của bạn traiXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Không cấm cản được con trai, bà Dung đã lái xe về quê gặp bà ngoại của Thương và buông những lời miệt thị.
Hoa hậu Việt Nam cao 1m58 từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
Người đẹp này từng nhận được nhiều chú ý khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990 dù chỉ sở hữu chiều cao 1m58.
Ca sĩ Ưng Đại Vệ: Chấp nhận lùi lại hào quang để trọn vẹn trách nhiệm làm bố đơn thânGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Con gái có tính cách cá tính, bướng bỉnh nên nhiều lần ca sĩ Ưng Đại Vệ đã cảm thấy đau đầu, "bó tay" và đôi lúc mệt mỏi trong quá trình làm bố đơn thân.
Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần TranhCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Câu chuyện về những kỳ bí của ngôi đền Tranh đến nay vẫn chưa được lý giải cụ thể và điều đó được thể hiện rõ vào mỗi mùa lễ hội như một sự linh ứng của ngôi đền thiêng.