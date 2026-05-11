Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Ca sĩ Miu Lê bị bắt ở Hải Phòng

Thứ hai, 19:41 11/05/2026 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật, bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại một bãi biển ở Cát Bà, hôm 10/5.

Ngày 11/5, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an đặc khu Cát Hải đã bắt giữ 6 người để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép ma túy. Tiền Phong đưa tin.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải, Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Ca sĩ Miu Lê bị bắt ở Hải Phòng vì sử dụng ma túy cùng nhóm bạn - Ảnh 1.

Ca sĩ Miu Lê tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Ngôi sao, trong nhóm này, Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội) được xác định là người chuẩn bị các loại ma túy gồm MDMA, Methamphetamine và Ketamine. Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú Cát Bà, mang hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ) được xác định là người chuẩn bị địa điểm tổ chức.

Trong số các đối tượng còn lại có Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê , 35 tuổi, trú TP HCM.

Ngoài ra, nhóm còn có Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP HCM, mang hai quốc tịch Việt Nam và Canada), Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội), Vũ Tài Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh).

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Công ty quản lý của Miu Lê phát thông báo

Công ty quản lý của Miu Lê phát thông báo

Giải trí - 35 phút trước

GĐXH - Sau hàng loạt thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Miu Lê, chiều 11/5, phía công ty quản lý của nữ ca sĩ đã chính thức phát thông báo.

Hoa hậu Việt Nam làm vợ doanh nhân quê Quảng Trị giờ có cuộc sống ra sao?

Hoa hậu Việt Nam làm vợ doanh nhân quê Quảng Trị giờ có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 45 phút trước

GĐXH - Từ khi kết hôn cùng doanh nhân quê Quảng Trị Nguyễn Viết Vương, nàng hậu xứ Thanh Đỗ Thị Hà có cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc và ngọt ngào.

Miu Lê ở tuổi 35

Miu Lê ở tuổi 35

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Gần đây, ca sĩ/diễn viên Miu Lê trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện với diện mạo khác lạ.

Phản ứng của Đình Tú khi Ngọc Huyền có nụ hôn Hoàng Du Ka trong 'Dưới ô cửa sáng đèn'

Phản ứng của Đình Tú khi Ngọc Huyền có nụ hôn Hoàng Du Ka trong 'Dưới ô cửa sáng đèn'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Ngọc Huyền có cảnh hôn với bạn diễn Hoàng Du Ka mà từ đầu không có trong kịch bản phim "Dưới ô cửa sáng đèn".

'Mùa hè lấp lánh' lên sóng VTV dịp Tết thiếu nhi

'Mùa hè lấp lánh' lên sóng VTV dịp Tết thiếu nhi

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình đặc biệt mang tên "Mùa hè lấp lánh".

Huy Khánh vào vai phản diện trong phim truyền hình 'Kế hoạch CM12'

Huy Khánh vào vai phản diện trong phim truyền hình 'Kế hoạch CM12'

Giải trí - 6 giờ trước

"Gã đểu màn ảnh" Huy Khánh sẽ vào vai đối tượng phản động Lê Quốc Túy trong phim truyền hình "Kế hoạch CM12" do Điện ảnh CAND sản xuất.

Con trai Tăng Thanh Hà: 'Mẹ là ngầu nhất'

Con trai Tăng Thanh Hà: 'Mẹ là ngầu nhất'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Tăng Thanh Hà khiến nhiều người thích thú khi hạnh phúc chia sẻ bức thư tay của con trai bày tỏ tình cảm: "Mẹ là tuyệt vời nhất, ngầu nhất thế giới này".

Tin vui của Ốc Thanh Vân

Tin vui của Ốc Thanh Vân

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Ốc Thanh Vân đang là gương mặt hot khi có phim hơn 100 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Nam vũ công Kpop bất ngờ trở về nước trở thành ca sĩ nổi danh showbiz Việt

Nam vũ công Kpop bất ngờ trở về nước trở thành ca sĩ nổi danh showbiz Việt

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - CONGB quyết định rời Hàn Quốc để trở về Việt Nam cống hiến và khẳng định tên tuổi với khán giả.

Mẹ ruột Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002 ở tuổi xế chiều được con gái chăm sóc, chiều chuộng ra sao?

Mẹ ruột Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002 ở tuổi xế chiều được con gái chăm sóc, chiều chuộng ra sao?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Thanh Hằng đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002 trong niềm hạnh phúc và tự hào của mẹ. Kể từ đó, bà luôn là hậu phương vững chắc, giúp sự nghiệp lẫn cuộc sống của cô ngày càng tốt đẹp hơn. Ở tuổi xế chiều, mẹ ruột Thanh Hằng được các con chăm sóc, chiều chuộng hết mực.

Xem nhiều

Quyết định gây ngỡ ngàng ở tuổi trung niên của Mỹ Tâm

Quyết định gây ngỡ ngàng ở tuổi trung niên của Mỹ Tâm

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Sau thành công vang dội của chuỗi hoạt động âm nhạc, Mỹ Tâm tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố đêm nhạc MY TAM LIVE IN USA sẽ diễn ra vào ngày 7/6 tới tại Mỹ.

Xuất hiện cùng bà thông gia, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn

Xuất hiện cùng bà thông gia, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn

Giải trí
'Ông hoàng nhạc đỏ' mê làm nông, có nhà vườn rộng 4.000m²

'Ông hoàng nhạc đỏ' mê làm nông, có nhà vườn rộng 4.000m²

Giải trí
Nghệ sĩ Thanh Tú: Ly hôn, ung thư di căn và 10 lần lên bàn mổ

Nghệ sĩ Thanh Tú: Ly hôn, ung thư di căn và 10 lần lên bàn mổ

Câu chuyện văn hóa
Mẹ ruột Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002 ở tuổi xế chiều được con gái chăm sóc, chiều chuộng ra sao?

Mẹ ruột Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002 ở tuổi xế chiều được con gái chăm sóc, chiều chuộng ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top