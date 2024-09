Nữ hoàng rating tự nhận mình mặc xấu mà đi show thời trang thì “quẩy” ra trò

Bên cạnh phong cách thời trang đặc sắc, Gong Hyo Jin còn là một trong những biểu tượng nhan sắc được yêu thích ở xứ củ sâm lẫn trong lòng khán giả Việt, dẫu cho vẻ đẹp của cô không hoàn toàn được xếp vào hàng mỹ nhân. Mới đây, khi tái xuất tại show diễn Xuân/Hè của nhà mốt Burberry trong khuôn khổ London Fashion Week, nữ diễn viên sinh năm 1980 một lần nữa khiến công chúng xuýt xoa bởi khí chất và phong độ vẫn vô cùng "ổn áp" sau dài thời gian vắng bóng.



Gong Hyo Jin tại show diễn của Burberry thuộc Tuần lễ thời trang London vừa qua (Nguồn TikTok @voguetw).

Xuất hiện trong một bộ cánh có tông màu trung tính nhưng không kém phần phá cách và thú vị với chân váy xếp ly dáng dài cùng sweater cổ V, Gong Hyo Jin toát lên sự quý phái và quyền lực của 1 fashion icon ở độ tuổi U45.

Vốn sở hữu chiều cao lý tưởng, Gong Hyo Jin còn luôn biết cách kiểm soát hình thể của mình, nhờ vậy khi khoác người lên một bộ cánh cao cấp, người đẹp xứ Hàn vẫn vô tư "xử đẹp".

Thậm chí khi đứng trước hung thần Getty Images, từ vóc dáng đến thần sắc của Gong Hyo Jin đều không hề bị lung lay so với những bộ ảnh khác, thậm chí kiểu tóc búi sát đầu cũng không thể làm khó được cô.

Gong Hyo Jin và Son Seok Gu hội ngộ tại London cho show diễn của Burberry lần này.

Bên dưới phần bình luận của video từ tài khoản Vogue Taiwan, netizen quốc tế đồng loạt thể hiện sự bất ngờ trước phong độ nhan sắc của nữ diễn viên đầu 8X. Trong đó, cư dân mạng Việt Nam cũng dành tặng nữ chính It's Okay, That's Love "mưa lời khen" với những comment tiêu biểu như:



- Không thèm thẩm mỹ luôn?

- Không phải kiểu mỹ nhân nhưng khuôn mặt nhìn là nhớ liền, vẻ đẹp tự nhiên.

- Sang, xịn, mịn. Bao năm qua vẫn vững phong độ ăn mặc, luôn nằm trong top mặc đẹp.

Netizen Việt cảm thán trước nhan sắc tự nhiên và khả năng cân đồ xịn sò của Gong Hyo Jin qua nhiều năm không đổi.

Với chiều cao 1,73m, thần thái high fashion và gu ăn mặc được công nhận từ nhiều năm qua, ít người biết Gong Hyo Jin từng có background theo học thời trang tại Úc, đồng thời ra mắt với vai trò người mẫu trước khi trở thành "nữ hoàng romcom" phim Hàn.

Tuy nhiên, trong một phỏng vấn hồi 2023, nữ diễn viên lại khiêm tốn tự nhận bản thân có gu ăn mặc tệ: "Trông tôi thật luộm thuộm. Tôi không biết về các xu hướng thời trang ngày nay và gu thời trang của tôi đã trở nên tệ hơn. Tôi đã nói rằng tôi sẽ giảm cân nhưng vẫn giữ nguyên cân nặng như ngày hôm nay".

Gong Hyo Jin tự nhận bản thân ăn mặc xấu, luộm thuộm và không có style cố định. Nhưng thật ra phong cách của cô ngoài đời lại là 1 nét độc lạ rất riêng, không hề bị trend "thao túng".

Hay cả trên màn ảnh nhỏ, thời trang của Gong Hyo Jin vẫn luôn để lại dấu ấn retro sâu đậm, được cho là bê nguyên si style đời thường lên phim. Sự ngẫu hứng đầy màu sắc của cô không chỉ giúp khán giả ghi nhớ về nhân vật mà còn truyền cảm hứng ăn mặc cho nhiều người.

Nhờ có mắt thẩm mỹ bẩm sinh cùng những am hiểu nhất định về lĩnh vực mà mình từng theo học, Gong Hyo Jin xây dựng cho mình một cá tính thời trang tinh tế khó lẫn. Năm 2017, cô thậm chí còn được bình chọn trong top những ngôi sao ăn mặc sành điệu nhất xứ kim chi bên cạnh những cái tên như: G-Dragon, Choi Ji Woo, Yoo Ah, In. Hay giai đoạn từ 2018 trở về trước, người đẹp này cũng chính là 1 "tắc kè hoa" chính hiệu trên các thảm đỏ/tuần lễ thời trang được nhiều thương hiệu để mắt như: Dior, Burberry, Givenchy, Gucci...

Gong Hyo Jin là khách mời quen thuộc của các thương hiệu thời trang nổi tiếng sự đa dạng và tinh quái, luôn biến hoá bản thân trong nhiều màu sắc khác nhau.

