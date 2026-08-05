Vì sao giá lăn bánh Toyota Vios tiếp tục giảm sâu, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?

Lý do giá lăn bánh Honda City liên tục giảm sốc, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ trong tháng 8/2026 giúp rẻ hơn cả xe hạng A Hyundai Grand i10.

Giá lăn bánh Toyota Vios

Toyota Vios ưu đãi lớn tháng 8/2026.





Toyota Vios hiện đang có giá bán từ 458-545 triệu đồng, sẽ có mức giảm tới 54,5 triệu đồng tương ứng 100% phí trước bạ trong tháng 8.

Cụ thể, Toyota Vios G-CVT giảm tới 54,5 triệu đồng; Toyota Vios E-CVT giảm 49 triệu đồng và Toyota Vios E-MT giảm tới 46 triệu đồng. Như vậy, sau khi giảm, giá Toyota Vios rẻ hơn cả Hyundai Grand i10 bản sedan 1.2 AT (Đặc biệt) và hatchback 1.2 AT (Đặc biệt) giá 435 và 455 triệu đồng và rẻ hơn Kia New Morning GT-Line đang có giá niêm yết 469 triệu đồng.

Sau 6 tháng đầu năm 2026, Toyota Vios đã bán 4.549 xe, thống trị tuyệt đối phân khúc sedan hạng B. Trong khi đó, Honda City đạt doanh số 3.522 xe, Mazda 2 là 2.592 xe và Hyundai Accent là 2.086 xe đến tay khách hàng.

Mặc dù thống trị phân khúc với doanh số ấn tượng, nhưng nhưng Toyota Vios hiện nay vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ với xe điện khi được khách hàng dịch vụ vô cùng yêu thích.

Ngoài số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để mua xe Toyota Vios thì sẽ còn một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để xe có thể lăn bánh. Trong đó, riêng Hà Nội là có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng cho phí lấy biển.

Bảng giá lăn bánh Toyota Vios

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Toyota Vios 1.5E MT 458 529 515 506 Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (dao động từ 46 đến 54 triệu đồng tùy phiên bản) Toyota Vios 1.5E CVT 488 562 553 539 Toyota Vios 1.5G CVT 545 626 615 601





Giá xe Toyota Vios và các đối thủ

Toyota Vios giá bán từ 458 triệu đồng

Honda City giá bán từ 559 triệu đồng

Mazda 2 giá bán từ 415 triệu đồng

Hyundai Accent giá bán từ 426,1 triệu đồng

Nissan Almera giá từ 539 triệu đồng

Đánh giá xe Toyota Vios

Toyota Vios hiện hành là bản nâng cấp giữa vòng đời dành riêng cho Việt Nam

Về thiết kế, Toyota Vios hiện hành là bản nâng cấp giữa vòng đời dành riêng cho Việt Nam với kiểu dáng đầu xe thay đổi.

Toyota Vios sở hữu lưới tản nhiệt mở rộng xuống cản trước, thiết kế góc cạnh hơn hẳn đời cũ. Mở rộng sang hai bên là đèn sương mù LED, hệ thống cảm biến được trang bị.

Giờ đây, các phiên bản Toyota Vios đều có công nghệ đèn LED Projector với khả năng chiếu sáng tốt hơn dạng chóa như đời cũ kết hợp đèn định vị ban ngày. Bản nâng cấp mới nhất, Toyota Vios được nâng cấp bộ mâm 15 inch thiết kế mới, đuôi xe được làm lại phần cản sau, các chi tiết còn lại của xe không thay đổi so với trước.

Nội thất Toyota Vios còn có hệ thống ghế ngồi thiết kế thể thao da phối màu đen chỉ vàng hiện đại. Hàng ghế sau rộng rãi nhưng vẫn chưa có cửa gió điều hòa, ở đây thêm 2 cổng sạc USB Type-C.

Màn hình giải trí của Toyota Vios giờ là loại 9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto và Wifi. Ở vị trí người lái được bổ sung lẫy chuyển số, cụm đồng hồ được phối màu lại trông hiện đại hơn.

Toyota Vios còn được bổ sung tính năng an toàn cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm hiện đại.

Dưới nắp ca-pô, Toyota Vios dùng máy xăng loại 1.5L 4 xy-lanh cho công suất 106 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Truyền sức mạnh đến bánh xe hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động CVT và hệ dẫn động cầu trước tùy bản.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.