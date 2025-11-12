Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh
Em nào trả lời sai sẽ bị cô B yêu cầu lên bục giảng xếp hàng, sau đó dùng thước lần lượt đánh vào tay mỗi em 10 cái.
Một phụ huynh có con bị đánh trong vụ việc cho biết, nếu các em làm sai bài hoặc học chưa tốt cũng cần được uốn nắn, nhưng không thể giáo dục bằng cách đánh bạo lực như vậy. Có thể các cháu học yếu nhưng đó là việc cần phối hợp giữa nhà trường và gia đình, chứ không phải dùng bạo lực.
Clip ghi lại vụ việc.
Được biết, cô B vừa mới tốt nghiệp đại học sư phạm. Do Trường THPT Anh Hùng Núp thiếu giáo viên môn Hóa nên trường đã ký hợp đồng giảng dạy với cô từ đầu năm học 2025 - 2026. Sau khi nhận được phản ánh về việc cô dùng thước đánh vào tay học sinh, nhà trường đã họp và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô B.
Theo một lãnh đạo Trường THPT Anh Hùng Núp, nếu phụ huynh có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, nhà trường sẽ phối hợp để làm rõ trách nhiệm của giáo viên. Đồng thời, trường đã bố trí giáo viên khác giảng dạy môn Hóa cho khối 10 nhằm đảm bảo việc học của học sinh không bị gián đoạn.
