Cuộc sống Miu Lê trước khi bị bắt vì ma túy
GĐXH - Trước khi vướng vào ồn ào đời tư, nữ ca sĩ sinh năm 1991 từng có gần hai thập niên hoạt động nghệ thuật sôi nổi, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng cuộc sống được đánh giá khá ổn định trong showbiz Việt.
Từ hot girl màn ảnh đến ngôi sao Vpop thế hệ 9X
Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, bắt đầu được công chúng biết tới qua vai trò diễn viên. Những năm cuối thập niên 2000, cô xuất hiện trong nhiều bộ phim dành cho tuổi teen và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung, năng động.
Bước ngoặt đầu tiên đến khi cô tham gia bộ phim truyền hình Những thiên thần áo trắng. Từ đây, tên tuổi Miu Lê trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ.
Năm 2009, cô chính thức lấn sân ca hát và phát hành album đầu tay. Trong giai đoạn nhạc teen pop phát triển mạnh, Miu Lê ghi dấu với hình tượng gần gũi, dễ thương cùng nhiều ca khúc bắt tai.
Các bản hit như Yêu anh hay Em nhớ anh từng giúp nữ ca sĩ trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ được yêu thích đầu thập niên 2010.
Thời kỳ đỉnh cao với điện ảnh và âm nhạc
Giai đoạn 2015–2018 được xem là thời kỳ thành công nhất của Miu Lê khi cô hoạt động nổi bật ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh.
Bộ phim Em là bà nội của anh tạo nên cơn sốt phòng vé và giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất. Đồng thời, ca khúc Mình yêu từ bao giờ cũng phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội.
Ngoài ra, màn thể hiện ca khúc Còn tuổi nào cho em của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng từng nhận được nhiều sự chú ý.
Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh như Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Anh thầy ngôi sao hay Chiếm đoạt.
Năm 2022, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi kết hợp cùng Karik trong ca khúc Vì mẹ anh bắt chia tay. Đây được xem là bản hit có sức lan tỏa lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của cô tính đến hiện tại.
Hình ảnh cá tính nhưng nhiều lần gây tranh cãi
Những năm gần đây, Miu Lê chuyển sang phong cách hiện đại và cá tính hơn. Cô tích cực tham gia gameshow, talkshow và các chương trình giải trí nhờ sự hoạt ngôn, hài hước.
Tuy nhiên, bên cạnh sự nổi tiếng, nữ ca sĩ cũng không ít lần gây tranh cãi vì phát ngôn và cách thể hiện cá tính mạnh.
Khi tham gia chương trình Em xinh say hi, cô từng bị nhận xét thiếu quyết đoán trong vai trò đội trưởng. Một số phát ngôn liên quan đến hình ảnh cá nhân sau chương trình cũng tạo ra nhiều luồng tranh luận trên mạng xã hội.
Trong thời gian quảng bá phim Đại tiệc trăng máu 8, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý với những chia sẻ thẳng thắn về bạn diễn Liên Bỉnh Phát.
Ngoài nghệ thuật, đời tư của cô cũng thường xuyên được công chúng quan tâm, đặc biệt là các tin đồn tình cảm với một số TikToker và người nổi tiếng trên mạng xã hội.
Cuộc sống kín tiếng trước biến cố
Trước khi vướng ồn ào, Miu Lê có cuộc sống khá ổn định. Trên các nền tảng cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ vlog đời thường, công việc, nấu ăn và các hoạt động cùng đồng nghiệp.
Thời gian gần đây, nữ ca sĩ xuất hiện với ngoại hình thay đổi đáng kể, làn da nâu khỏe khoắn và phong cách gợi cảm hơn trước. Sự thay đổi hình ảnh này cũng từng khiến cô trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.
36 năm hôn nhân của Vân Sơn với người bạn đời kín tiếng trên đất MỹGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - "Vợ từng nói với tôi một câu khiến tôi nhớ hoài: 'Em không thích xuất hiện chung với anh khi vẻ ngoài không chu đáo lắm vì sợ người ta bảo vợ Vân Sơn thế này, thế kia'. Từ đó, tôi để cô ấy thoải mái, khi nào thích xuất hiện cũng được", danh hài Vân Sơn chia sẻ.
Ca sĩ Miu Lê bị bắt ở Hải PhòngGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật, bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại một bãi biển ở Cát Bà, hôm 10/5.
Công ty quản lý của Miu Lê phát thông báoGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Sau hàng loạt thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Miu Lê, chiều 11/5, phía công ty quản lý của nữ ca sĩ đã chính thức phát thông báo.
Hoa hậu Việt Nam làm vợ doanh nhân quê Quảng Trị giờ có cuộc sống ra sao?Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Từ khi kết hôn cùng doanh nhân quê Quảng Trị Nguyễn Viết Vương, nàng hậu xứ Thanh Đỗ Thị Hà có cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc và ngọt ngào.
Miu Lê ở tuổi 35Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Gần đây, ca sĩ/diễn viên Miu Lê trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện với diện mạo khác lạ.
Phản ứng của Đình Tú khi Ngọc Huyền có nụ hôn Hoàng Du Ka trong 'Dưới ô cửa sáng đèn'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Ngọc Huyền có cảnh hôn với bạn diễn Hoàng Du Ka mà từ đầu không có trong kịch bản phim "Dưới ô cửa sáng đèn".
'Mùa hè lấp lánh' lên sóng VTV dịp Tết thiếu nhiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình đặc biệt mang tên "Mùa hè lấp lánh".
Huy Khánh vào vai phản diện trong phim truyền hình 'Kế hoạch CM12'Giải trí - 7 giờ trước
"Gã đểu màn ảnh" Huy Khánh sẽ vào vai đối tượng phản động Lê Quốc Túy trong phim truyền hình "Kế hoạch CM12" do Điện ảnh CAND sản xuất.
Con trai Tăng Thanh Hà: 'Mẹ là ngầu nhất'Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà khiến nhiều người thích thú khi hạnh phúc chia sẻ bức thư tay của con trai bày tỏ tình cảm: "Mẹ là tuyệt vời nhất, ngầu nhất thế giới này".
Tin vui của Ốc Thanh VânGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Ốc Thanh Vân đang là gương mặt hot khi có phim hơn 100 tỷ đồng doanh thu phòng vé.
Quyết định gây ngỡ ngàng ở tuổi trung niên của Mỹ TâmXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau thành công vang dội của chuỗi hoạt động âm nhạc, Mỹ Tâm tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố đêm nhạc MY TAM LIVE IN USA sẽ diễn ra vào ngày 7/6 tới tại Mỹ.