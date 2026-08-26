Bắt đối tượng điều hành 28 công ty 'ma' bán hoá đơn

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Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Dương mua 28 công ty “ma” qua mạng xã hội để xuất bán khoảng 24.000 hóa đơn, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ sau thuế khoảng 4.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động liên tỉnh.

Bắt đối tượng điều hành 28 công ty 'ma' - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Hải Đông Dương cùng tang vật vụ án. Ảnh: CA.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Mở rộng chuyên án, Công an Hà Tĩnh thành lập 10 tổ công tác vào TP HCM và các tỉnh phía Nam, triệu tập, khám xét nơi ở của 15 đối tượng, thu giữ nhiều điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan.

Vũ Hải Đông Dương (SN 1991, quê Phú Thọ, thường trú tại TP HCM) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo điều tra, Dương mua 28 công ty “ma” qua mạng xã hội để xuất bán khoảng 24.000 hóa đơn, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ sau thuế khoảng 4.000 tỷ đồng. Đối tượng tuyển hàng chục cộng tác viên, thiết lập các đầu mối trung gian để vận hành đường dây, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 51 đối tượng liên quan đến vụ án. Một bị can được tách vụ án, chuyển Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Bắt đối tượng điều hành 28 công ty 'ma' - Ảnh 2.Khởi tố thêm 51 đối tượng vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty Metaland

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


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