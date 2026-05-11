Cuộc sống Miu Lê trước khi bị bắt vì ma túy

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Từ hot girl màn ảnh đến ngôi sao Vpop thế hệ 9X

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, bắt đầu được công chúng biết tới qua vai trò diễn viên. Những năm cuối thập niên 2000, cô xuất hiện trong nhiều bộ phim dành cho tuổi teen và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung, năng động.

Bước ngoặt đầu tiên đến khi cô tham gia bộ phim truyền hình Những thiên thần áo trắng. Từ đây, tên tuổi Miu Lê trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ.

Miu Lê trong "Những thiên thần áo trắng".

Năm 2009, cô chính thức lấn sân ca hát và phát hành album đầu tay. Trong giai đoạn nhạc teen pop phát triển mạnh, Miu Lê ghi dấu với hình tượng gần gũi, dễ thương cùng nhiều ca khúc bắt tai.

Các bản hit như Yêu anh hay Em nhớ anh từng giúp nữ ca sĩ trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ được yêu thích đầu thập niên 2010.

Thời kỳ đỉnh cao với điện ảnh và âm nhạc

Giai đoạn 2015–2018 được xem là thời kỳ thành công nhất của Miu Lê khi cô hoạt động nổi bật ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh.

Bộ phim Em là bà nội của anh tạo nên cơn sốt phòng vé và giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất. Đồng thời, ca khúc Mình yêu từ bao giờ cũng phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội.

Miu Lê trong "Em là bà nội của anh". Miu Lê trong "Em là bà nội của anh".

Ngoài ra, màn thể hiện ca khúc Còn tuổi nào cho em của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng từng nhận được nhiều sự chú ý.

Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh như Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Anh thầy ngôi sao hay Chiếm đoạt.

Năm 2022, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi kết hợp cùng Karik trong ca khúc Vì mẹ anh bắt chia tay. Đây được xem là bản hit có sức lan tỏa lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của cô tính đến hiện tại.

Miu Lê trong "Cô gái đến từ hôm qua". Miu Lê trong "Cô gái đến từ hôm qua".

Hình ảnh cá tính nhưng nhiều lần gây tranh cãi

Những năm gần đây, Miu Lê chuyển sang phong cách hiện đại và cá tính hơn. Cô tích cực tham gia gameshow, talkshow và các chương trình giải trí nhờ sự hoạt ngôn, hài hước.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nổi tiếng, nữ ca sĩ cũng không ít lần gây tranh cãi vì phát ngôn và cách thể hiện cá tính mạnh.

Khi tham gia chương trình Em xinh say hi, cô từng bị nhận xét thiếu quyết đoán trong vai trò đội trưởng. Một số phát ngôn liên quan đến hình ảnh cá nhân sau chương trình cũng tạo ra nhiều luồng tranh luận trên mạng xã hội.

Miu Lê trong chuỗi hoạt động quảng bá phim "Đại tiệc trăng máu 8". Miu Lê trong chuỗi hoạt động quảng bá phim "Đại tiệc trăng máu 8".

Trong thời gian quảng bá phim Đại tiệc trăng máu 8, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý với những chia sẻ thẳng thắn về bạn diễn Liên Bỉnh Phát.

Ngoài nghệ thuật, đời tư của cô cũng thường xuyên được công chúng quan tâm, đặc biệt là các tin đồn tình cảm với một số TikToker và người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Cuộc sống kín tiếng trước biến cố

Trước khi vướng ồn ào, Miu Lê có cuộc sống khá ổn định. Trên các nền tảng cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ vlog đời thường, công việc, nấu ăn và các hoạt động cùng đồng nghiệp.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ xuất hiện với ngoại hình thay đổi đáng kể, làn da nâu khỏe khoắn và phong cách gợi cảm hơn trước. Sự thay đổi hình ảnh này cũng từng khiến cô trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.