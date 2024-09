Bộ Công thương: Hỏa tốc yêu cầu đảm bảo an toàn vận hành công trình thủy điện, sẵn sàng các phương án cho tình huống bất thường

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới kết hợp áp cao lục địa tăng cường, từ đêm nay (9/9) đến sáng 11/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.