Nhà thiết kế Việt Nam giúp 2 người đẹp quốc tế đăng quang hoa hậu 2 ngày liên tiếp

Ngay sau đêm đăng quang của tân Hoa hậu Thế giới Gibraltar Julia Hornee và tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ Manika Vishwakarma, truyền thông và mạng xã hội đã xôn xao trước thông tin bộ trang phục dạ hội của hai nàng hậu được thiết kế bởi nhà thiết kế trẻ tài năng người Việt Nam, Song Toàn.

NTK bên Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ.

Việc hai người đẹp đến từ hai quốc gia khác nhau, tham dự hai cuộc thi sắc đẹp danh giá bậc nhất thế giới cùng chọn trang phục của một nhà thiết kế duy nhất trong hai ngày liên tiếp đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt. Sự kiện này không chỉ khẳng định tài năng vượt trội của NTK Song Toàn mà còn đưa tên tuổi của anh vươn ra tầm quốc tế.

Tân Hoa hậu Thế giới Gibraltar, Julia Hornee, xuất hiện lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội màu vàng gold. Câu chuyện xúc động phía sau bộ trang phục này đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Julia chia sẻ, chiếc đầm được chính người chị gái quá cố của cô tặng, nhưng không may, chị gái cô đã đột ngột qua đời trước đêm chung kết. Để tưởng nhớ người chị yêu quý, Julia Hornee đã tự tay đính một trái tim màu đỏ lên váy, mang theo tình yêu và nỗi nhớ vào khoảnh khắc đăng quang. Chi tiết này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa và thanh lịch của Julia mà còn mang đến ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Trong khi đó, tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ, Manika Vishwakarma, lại tỏa sáng với chiếc đầm cắt xẻ táo bạo, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp hình thể và sự tự tin của một nữ hoàng sắc đẹp.

Cả hai bộ trang phục đều thể hiện sự tinh tế trong việc lựa chọn chất liệu, kỹ thuật đính kết tỉ mỉ cùng phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng, mang đậm dấu ấn cá nhân của NTK Song Toàn.

Việc hợp tác thành công với hai tân hoa hậu quốc tế là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của NTK Song Toàn. Điều này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân anh mà còn là tín hiệu đáng mừng cho ngành công nghiệp thời trang Việt Nam, khẳng định vị thế và tài năng của các nhà thiết kế trẻ trên bản đồ thời trang thế giới.

Với danh hiệu "ông hoàng thời trang của các hoa hậu", Song Toàn được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

NTK Song Toàn là một trong những nhà thiết kế trẻ nổi bật của làng thời trang Việt Nam. Với phong cách thiết kế sang trọng, tinh tế và luôn cập nhật những xu hướng mới nhất, cặp đôi nhà thiết kế đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng và giới chuyên môn. Các thiết kế của Song Toàn thường được các người đẹp, hoa hậu, á hậu, ngôi sao nổi tiếng trong nước và quốc tế tin tưởng lựa chọn trong những sự kiện quan trọng.





