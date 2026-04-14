Mẹ Hồ Ngọc Hà khoe tin vui ở tuổi hưu
GĐXH - Bà Ngọc Hương – mẹ của Hồ Ngọc Hà mới đây đã hạnh phúc chia sẻ niềm vui và đam mê của mình ở độ tuổi U70. Dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn dành trọn tình yêu cho việc học và nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy yoga.
Được biết, bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà đã truyền cảm hứng cho phụ nữ tuổi trung niên khi thường xuyên chia sẻ những bài tập yoga làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sức khỏe. Mới đây, mẹ nữ ca sĩ quê Quảng Trị khoe bản thân làm được động tác tập yoga rất khó. Đó là động tác Bọ Cạp (Vrischikasana). Theo tài liệu về các động tác yoga thì động tác Bọ Cạp là một tư thế nâng cao, đảo ngược, kết hợp uốn lưng, mô phỏng hình dáng bọ cạp cong đuôi. Tư thế này đòi hỏi sức mạnh, sự dẻo dai của vai, lưng và cơ bụng, giúp tăng cường sự linh hoạt, cân bằng và kích thích các tuyến nội tiết. Động tác Bọ Cạp cũng giúp kéo giãn cột sống, vai và cơ gấp hông sâu, cải thiện tính linh hoạt ở những vùng này. Thực hành thường xuyên có thể giúp tăng phạm vi chuyển động. Động tác Bọ Cạp không chỉ là thử thách về thể chất, độ dẻo dai của cơ thể mà còn đòi hỏi sự tập trung cao độ cùng khả năng kiểm soát hơi thở.
Ảnh: FBNV
44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cáchGiảm cân
GĐXH - Khánh Thi dù đã trải qua 3 lần sinh nở và ở tuổi ngoài 40 nhưng cô vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, khỏe khoắn nhờ giảm cân khoa học.