Nửa đêm chồng lén lút gọi điện thoại, tôi nghe trộm và chết điếng với câu nói có liên quan đến việc phân chia tài sản nhà chồng

Chuyện là gia đình tôi chia tài sản vào 3 năm trước. Lúc đó, vợ chồng tôi đang mâu thuẫn nặng nề, có khả năng ly hôn. Bố mẹ sợ con gái gặp rắc rối nên bảo tôi đứng tên sổ đỏ một mình với danh nghĩa "đất cha mẹ tặng con". Tôi xây căn nhà cấp 4 nhỏ, rời khỏi nhà chồng dù rất thương cha mẹ chồng.

Sau đó, vợ chồng tôi giải hòa và tiếp tục chung sống. Chồng nhiều lần hỏi khi nào tôi để anh cùng đứng tên mảnh đất đang ở. Tôi chần chừ, nghĩ đến giai đoạn mâu thuẫn liền không muốn để chồng đứng tên sổ đỏ nữa. Chẳng may vợ chồng ly hôn, chồng tôi sẽ được lợi à? Mảnh đất do bố mẹ tôi cho, căn nhà được xây dựng hoàn toàn bằng tiền tiết kiệm của tôi. Không có lý do gì để tôi phải chia đôi cho chồng cả.

Mấy ngày gần đây, tôi để ý thấy chồng hay gọi điện lén lút. Có cuộc gọi đến, anh lại ra sân nói chuyện. Tôi vừa bước ra thì anh tắt máy, vẻ mặt lấm lét. Tôi sinh nghi và theo dõi chồng.

2 ngày trước, đang ngủ thì điện thoại của chồng tôi rung lên. Anh ta vội cầm lấy, lén lút ra ngoài sân nói chuyện. Tôi đi theo, đứng nép vào cánh cửa để nghe trộm. Trời khuya, chồng tôi nói to (chắc nghĩ tôi đã ngủ say) nên tôi nghe rất rõ: "Để em đứng tên thôi, cho nó (chỉ tôi) đứng tên làm gì? Đất đang ở, nó có cho em đứng tên cùng đâu? Bố mẹ cứ thương nó quá, không sợ em thiệt thòi sao?". Giọng nói của chồng tôi rất gay gắt, chắc đang tức tối lắm.

Ảnh minh họa

Nghe sơ qua thôi, tôi đã hiểu. Chồng tôi đang nói chuyện với chị chồng. Bố mẹ chồng vốn thương tôi nên từng nói sẽ để tôi cùng đứng tên mảnh đất sẽ chia cho chồng tôi. Tôi đối xử với bố mẹ chồng rất tốt, ông bà đau bệnh, tôi đều chăm sóc chu đáo, lo tiền thuốc thang.

Còn chồng tôi sống vô tâm với nhà vợ. Bố vợ có nhờ vả gì cũng không được. Mẹ vợ nằm viện nửa tháng, anh ta cũng chẳng hỏi han một tiếng. Thế mà lại đòi đứng tên sổ đỏ cùng với tôi trên mảnh đất bố mẹ vợ cho.

Không được thì anh ta lại muốn tự mình đứng tên sổ đỏ phần đất bố mẹ chồng cho. Đúng là nực cười.

Tôi quay về giường ngủ, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Vừa cay cú khi biết bộ mặt thật của chồng, vừa khó chịu vì bị chồng tính kế. Có nên kiên quyết ép chồng để tôi cùng đứng tên phần đất bố mẹ chồng chia không?