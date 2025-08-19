Nhà thiết kế Việt Nam giúp 2 người đẹp quốc tế đăng quang hoa hậu 2 ngày liên tiếp
GĐXH - NTK Song Toàn trong 2 ngày liên tiếp đã giúp đỡ 2 người đẹp giành được vương miện cao quý.
Ngay sau đêm đăng quang của tân Hoa hậu Thế giới Gibraltar Julia Hornee và tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ Manika Vishwakarma, truyền thông và mạng xã hội đã xôn xao trước thông tin bộ trang phục dạ hội của hai nàng hậu được thiết kế bởi nhà thiết kế trẻ tài năng người Việt Nam, Song Toàn.
Việc hai người đẹp đến từ hai quốc gia khác nhau, tham dự hai cuộc thi sắc đẹp danh giá bậc nhất thế giới cùng chọn trang phục của một nhà thiết kế duy nhất trong hai ngày liên tiếp đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt. Sự kiện này không chỉ khẳng định tài năng vượt trội của NTK Song Toàn mà còn đưa tên tuổi của anh vươn ra tầm quốc tế.
Tân Hoa hậu Thế giới Gibraltar, Julia Hornee, xuất hiện lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội màu vàng gold. Câu chuyện xúc động phía sau bộ trang phục này đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Julia chia sẻ, chiếc đầm được chính người chị gái quá cố của cô tặng, nhưng không may, chị gái cô đã đột ngột qua đời trước đêm chung kết. Để tưởng nhớ người chị yêu quý, Julia Hornee đã tự tay đính một trái tim màu đỏ lên váy, mang theo tình yêu và nỗi nhớ vào khoảnh khắc đăng quang. Chi tiết này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa và thanh lịch của Julia mà còn mang đến ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Trong khi đó, tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ, Manika Vishwakarma, lại tỏa sáng với chiếc đầm cắt xẻ táo bạo, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp hình thể và sự tự tin của một nữ hoàng sắc đẹp.
Cả hai bộ trang phục đều thể hiện sự tinh tế trong việc lựa chọn chất liệu, kỹ thuật đính kết tỉ mỉ cùng phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng, mang đậm dấu ấn cá nhân của NTK Song Toàn.
Việc hợp tác thành công với hai tân hoa hậu quốc tế là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của NTK Song Toàn. Điều này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân anh mà còn là tín hiệu đáng mừng cho ngành công nghiệp thời trang Việt Nam, khẳng định vị thế và tài năng của các nhà thiết kế trẻ trên bản đồ thời trang thế giới.
Với danh hiệu "ông hoàng thời trang của các hoa hậu", Song Toàn được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
NTK Song Toàn là một trong những nhà thiết kế trẻ nổi bật của làng thời trang Việt Nam. Với phong cách thiết kế sang trọng, tinh tế và luôn cập nhật những xu hướng mới nhất, cặp đôi nhà thiết kế đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng và giới chuyên môn. Các thiết kế của Song Toàn thường được các người đẹp, hoa hậu, á hậu, ngôi sao nổi tiếng trong nước và quốc tế tin tưởng lựa chọn trong những sự kiện quan trọng.
Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia chụp ảnh áo tắm ở Hội AnThời trang - 1 ngày trước
Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia khoe dáng quyến rũ với bikini trên biển Hội An. Chất lượng thí sinh được đánh giá cao với hình thể săn chắc, khỏe khoắn.
Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mớiThời trang - 1 ngày trước
Thời trang của Phương Oanh không chỉ là yếu tố làm đẹp hình ảnh mà còn góp phần khắc họa tính cách nhân vật.
10 cách biến hóa với khăn lụa: Bí quyết nâng tầm phong cách như quý cô ParisThời trang - 4 ngày trước
Chỉ một chiếc khăn lụa, nếu biết cách “kể chuyện”, có thể khiến bộ đồ tối giản nhất trở nên sống động và sang trọng hơn gấp bội.
Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợiThời trang - 1 tuần trước
Hình ảnh mới đây của cô bé Mina - con gái lớn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khiến nhiều người bất ngờ.
Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy NguyễnThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Tham dự một sự kiện mới đây, Đoàn Hồng Trang - Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu đã diện đầm dạ hội của NTK Tommy Nguyễn. Thiết kế giúp cô khoe vẻ đẹp gợi cảm và thần thái sang trọng.
Tôi đã bị gu ăn mặc của quý cô U50 chinh phục! Không “cưa sừng” cũng chẳng già nua, thanh lịch là bí quyết đỉnh caoThời trang - 1 tuần trước
Phụ nữ ở tuổi 50, như rượu vang đã ủ đủ lâu, đằm thắm, sâu sắc, hiểu đời hơn sau bao năm tháng. Nhưng về thời trang, muốn khí chất lan tỏa trọn vẹn, họ cần học cách dùng phong cách tinh tế, thanh lịch để toát lên vẻ duyên dáng và cuốn hút.
"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hộiThời trang - 2 tuần trước
Nữ diễn viên sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng, cùng sắc vóc gợi cảm vượt thời gian, đặc biệt là đôi chân thon dài săn chắc và thần thái đỉnh cao giúp cô tỏa sáng ở tuổi 55.
Bé trai nhà bạn ít tóc, đừng lo, hãy chọn cho con kiểu tóc đang được thịnh hành nhất năm 2025Thời trang - 2 tuần trước
GĐXH - Bạn đang phân vân chưa biết chọn kiểu tóc nào phù hợp vì bé nhà bạn có ít tóc? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu những kiểu tóc cho bé trai ít tóc được yêu thích nhất năm 2025.
H'Hen Niê khoe bụng bầu trên sàn catwalk, được ông xã chăm sóc 'tận răng'Thời trang - 2 tuần trước
Sau khi biểu diễn tại 1 show thời trang, hoa hậu H'Hen Niê sẽ tập trung dưỡng thai. Cô được ông xã Tuấn Khôi chăm sóc tận tình, tiết lộ đã gỡ chặn chồng trên mạng xã hội.
Đây mới là kiểu tóc ngang vai trẻ trung theo xu hướng mới nhấtĐẹp - 2 tuần trước
GĐXH - Bạn đang phân vân chưa biết nên chọn kiểu tóc ngang vai nào phù hợp. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một số kiểu tóc ngang vai trẻ trung theo xu hướng mới nhất.
Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợiThời trang
Hình ảnh mới đây của cô bé Mina - con gái lớn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khiến nhiều người bất ngờ.