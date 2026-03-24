Bà ngoại sốc nặng sau cuộc gặp mẹ của bạn trai
GĐXH - Không cấm cản được con trai, bà Dung đã lái xe về quê gặp bà ngoại của Thương và buông những lời miệt thị.
Tập 13 "Bước chân vào đời" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim, Hưng và Bằng tiếp cận bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) để xin lỗi và trả lại 100 triệu mà Bằng trộm ở xe với điều kiện "mọi chuyện bỏ qua đi". Hưng vừa hạ nước xin lỗi, vừa đe dọa bà Dung với giọng điệu giang hồ.
Cuối cùng, bà Dung buộc phải nhận nhưng ngay sau đó, bà lại ra thỏa thuận với Hưng và Bằng: "Tôi cho cậu 100 triệu và để yên chuyện này cho tôi". Tuy nhiên, Hưng không nhận 100 triệu.
Sau khi nhận 100 triệu từ Hưng và Bằng, hôm sau, tại cơ quan công an có đông đủ ba chị em Thương và hai mẹ con bà Dung, bà đã đồng ý rút đơn. Dù trong lòng bà Dung không hề vui vẻ nhưng coi như mọi chuyện đã được giải quyết.
Về nhà, bà Dung tức giận với Bách (Huỳnh Anh) vì bà cho rằng rõ ràng em Thương lấy trộm tiền nhưng lại mượn tay đầu gấu dằn mặt, đe dọa bà Dung để trả lại tiền. Quân càng giải thích bênh vực chị em Thương, càng khiến bà Dung thêm tức giận. Bà cảm thấy rùng mình vì chị em Thương giao du với giang hồ.
Như mọi khi, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Quân lại tới gặp Thương (Quỳnh Kool) để vỗ về, động viên. Cả hai đều cảm thấy mọi chuyện đã tạm ổn.
Về chuyện của Minh ở trường, Ban giám hiệu nhận thấy dù xác minh Minh không lấy trộm tiền nhưng đã phá hoại xe nên cần phải có biện pháp kỷ luật. Nhờ cô Giang có lời, cô hiệu trưởng đã quyết định tạo cơ hội cho Minh sửa sai. Sau đó Minh giải thích với cô Giang rằng hành động của mình lúc đó chỉ muốn bảo vệ chị Thương.
Cô Giang hiểu trong hoàn cảnh đó Minh cảm thấy bị tổn thương nhưng cũng phân tích cho Minh hiểu rằng hành động đó khiến chị Thương bị tổn thương hơn và chỉ làm mâu thuẫn của người lớn rối hơn thôi. Cô muốn Minh nỗ lực để sau này đi làm có nghề có tiền có tiếng nói thì lúc đó, không ai bắt nạt được chị Thương nữa.
Bà Dung lái xe về tận quê Thương để gặp bà ngoại cô. "Cháu Thương cũng chả có điều gì phải chê trách cả nhưng giữa chúng nó khác biệt nhau quá về hoàn cảnh. Tôi là một người mẹ, vì tương lai của con mình, tôi không muốn nó dính dáng gì đến gia đình này" - bà Dung nói.
Bà Dung cho rằng Thương có bà già yếu, bố mẹ mất sớm, một mình phải lo toan gánh vác cả gia đình, kiểu gì chả toan tính tìm một chỗ dựa cho tương lai. Bà ngoại Thương đuổi thẳng bà Dung về vì xúc phạm cháu gái mình.
Những lời nói xúc phạm nặng nề của bà Dung khiến bà ngoại Thương sốc nặng và ngất đi, phải đi cấp cứu. Bà Dung đưa bà ngoại Thương đi cấp cứu, sau đó gửi lại tiền và viện phí, rồi rời đi. Khi bà tỉnh lại, Thương chỉ biết khóc và xin lỗi bà. Bà dặn Thương trả lại phong bì cho người ta. "Cầm những đồng tiền này, bà thấy nhục lắm" - bà ngoại nói với Thương.
