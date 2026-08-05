Vượt tầm Mazda CX-5, SUV hạng C giá rẻ 466 triệu đồng thiết kế nâng cấp, công nghệ đỉnh cao

Vượt trội Mazda CX-5, Kia Sportage 2027 xuất hiện nâng cấp công nghệ giá hấp dẫn nhất phân khúc SUV hạng C GĐXH - Kia Sportage 2027 không chỉ sở hữu khoang lái hoàn toàn mới với màn hình 17 inch mà còn chuyển sang tập trung vào các hệ thống truyền động hybrid, trong đó bản plug-in hybrid có thể di chuyển thuần điện tới 100 km.

SUV hạng C thiết kế nâng cấp, công nghệ đỉnh cao, hỗ trợ lái, cảm biến LiDAR, công suất 272 mã lực

Deepal vừa tung ra bản nâng cấp S05 2027 với nhiều cải tiến đáng chú ý.

Trong bối cảnh phân khúc SUV hạng C ngày càng cạnh tranh với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, Deepal vừa tung ra bản nâng cấp S05 2027 với nhiều cải tiến đáng chú ý. Không chỉ được làm mới về ngoại hình, mẫu xe còn lần đầu tiên được trang bị cảm biến LiDAR cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại, trong khi giá bán khởi điểm vẫn ở mức khá dễ tiếp cận.

Điểm nổi bật nhất của Deepal S05 2027 chính là hệ thống hỗ trợ lái thế hệ mới. Lần đầu tiên, mẫu SUV hạng C này được trang bị cảm biến LiDAR kết hợp thuật toán điều khiển đầu cuối mới, cho phép hỗ trợ vận hành trên cả đường đô thị lẫn cao tốc. Hệ thống cũng nâng cao khả năng hỗ trợ đỗ xe, đồng thời giúp xe nhận diện môi trường xung quanh chính xác hơn nhằm giảm áp lực cho người lái trong nhiều tình huống giao thông.

Theo thông tin từ Deepal- thương hiệu xe năng lượng mới (NEV) cao cấp thuộc tập đoàn Changan Automobile của Trung Quốc, bộ cảm biến mới có khả năng phân tích điều kiện vận hành phía trước, dự đoán nguy cơ va chạm và hỗ trợ xử lý trong nhiều tình huống khác nhau. Đây là trang bị hiếm gặp ở một mẫu xe có giá dưới 500 triệu đồng, tạo lợi thế đáng kể trước nhiều đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.

Điểm nổi bật nhất của Deepal S05 2027 chính là hệ thống hỗ trợ lái thế hệ mới.

Về ngoại thất, Deepal S05 2027 tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế Symbiotic Aesthetics kết hợp phong cách Cosmic Wing quen thuộc nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và thể thao hơn. Phần đầu xe vẫn sử dụng mặt ca-lăng khép kín đặc trưng của xe điện, đi cùng cụm đèn chiếu sáng mới có tạo hình sắc nét hơn.

Toàn bộ thân xe được bổ sung bộ body kit mới cùng nhiều chi tiết mạ crôm nhằm tăng tính nhận diện. Xe tiếp tục sử dụng cửa kính không khung, tay nắm cửa bán ẩn và bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế mới. Phía sau nổi bật với cản xe tích hợp các khe khuếch tán gió, mang đến diện mạo khỏe khoắn và năng động hơn.

Không gian nội thất cũng được nâng cấp đáng kể. Deepal loại bỏ thiết kế cửa gió điều hòa kéo dài toàn bảng táp-lô để tạo cảm giác gọn gàng hơn, đồng thời bổ sung tay nắm cửa cơ học, hệ thống âm thanh cải tiến và đèn viền nội thất 256 màu. Khách hàng có thể lựa chọn ba tông màu cabin gồm Nebula Purple, Heatwave Orange và Star Rock Gray.

Deepal S05 2027 tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế Symbiotic Aesthetics

Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với vô-lăng ba chấu đa chức năng, cần số đặt sau vô-lăng cùng màn hình cảm ứng nổi 15,6 inch độ phân giải 2,5K đảm nhiệm gần như toàn bộ chức năng điều khiển trên xe. Hàng ghế trước được tích hợp sưởi, thông gió và massage, trong khi ghế phụ còn có thể mở rộng thành dạng giường, hướng đến trải nghiệm thoải mái trên các hành trình dài.

Khả năng chứa đồ cũng là điểm mạnh của Deepal S05 2027. Mẫu xe có tới 37 vị trí để đồ trong khoang cabin, khoang hành lý phía sau dung tích 492 lít với thiết kế hai tầng, kết hợp cốp trước 159 lít, mang đến tính thực dụng cao cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Về vận hành, Deepal S05 2027 sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu XTDM67 đặt ở cầu sau, sản sinh công suất tối đa 272 mã lực, cho khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 6,28 giây. Xe có hai tùy chọn pin với phạm vi hoạt động 520 km hoặc 620 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với vô-lăng ba chấu đa chức năng

Ngoài ra, mẫu SUV hạng C này còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như những hành trình dài.

Giá SUV hạng C Deepal S05 2027

Tại thị trường Trung Quốc, Deepal S05 2027 được mở nhận đặt trước với 5 phiên bản, giá dao động từ 119.900 - 151.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 466 - 591 triệu đồng). Ngoài các phiên bản tiêu chuẩn, hãng còn cung cấp ba gói trang bị tùy chọn gồm Smart Premium, Smart Enjoyment và Smart Comfort, mỗi gói có giá 5.999 Nhân dân tệ (khoảng 23,35 triệu đồng), giúp người dùng bổ sung thêm tiện nghi và công nghệ theo nhu cầu.

Với mức giá cạnh tranh, công nghệ LiDAR và loạt trang bị hiện đại, Deepal S05 2027 được xem là đối thủ mới đáng chú ý của Mazda CX-5 và Hyundai Tucson trong phân khúc SUV hạng C.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.