Ba 'mẹ bỉm' Ngọc Hân, Mai Ngọc, Ngô Mai Phương hội ngộ gây chú ý

"Con chính là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi 35 mang đến cho mẹ", MC Mai Ngọc nhắn gửi con trai khi đón sinh nhật tuổi 36.

Mới đây, MC Ngô Mai Phương đã chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp trong buổi tất niên sớm cùng MC Mai Ngọc và Hoa hậu Ngọc Hân. Cả ba đều là những "mẹ bỉm sữa" bận rộn, nhưng vẫn giữ được tình bạn thân thiết và thường xuyên tụ họp để chia sẻ niềm vui, nỗi niềm làm mẹ.

Trên trang cá nhân, Ngô Mai Phương hài hước viết: "Tất niên 'hội bỉm sữa'. Mỗi lần gặp nhau chị em chỉ có câu chuyện bỉm sữa với ăn dặm mà buôn mấy tiếng". Câu chuyện về con cái, chăm sóc bé yêu trở thành chủ đề không thể thiếu mỗi khi ba người gặp mặt. Mai Ngọc cũng đồng tình: "Chủ đề bỉm sữa mê mệt vô cùng. Năm mới gặp lại nhé".

Sắc vóc 3 mẹ bỉm sữa nhận được nhiều khen ngợi từ người hâm mộ.

Cả Ngô Mai Phương và Mai Ngọc đều là những gương mặt quen thuộc của VTV trước khi làm mẹ. Ngô Mai Phương, sinh năm 1997 tại Hải Phòng, được khán giả biết đến qua các chương trình như: Bữa trưa vui vẻ, Ngày xưa chill phết. Trước khi bén duyên với nghề MC, cô từng đoạt danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam và tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim: Đừng làm mẹ cáu, Yêu hơn cả bầu trời...

Trong khi đó, Mai Ngọc sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Cô từng làm người mẫu cho các tạp chí tuổi teen, tham gia các cuộc thi nhan sắc và được biết đến với biệt danh "cô gái thời tiết" nhờ vai trò MC truyền hình. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền, Mai Ngọc về công tác tại Đài truyền hình Việt Nam và được mệnh danh là "MC xinh đẹp nhất VTV" nhờ gương mặt khả ái và vóc dáng chuẩn.

3 mẹ bỉm hội ngộ ở quê chồng MC Mai Ngọc hồi tháng 10 năm ngoái.

Hoa hậu Ngọc Hân và MC Mai Ngọc đến thăm MC Ngô Mai Phương khi cô sinh con gái hồi 7/2025.

Mối quan hệ gắn bó giữa ba mẹ bỉm sữa này cũng được công chúng dành nhiều sự quan tâm. Hồi tháng 7/2025, MC Ngô Mai Phương từng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi con gái Lipu được Hoa hậu Ngọc Hân và MC Mai Ngọc đến thăm. Cô hài hước viết: "Lipu vừa sinh ra đã được hoa hậu và MC xinh nhất VTV đến nhả vía thế này thì có áp lực quá không ạ?"

Hay hồi tháng 10/2025, Mai Ngọc cũng đăng tải những khoảnh khắc hội ngộ cùng Hoa hậu Ngọc Hân và MC Phương Mai tại quán cafe mới mở của em chồng cô ở Bắc Ninh (Bắc Giang cũ). Các người đẹp còn đến thăm bé Panda – con trai Mai Ngọc lúc đó mới 6 tháng tuổi.



