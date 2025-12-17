Hiệu trưởng thông tin về tình hình sức khỏe nữ sinh lớp 8 ở Bắc Ninh bị bạn đánh hội đồng
GĐXH - Liên quan vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Lim (xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bị đánh hội đồng, Hiệu trưởng trường cho biết công an đã vào cuộc điều tra. Gia đình đã đưa nữ sinh đi khám bệnh tại Hà Nội, sức khỏe không có dấu hiệu bất thường.
Liên quan đến vụ một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng tại Trường THCS Lim (xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), chia sẻ trên VOV, bà Đào Thị Lan - Hiệu trưởng nhà trường xác nhận, clip lan truyền trên xảy ra tại trường. Sự việc xảy ra trong giờ ra chơi của học sinh hôm 12/12.
Nhà trường đã mời phụ huynh và các em học sinh tham gia đánh bạn lên làm việc và hòa giải 3 bên, đồng thời báo chính quyền cơ sở. Hiện công an vào cuộc điều tra và xác minh sự việc để xử lý theo đúng pháp luật.
"Hiện gia đình đã đưa cháu N.A (học sinh lớp 8 bị đánh) đi khám bệnh tại Hà Nội, tình hình sức khỏe em không có dấu hiệu bất thường. Ngay khi nắm bắt sự việc, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh xác minh làm rõ sự việc", bà Lan thông tin.
Trước đó, vào tối 16/12, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng tại khu vực cầu thang. Xung quanh có rất đông học sinh chứng kiến nhưng không ai can ngăn.
Sự việc được xác định xảy ra trong khu vực Trường THCS Lim (xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).
Theo đoạn clip chia sẻ, nữ sinh liên tục bị 3 nữ sinh khác túm tóc và giật ngược giật xuôi, kéo lê trên mặt đất. Nhóm nữ sinh còn liên tục dùng chân và tay đạp, đánh vào người và đầu nữ sinh.
Nữ sinh bị đánh không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đáng chú ý, xung quanh có rất đông học sinh chứng kiến nhưng không vào can ngăn, thậm chí có học sinh đứng cổ vũ và vỗ tay.
