Chia tay bạn trai giàu có vì bị mẹ anh coi thường
GĐXH - Trước sự xem thường và cấm cản của bà Dung, Thương đã lựa chọn chia tay Quân dù biết rằng sẽ rất đau khổ.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 "Bước chân vào đời", ngày bà ngoại ra viện, Thương (Quỳnh Kool) dặn bà phải giữ gìn sức khoẻ, nếu không cô sẽ dọn đồ về quê ở hẳn với bà. Cô xin lỗi bà vì lớn như thế này rồi vẫn để bà phải phiền lòng, lo cho mình.
Bà dặn Thương nếu yêu ai thì phải yêu người biết tôn trọng gia đình mình, đừng để người ta coi thường.
Sau lời dặn của bà, Thương đã gặp Quân (Huỳnh Anh) và nói lời chia tay với lý do không thể tiếp tục mối quan hệ mà mẹ Quân coi thường gia đình cô. "Em không thể chịu nổi việc mẹ anh về quê và xúc phạm bà ngoại em. Và em không muốn chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa", Thương vừa khóc vừa nói. Thương khẳng định những lời cô vừa nói không phải trong lúc nóng giận, mà cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi bị Thương nói lời chia tay, Quân đã rất đau khổ đến mức suy sụp và phát bệnh. Nói chuyện với mẹ, Quân cảm thấy mình rất vô dụng vì đến yêu một người cũng không được yêu theo ý mình. "Như thế thì cuộc sống có ý nghĩa gì hả mẹ?" - Quân cảm thấy đau khổ đến tuyệt vọng.
Quân trách móc mẹ khi mẹ muốn tốt cho con nhưng lại không suy nghĩ đến cảm xúc của con. Quân trả lại mẹ chiếc phong bì mà Thương gửi anh trả bà Dung. "Đây không phải nhà của con. Con sẽ tự đi trên đôi chân của chính mình" - Quân vừa nói vừa bỏ đi. Trong lúc đau khổ và vẫn đang yếu nên anh đã ngã ở cầu thang trong sự hoảng sợ của bà Dung.
Tập 14 "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 24/3 trên VTV3.
