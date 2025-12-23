Nutifood được trao danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2025
Ngày 22.12.2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2025. Đây là giải thưởng do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức và bình chọn nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Để đạt được danh hiệu này, Nutifood đã đáp ứng tất cả các tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức,bao gồm việc thực hiện hiệu quả trách nhiệm bảo vệ môi trường, triển khai các sáng kiến chuyển đổi "xanh", chuyển đổi năng lượng và thúc đẩy tuần hoàn tài nguyên trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp xanh, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp xanh hội nhập, có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất, công tác xử lý chất thải là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá danh hiệu Doanh nghiệp xanh. Theo đó, Nutifood đã đầu tư và ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc xử lý chất thải. Trạm nước thải tập trung của nhà máy được thiết kế và thi công bởi các đơn vị uy tín, bảo đảm nước thải sau xử lý đều đạt loại A theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT), không gây tác động đến môi trường.
Song song đó, nhằm giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại đến môi trường, Nutifood đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như: phân loại, sắp xếp và lưu trữ chất thải ngay tại nguồn; ký kết hợp đồng với các công ty chuyên nghiệp để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đúng quy định; đồng thời thực hiện đầy đủ các báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi cơ quan quản lý nhà nước hàng năm. Năm 2023, công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép Môi trường và tiến hành vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường với kết quả xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, đội ngũ nhân sự của Nutifood cũng liên tục nghiên cứu các giải pháp tối ưu, cải tiến vận hành thiết bị nhằm tiết kiệm năng lượng, hạn chế phát sinh khí thải, điển hình như, các phương pháp để giảm thiểu khí CO do lò hơi sản sinh.
Công ty cũng chú trọng triển khai các giải pháp giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng trong hoạt động thường nhật như: tăng cường tái sử dụng các vật dụng trong văn phòng; áp dụng các sáng kiến, giải pháp nhằm giảm thiểu khí nhà kính như trồng cây xanh, sử dụng năng lượng tái tạo; xây dựng văn phòng làm việc xanh, văn phòng làm việc không giấy tờ; tích cực triển khai các giải pháp giúp giảm thiểu tối đa tiêu thụ năng lượng và phát thải như theo dõi tiêu thụ điện năng hàng tháng chặt chẽ, sử dụng hệ thống điều khiển các thiết bị điện, nước thông minh; định kỳ làm vệ sinh các giàn trao đổi nhiệt;…
Trong lĩnh vực bao bì, Nutifood từng bước chuyển sang sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế, điển hình như hộp giấy Combiloc, Tetra Pak. Đồng thời, công ty cũng không ngừng nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm xanh vừa tốt cho sức khỏe con người, vừa giảm thiểu tác động đến môi trường.
Cùng với đó, Nutifood đã đầu tư hệ thống dây chuyền và thiết bị sản xuất hiện đại, nhập khẩu từ các quốc gia có nền khoa học – công nghệ phát triển như Thụy Điển, Đức, Ý, Nhật Bản. Việc áp dụng hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại và ứng dụng công nghệ "không khói" giúp Nutifood hạn chế tối đa phát thải ra môi trường, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong quản lý chất lượng và môi trường, Nutifood đã đạt được nhiều chứng nhận quốc gia và quốc tế uy tín: Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, FSSC 22000, FDA, GMP, VIETGAP; GLOBALGAP, ORGANIC; 5S, HACCP… Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp sản phẩm của Nutifood không chỉ chinh phục khách hàng trong nước mà còn được xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các thị trường "khó tính" như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các quốc gia Trung Đông,…
Tại buổi lễ tôn vinh, ông Lê Nguyên Hòa – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood – đã đại diện doanh nghiệp đón nhận giấy chứng nhận và chia sẻ: "Danh hiệu này một lần nữa khẳng định những nỗ lực nhất quán của Nutifood trong việc theo đuổi chiến lược phát triển xanh, bảo vệ môi trường và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với định hướng này để Nutifood không chỉ là doanh nghiệp thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam mà còn là đơn vị tiên phong thúc đẩy kinh tế xanh, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế."
Nutifood
SUV hạng C giá 370 triệu đồng phong cách hiện đại, trang bị đẳng cấp, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C thuộc dòng Mona sẽ mang phong cách thiết kế hiện đại, đậm chất tương lai - hướng đi đang được XPeng duy trì nhất quán trên các mẫu xe điện giá mềm.
Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ ngày 23 – 28/12/2025): Cúp điện gần 15 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 22/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý tiếp tục điều chỉnhGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng lên ở mức 157,5 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 23 – 28/12/2025): Số lượng khu vực nằm trong diện mất điện có sự thay đổi mớiSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Hà Nội: Diễn biến giá cho thuê nhà riêng tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà riêng tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe ga 125cc giá 29 triệu đồng trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới ra mắt có thể khiến Honda Vision không giữ được vị thế 'xe ga quốc dân' bởi trang bị hiện đại, giá thành rẻ.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Cúp điện gần 14 tiếng/ngày một số khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Quà Tết 2026: Lựa chọn quà sức khỏe dẫn đầu xu hướng tại HappyboxSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, quà Tết sức khỏe đang trở thành lựa chọn nổi bật trong mùa Tết 2026.
Tiểu thương 'tiết lộ' nguồn gốc thực sự của một loại cam đang bán tràn ngập chợ ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Loại cam này được đang rao bán đầy thị trường, được nhiều người tiêu dùng đánh giá vừa ngon, vừa bổ, giá lại rẻ.
Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xaoGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế hoài cổ gợi nhớ dòng Super Cub huyền thoại, đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên thị trường xe máy điện nhập khẩu.