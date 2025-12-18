Tết Dương lịch 2026, học sinh cả nước được nghỉ ngày nào?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, các kỳ nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tết Dương lịch 2026 học sinh cả nước sẽ nghỉ vào Thứ Năm, ngày 1/1/2026. Ảnh minh họa: MNPD

Căn cứ theo Điều 2 Quyết định 2269/QĐ-BGDĐT năm 2025 quy định về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương bao gồm:

- Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

- Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

- Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

- Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Như vậy, lịch nghỉ Tết sẽ căn cứ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Tết Dương lịch tới (1/1/2026) rơi vào thứ Năm. Theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương. Vì ngày nghỉ rơi vào giữa tuần nên không phát sinh thêm ngày nghỉ bù. Học sinh cũng được nghỉ 1 ngày duy nhất, đúng vào ngày 1/1/2026.

Theo đó, Tết Dương lịch 2026 học sinh cả nước sẽ nghỉ vào Thứ Năm, ngày 1/1/2026.