Chia tay bạn trai giàu có vì bị mẹ anh coi thường

Thứ ba, 12:29 24/03/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Trước sự xem thường và cấm cản của bà Dung, Thương đã lựa chọn chia tay Quân dù biết rằng sẽ rất đau khổ.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 "Bước chân vào đời", ngày bà ngoại ra viện, Thương (Quỳnh Kool) dặn bà phải giữ gìn sức khoẻ, nếu không cô sẽ dọn đồ về quê ở hẳn với bà. Cô xin lỗi bà vì lớn như thế này rồi vẫn để bà phải phiền lòng, lo cho mình.

Bà dặn Thương nếu yêu ai thì phải yêu người biết tôn trọng gia đình mình, đừng để người ta coi thường.

Bà ngoại dặn Thương chỉ yêu người tôn trọng mình. Ảnh VTV

Sau lời dặn của bà, Thương đã gặp Quân (Huỳnh Anh) và nói lời chia tay với lý do không thể tiếp tục mối quan hệ mà mẹ Quân coi thường gia đình cô. "Em không thể chịu nổi việc mẹ anh về quê và xúc phạm bà ngoại em. Và em không muốn chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa", Thương vừa khóc vừa nói. Thương khẳng định những lời cô vừa nói không phải trong lúc nóng giận, mà cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Thương chia tay Quân trong nước mắt. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi bị Thương nói lời chia tay, Quân đã rất đau khổ đến mức suy sụp và phát bệnh. Nói chuyện với mẹ, Quân cảm thấy mình rất vô dụng vì đến yêu một người cũng không được yêu theo ý mình. "Như thế thì cuộc sống có ý nghĩa gì hả mẹ?" - Quân cảm thấy đau khổ đến tuyệt vọng.

Quân trách móc mẹ khi mẹ muốn tốt cho con nhưng lại không suy nghĩ đến cảm xúc của con. Quân trả lại mẹ chiếc phong bì mà Thương gửi anh trả bà Dung. "Đây không phải nhà của con. Con sẽ tự đi trên đôi chân của chính mình" - Quân vừa nói vừa bỏ đi. Trong lúc đau khổ và vẫn đang yếu nên anh đã ngã ở cầu thang trong sự hoảng sợ của bà Dung.

Quân bị ngã ở cầu thang khi cố gắng rời khỏi nơi không muốn ở thêm một giây phút nào. Ảnh VTV

Tập 14 "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 24/3 trên VTV3.

Chia tay bạn trai ' thiếu gia ' vì bị mẹ anh xem thường trong Bước chân vào đời - Ảnh 5.Phim về Nguyễn Xuân Son sắp phát sóng trên VTV1

GĐXH - Bộ phim về câu chuyện cầu thủ Nguyễn Xuân Son với hành trình của một người gốc Brazil nhưng mang tình yêu lớn với đất nước, con người Việt Nam.

Chia tay bạn trai ' thiếu gia ' vì bị mẹ anh xem thường trong Bước chân vào đời - Ảnh 6.Bà ngoại sốc nặng sau cuộc gặp mẹ của bạn trai

GĐXH - Không cấm cản được con trai, bà Dung đã lái xe về quê gặp bà ngoại của Thương và buông những lời miệt thị.


CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
