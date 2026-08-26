Nữ tiktoker vừa bị khởi tố lừa dối khách hàng bán Sâm Lai Châu gắn mác Sâm Ngọc Linh là ai?

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhập Sâm Lai Châu với giá thành rẻ, Lê Thị Thanh Hằng quảng cáo, gắn mác Sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum để livestream chào bán trên mạng xã hội.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Lê Thị Thanh Hằng (SN 1992, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Lừa dối khách hàng" theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2023, Lê Thị Thanh Hằng bắt đầu tìm hiểu, kinh doanh các sản phẩm sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum. Tuy nhiên, do giá thành sản phẩm cao nên việc kinh doanh gặp khó khăn.

Nữ tiktoker vừa bị khởi tố lừa dối khách hàng bán Sâm Lai Châu thành Sâm Ngọc Linh là ai? - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Thị Thanh Hằng. Ảnh: CACC

Trong quá trình tham gia các nhóm mua bán sâm trên thị trường, Hằng nhận thấy sâm Lai Châu có đặc điểm, hình thái tương đồng với sâm Ngọc Linh nhưng giá thành thấp hơn. Khoảng cuối năm 2023, Hằng liên hệ mua cây, củ sâm Lai Châu của N.Đ.Q (SN 1988, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để phục vụ việc kinh doanh.

Mặc dù biết rõ số cây, củ sâm mua của N.Đ.Q là sâm Lai Châu, nhưng trong quá trình bán hàng, Lê Thị Thanh Hằng vẫn sử dụng tài khoản TikTok "Hằng Lê Sâm Ngọc Linh" để livestream giới thiệu, quảng cáo, chào bán sản phẩm.

Trong quá trình livestream, Hằng cố tình giới thiệu số sâm này là sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum, đưa ra các thông tin không đúng về chủng loại, nguồn gốc sản phẩm nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Tin vào những thông tin Hằng đưa ra, nhiều khách hàng nhầm tưởng sản phẩm là sâm Ngọc Linh thật và mua hàng.

Nữ tiktoker vừa bị khởi tố lừa dối khách hàng bán Sâm Lai Châu thành Sâm Ngọc Linh là ai? - Ảnh 2.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Hằng còn đưa sâm Lai Châu cho em gái là Lê Thanh Hậu (SN 1998, trú tại xã Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa) và hướng dẫn Hậu cách thức giới thiệu số sâm này là sâm Ngọc Linh chính gốc từ Kon Tum để bán cho khách hàng qua mạng xã hội.

Theo cơ quan Công an, vụ án là lời cảnh báo đối với người tiêu dùng khi mua các sản phẩm có giá trị cao, đặc biệt là các sản phẩm sâm được quảng cáo, chào bán trên mạng xã hội.

Người dân cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm và các giấy tờ liên quan, thận trọng trước những thông tin quảng cáo, cam kết của người bán qua các phiên livestream, chủ động kiểm tra, xác thực thông tin trước khi thực hiện giao dịch, tránh mua phải sản phẩm không đúng chủng loại, nguồn gốc, chất lượng.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.