Cách duy trì nguồn sữa mẹ sau thời gian nghỉ thai sản

Nguồn sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng cực kỳ quan trọng với trẻ mà còn là sợi dây kết nối tình mẫu tử không thể thay thế. Khi mẹ phải trở lại với guồng quay công việc, sự lo lắng về việc giảm sữa là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, bằng cách áp dụng vắt sữa đúng cách và tâm lý thoải mái, mẹ hoàn toàn có thể đảm bảo nguồn sữa dồi dào để bé vẫn được hưởng trọn vẹn sự chăm sóc tốt nhất.

1. Hiểu đúng về cơ chế duy trì nguồn sữa mẹ

Nguồn sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng quan trọng với trẻ mà còn là sợi dây kết nối tình mẫu tử không thể thay thế.

Nguồn sữa mẹ được sản xuất dựa trên nguyên lý "cung và cầu". Cơ thể người mẹ sẽ tự điều tiết lượng sữa dựa trên tần suất bé bú hoặc tần suất vắt sữa. Khi mẹ đi làm, nếu không có cơ chế kích hút thay thế, bộ não sẽ nhận được tín hiệu "bé không cần sữa nữa", từ đó dẫn đến việc giảm tiết sữa nội sinh.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, việc ngừng cho bú đột ngột hoặc giãn cữ quá lâu không chỉ làm giảm lượng sữa mà còn làm tăng 15 - 20% nguy cơ viêm tắc tia sữa và áp xe vú ở người mẹ. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt sữa mẹ sớm làm mất đi lượng kháng thể tự nhiên, khiến trẻ đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa và hô hấp cao gấp 2,5 lần so với trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong ít nhất 6 tháng đầu.

2. Lên kế hoạch vắt sữa và dự trữ nguồn sữa mẹ

Để duy trì nguồn sữa mẹ ổn định khi vắng nhà, mẹ cần thiết lập một "thời gian biểu vắt sữa" tương ứng với các cữ bú bình thường của bé.

Dùng máy hút sữa: Một chiếc máy hút sữa có lực hút mô phỏng nhịp bú của trẻ (có chế độ massage) sẽ giúp kích thích hormone prolactin hiệu quả hơn.

Thiết lập cữ hút tại nơi làm việc: Mẹ nên tranh thủ hút sữa vào các khung giờ cố định (thường là 2 - 3 lần trong 8 giờ làm việc). Điều này giúp duy trì tín hiệu sản xuất sữa ổn định.

Bảo quản sữa đúng cách: Sữa vắt ra cần được trữ trong túi chuyên dụng hoặc bình thủy tinh tiệt trùng. Sữa mẹ có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 3 - 5 ngày và trong ngăn đông từ 3 - 6 tháng, giúp mẹ luôn có sẵn lượng sữa dự trữ cho con.

3. Chế độ dinh dưỡng và tinh thần ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ

Nguồn sữa mẹ không chỉ phụ thuộc vào cơ chế hút mà còn chịu tác động lớn từ lối sống của người mẹ. Stress là "kẻ thù" số một của phản xạ xuống sữa. Khi mẹ căng thẳng, cơ thể giải phóng cortisol, hormone này ức chế oxytocin – yếu tố then chốt giúp dòng sữa chảy ra.

Dinh dưỡng cho mẹ:

Nước uống: Mẹ cần bổ sung đủ 2,5 - 3 lít nước ấm mỗi ngày (nước lọc, nước gạo rang, nước canh…)

Nhóm rau củ và trái cây: Rau ngót, đu đủ xanh hầm móng giò, rau lang, rau mồng tơi, quả vú sữa, chuối chín) giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Nhóm đạm: Bao gồm thịt nạc, cá hồi, cá chép… có chứa sắt và nhiều khoáng chất, omega-3.

Nhóm ngũ cốc: Đậu đen, đậu đỏ, hạt óc chó, hạnh nhân, yến mạch…) giúp bổ sung chất béo lành mạnh, năng lượng, cung cấp carbohydrate phức hợp giúp mẹ chống mệt mỏi khi thiếu ngủ.

Giấc ngủ: Mặc dù công việc bận rộn, hãy cố gắng tranh thủ chợp mắt 15 - 20 phút vào giờ nghỉ trưa. Việc thiếu ngủ trầm trọng làm giảm 30% khả năng hồi phục sức khỏe và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sữa.

4. Nuôi con bằng sữa mẹ và ăn dặm khoa học khi mẹ đi làm

Khi trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm (thường từ 6 tháng), việc kết hợp giữa bú mẹ và ăn dặm cần được thực hiện khéo léo. Mẹ nên duy trì cho bé bú trực tiếp vào sáng sớm và buổi tối để tạo sự gắn kết.

Lưu ý khi cho trẻ ăn dặm: Khi mẹ vắng nhà, người chăm sóc trẻ cần tuân thủ nguyên tắc không ép bé ăn. Việc ép bé ăn dặm không chỉ gây biếng ăn tâm lý mà còn làm bé giảm hứng thú với sữa mẹ khi mẹ trở về.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Hãy đảm bảo thực đơn ăn dặm của con cân bằng 4 nhóm chất. Điều này giúp bé no lâu, ngủ ngon hơn và không bị thiếu hụt dinh dưỡng ngay cả khi mẹ đang ở công sở.

5. Những sai lầm phổ biến làm suy giảm nguồn sữa mẹ

Nhiều mẹ bỉm sữa vô tình làm cạn kiệt nguồn sữa chỉ vì những sai lầm nhỏ trong sinh hoạt:

Bỏ cữ vắt sữa: Chỉ cần 1 - 2 ngày bỏ cữ, lượng sữa sẽ giảm rõ rệt.

Chế độ ăn kiêng quá khắt khe: Mẹ sau sinh cần năng lượng để sản xuất sữa, cắt giảm calo quá mức sẽ làm cơ thể rơi vào trạng thái "đói", từ đó giảm tiết sữa để bảo vệ cơ thể mẹ.

Tâm lý lo âu: Luôn soi xét lượng sữa vắt được khiến mẹ càng áp lực. Hãy nhớ rằng, lượng sữa vắt ra không phản ánh chính xác lượng sữa bé bú được khi trực tiếp.

Dù quay trở lại công việc mang đến nhiều bận rộn nhưng chỉ cần mẹ kiên trì với lịch hút sữa, giữ tinh thần lạc quan và ăn uống đủ chất, nguồn sữa mẹ chắc chắn sẽ luôn dồi dào. Hãy nhớ, mỗi giọt sữa vắt ra là món quà sức khỏe vô giá mà mẹ dành tặng cho con yêu, giúp con có khởi đầu vững chắc nhất trong những năm tháng đầu đời.







































