Sau bão số 3: Thực phẩm toàn miền Bắc dồi dào, vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn, giá cả tăng

Ứng phó bão số 3: Các siêu thị thiết lập đội ứng phó khẩn cấp phục vụ nhu cầu mua sắm trong bão GĐXH - Ngày 6/9, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa trên địa bàn một số địa phương phía Bắc chịu ảnh hưởng của bão số 3, năm 2024.

Sẵn sàng cung ứng hàng hóa khẩn cấp những điểm bị ngập, bị cô lập ở Hà Nội

Ngày 8/9, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, tại Hà Nội, do hoàn lưu của cơn bão sẽ gây mưa lớn trong một vài ngày tới, sẽ gây ngập cục bộ tại 1 số địa bàn của thành phố như Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, dẫn đến khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện.

Do ngập sâu nên dự kiến hoạt động kinh doanh tại một số xã gặp khó khăn. Hoạt động mua bán hàng hóa chỉ diễn ra tại những khu vực không bị ngập úng trên địa bàn các xã.

Tuy nhiên, phương án cung ứng hàng cứu trợ (nếu xảy ra) được bàn giao tại địa điểm do UBND các huyện đề xuất, sau đó sử dụng phương tiện chuyên dụng do địa phương bố trí để chuyển tới người dân khu vực bị chia cắt. Trường hợp cứu trợ khẩn cấp Sở báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo lực lượng quân đội, công an bố trí phương tiện vận chuyển chuyên dụng, phối hợp đơn vị liên quan tổ chức cứu trợ.

Vụ Thị trường trong nước cho hay đã phương án cung ứng hàng cứu trợ (nếu xảy ra) được bàn giao tại địa điểm bị ngập, bị cô lập.

Tính đến hôm nay, cơ bản các điểm bán hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội đã mở của hoạt động bình thường phục vụ nhân dân. Một số các điểm bán hàng bị ảnh hưởng bởi tuyến đường ngập lụt và hoặc có hư hỏng về cơ sở vật chất sẽ hoạt động lại ngay sau khi được khắc phục.

Một số chợ bị bung, lật một số mái tôn gây dột cục bộ, vỡ kính thủy lực cây đổ cản trở lối vào các chợ, có 02 chợ tại huyện Thanh Trì bị tốc mái.

Hiện nay các chợ đang tích cực khắc phục và thực hiện vệ sinh môi trường xung quanh chợ. Đa số các chợ đã hoạt động trở lại, hàng hóa đảm bảo phục vụ nhân dân.

Hệ thông siêu thị, điểm bán lẻ chủ yếu bị bật vách, mái tôn, rơi biển hiệu, pano, vỡ kính, cây xanh đổ gần khu vực cửa hàng và hiện các đơn vị đang tích cực dọn dẹp, khắc phục.

Việc vận chuyển hàng hóa đến các đến các điểm bán bị chậm do cây đổ, tình hình giao thông gặp khó khăn.

Quảng Ninh, Hải Phòng không lo thiếu hàng

Tại Quảng Ninh, đến hôm nay, trên địa bàn tỉnh vẫn mất điện, mạng di động, 4G không ổn định; cây xanh đổ nhiều trên các tuyến đường gây cản trở giao thông tại một số tuyến đường.

Các siêu thị/chợ/cây xăng hoạt động bình thường đảm bảo hàng hóa phục vụ tiêu dùng nhân dân trong tỉnh.

Một số chợ bị tốc mái hoặc cây xanh đổ bên ngoài hoạt động thưa thớt; một số cửa hàng xăng dầu bị ảnh hưởng đang khắc phục trước khi hoạt động trở lại.

Theo Vụ Thị trường trong nước, sau bão số 3, các điểm bán đã mở của hoạt động bình thường phục vụ nhân dân, nguồn cung dồi dào.

Tại Hải Phòng, do ảnh hưởng của siêu bão nhiều cửa hàng xăng dầu bị thiệt hại: Tốc một phần mái che cột bơm, rơi biển thương hiệu, biển giá, vỡ cửa kính, bay cửa cuốn. Có cửa hàng bị đổ nghiêng cột bơm, đổ tường rào, tường nhà…hoặc những mái tôn nhà dân xung quanh rơi vào làm hỏng mái cửa hàng xăng dầu…

Có siêu thị bị bay mái che ở bãi xe, nứt/dạn kính cửa sổ, cửa ra vào. Tuy nhiên, lượng hàng hóa các doanh nghiệp cam kết cung ứng không bị ảnh hưởng, đảm bảo đủ số lượng đã cam kết.

Sở Công Thương TP Hải Phòng đã có Công văn đề nghị UBND các quận, huyện chủ động phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn phục vụ phòng chống cơn bão số 03 năm 2024;

Đồng thời đề nghị UBND các quận, huyện rà soát nguồn cung hàng hóa trên địa bàn, đánh giá nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, trường hợp nguồn cung không đáp ứng, chủ động liên hệ với 07 doanh nghiệp trên để thực hiện điều tiết cung cầu hàng hóa, phục vụ nhân dân trên địa bàn; bố trí phương tiện, nhân lực để tiếp nhận và chuyển hàng hóa từ các kho của các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa đến các điểm có nhu cầu cung ứng.

Vụ Thị trường trong nước dự báo trong ngày hôm nay (8/9), nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa tiếp tục mở. Tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng trên thị trường sẽ trở lại bình thường, giá cả tại các chợ dân sinh sẽ tăng nhẹ; các mặt hàng được tiêu thụ nhiều vẫn chủ yếu là thực phẩm và mặt hàng thiết yếu. Tập đoàn Điện lực sẽ khắc phục điện cho khu vực B12 để bơm xăng dầu cho khu vực 1 và miền Bắc.

