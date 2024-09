Nước lũ dâng gây sạt lở, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, giá bán thực phẩm ở nhiều địa phương tăng

Bộ Công thương: Hỏa tốc yêu cầu đảm bảo an toàn vận hành công trình thủy điện, sẵn sàng các phương án cho tình huống bất thường GĐXH - Ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Công thương điện hỏa tốc yêu cầu Sở Công thương các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chủ sở hữu các hồ đập thủy điện tại khu vực miền Bắc, miền Trung tăng cường ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 và đảm bảo an toàn trong vận hành công trình thuỷ điện.

Ngày 9/9, thông tin về tình hình cung ứng hàng hóa, giá cả hàng hóa và công tác điều phối thị trường hàng hóa, Vụ Thị trường trong nước ( Bộ Công thương) cho biết, hoạt động thương mại tại Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc diễn ra bình thường, hàng hóa đảm bảo cung cấp đầy đủ cho người dân.

Tuy nhiên, trước mắt, do ảnh hưởng của mưa bão, mặt hàng rau xanh ăn lá, thịt tại Hà Nội và một số địa phương tăng nhẹ so với thời điểm trước bão.



Bão làm hư hỏng tài sản, hoạt động thương mại diễn ra bình thường?

Thông tin tới phóng viên, Vụ Thị trường trong nước cho biết, tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau bão số 3 đi qua.

Tại Quảng Ninh, tính đến hôm nay, dù mưa nhỏ ở một vài khu vực nhưng hoạt động thương mại vẫn diễn ra bình thường, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định, không có sự thay đổi nhiều về giá;

Tại Hải Phòng, hệ thống các chợ và siêu thị trên địa bàn bị ảnh hưởng, hư hỏng nặng. Cụ thể, có 156 chợ bị bung, lật mái tôn gây dột cục bộ, vỡ kính thủy lực, cây đổ cản trở các lối ra vào chợ.

Ngày 9/9, Vụ Thị trường trong nước cho biết, giá thực phẩm tại các tỉnh Tuyên Quang, Nam Định, Sơn La… tăng nhẹ.

Ngoài ra, siêu thị MM Mega Market ước tính thiệt hại 268 triệu đồng gồm: Cửa kho tạm nhà xe hư hỏng, Cột cờ hư hỏng, Mái nhà chòi bảo vệ cổng hư hỏng, Cổng lối vào bị hư hỏng nặng, khu vực camera, tấm che quảng cáo, biển quảng cáo…;

Trung tâm bách hóa và siêu thị Aeon Lê Chân bị sập toàn bộ cửa vào khu giao nhận của siêu thị.

Các chợ, Ban Quản lý chợ cùng bà con tiểu thương đang tích cực khắc phục ảnh hưởng do bão và thực hiện vệ sinh môi trường xung quanh chợ; hoạt động kinh doanh buôn bán của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cửa hàng đã bắt đầu trở lại.

Nguồn hàng tại các siêu thị khá dồi dào, phong phú và giá cả sau bão không thay đổi so với ngày thường.

Giá thực phẩm ở Tuyên Quang, Sơn La, Nam Định tăng nhẹ

Theo Vụ Thị trường trong nước, tính đến hôm nay, giá cả các mặt hàng thực phẩm tại Sơn La, Tuyên Quang, Nam Định tăng nhẹ do ảnh hưởng của nước lũ đang dâng cao, nhiều nơi sạt lở, dẫn đến ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Các tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Hà Giang, Hải Dương, Cao Bằng, Điện Biên, Yên Bái… giá cả hàng hóa thiết yếu ổn định, không có hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Tỉnh Bắc Kạn hiện nay đang mưa, có nơi mưa rất to, lũ Sông Cầu đang lên, một số tuyến đường giao thông đi các huyện bị sạt lở, phương tiện giao thông không lưu thông được. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các chợ, siêu thị, nhà phân phối; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo an toàn, chưa có thiệt hại do ảnh hưởng của báo số 3.

Giá cả hàng hóa thiết yếu ổn định, không có hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Tại Hải Dương: Thị trường ổn định, không bị chia cắt, hàng hoá cung ứng đầy đủ, giá cơ bản ổn định. Tuy nhiên, do một số địa phương vẫn bị mất điện nên các của hàng xăng phải chạy máy phát và ko xuất hoá đơn điện tử đc.

Tỉnh Điện Biên đang có mưa trên diện rộng. Theo thông tin từ các địa phương đến thời điểm này 01 điểm bị sạt lở nhẹ trên tuyến Quốc lộ 12 Chính quyền địa phương đang chỉ đạo xử lý, khắc phục. Hoạt động thương mại vẫn diễn ra bình thường.

Sau bão số 3: Thực phẩm toàn miền Bắc dồi dào, vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn, giá cả tăng GĐXH - Theo Vụ Thị trường trong nước, sau bão số 3, các điểm bán đã mở của hoạt động bình thường phục vụ nhân dân, nguồn cung dồi dào, tuy nhiên, việc vận chuyển hàng hóa đến các đến các điểm bán bị chậm do cây đổ, tình hình giao thông gặp khó khăn.