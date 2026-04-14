Mẹ Hồ Ngọc Hà khoe tin vui ở tuổi hưu

Thứ ba, 18:59 14/04/2026 | Giảm cân
Đỗ Quyên
GĐXH - Bà Ngọc Hương – mẹ của Hồ Ngọc Hà mới đây đã hạnh phúc chia sẻ niềm vui và đam mê của mình ở độ tuổi U70. Dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn dành trọn tình yêu cho việc học và nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy yoga.

Mẹ Hồ Ngọc Hà dù đã ở tuổi U70 nhưng vẫn đam mê với việc học và phát triển bản thân. Mới đây bà lại tham gia một khóa huấn luyện nâng cao trong ngành nghề yoga và có bằng chuyên nghiệp. Trên trang cá nhân, bà hạnh phúc chia sẻ niềm vui: "Những ngày bận rộn trên đất Bali (Indonesia). Vẫn bước tiếp với đam mê của mình… Xin được trân trọng cám ơn".

Được biết, bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà đã truyền cảm hứng cho phụ nữ tuổi trung niên khi thường xuyên chia sẻ những bài tập yoga làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sức khỏe. Mới đây, mẹ nữ ca sĩ quê Quảng Trị khoe bản thân làm được động tác tập yoga rất khó. Đó là động tác Bọ Cạp (Vrischikasana). Theo tài liệu về các động tác yoga thì động tác Bọ Cạp là một tư thế nâng cao, đảo ngược, kết hợp uốn lưng, mô phỏng hình dáng bọ cạp cong đuôi. Tư thế này đòi hỏi sức mạnh, sự dẻo dai của vai, lưng và cơ bụng, giúp tăng cường sự linh hoạt, cân bằng và kích thích các tuyến nội tiết. Động tác Bọ Cạp cũng giúp kéo giãn cột sống, vai và cơ gấp hông sâu, cải thiện tính linh hoạt ở những vùng này. Thực hành thường xuyên có thể giúp tăng phạm vi chuyển động. Động tác Bọ Cạp không chỉ là thử thách về thể chất, độ dẻo dai của cơ thể mà còn đòi hỏi sự tập trung cao độ cùng khả năng kiểm soát hơi thở.

Để thực hiện được động tác khó này phải cần có sự hướng dẫn của giáo viên chuyên nghiệp và thường được thực hiện sau khi đã làm chủ các tư thế nền tảng như trồng cây chuối trên cẳng tay, kiểm soát tốt cơ thể. Tuy nhiên, là một người tập lâu năm nên mẹ Hồ Ngọc Hà đã rất vững động tác và điều khiển rất tốt cơ thể của mình. Trình độ của bà có thể đạt được như một HLV chuyên nghiệp.

Không chỉ tập yoga, mẹ Hồ Ngọc Hà còn cùng các chị em bạn bè tập nhảy múa với sự hướng dẫn của các HLV. Để cho cơ thể năng động với nhiều bộ môn phù hợp nên trong nhiều năm qua, sức khỏe mẹ Hồ Ngọc Hà đã cải thiện và làm chậm quá trình lão hóa.

Bà Ngọc Hương đã tự chứng minh điều đó bằng việc so sánh hình ảnh qua các năm. Điều đó để khán giả nhận ra bà không thay đổi nhiều theo thời gian.

Mẹ Hồ Ngọc Hà muốn thông qua câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng đến những phụ nữ trung niên về tinh thần yêu bản thân và chịu khó tập nhiều bộ môn để nâng cao sức khỏe.

Nhờ tập luyện nên mẹ Hồ Ngọc Hà giữ được vóc dáng khỏe khoắn, trẻ trung.

Làn da của bà cũng khỏe mạnh, tươi trẻ so với tuổi.

Mỗi lần bà Ngọc Hương xuất hiện đều khiến nhiều người hâm mộ.

Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng nhờ câu chuyện nhiều cảm hứng nên mẹ Hồ Ngọc Hà có hơn 37.000 người theo dõi trên nền tảng Facebook. Bà được yêu mến bởi tinh thần lạc quan, truyền năng lượng tươi mới cho những người phụ nữ cùng tuổi.

