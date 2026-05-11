Ca sĩ Miu Lê bị bắt ở Hải Phòng

Ngày 11/5, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an đặc khu Cát Hải đã bắt giữ 6 người để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép ma túy. Tiền Phong đưa tin.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải, Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Ca sĩ Miu Lê tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Ngôi sao, trong nhóm này, Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội) được xác định là người chuẩn bị các loại ma túy gồm MDMA, Methamphetamine và Ketamine. Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú Cát Bà, mang hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ) được xác định là người chuẩn bị địa điểm tổ chức.

Trong số các đối tượng còn lại có Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê , 35 tuổi, trú TP HCM.

Ngoài ra, nhóm còn có Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP HCM, mang hai quốc tịch Việt Nam và Canada), Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội), Vũ Tài Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh).

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.