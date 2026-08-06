Cầm lái ô tô điện giá 200 triệu đồng thiết kế xinh xắn, đi 170km/lần sạc cực hợp di chuyển trong đô thị về Việt Nam?

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Ô tô điện giá rẻ 226 triệu đồng, phạm vi 301 km sẽ về Việt Nam? GĐXH - Ô tô điện mini gây chú ý nhờ thiết kế mới, phạm vi hoạt động lên tới 301 km theo chuẩn CLTC cùng mức giá khởi điểm chỉ khoảng 226 triệu đồng.

Ô tô điện thiết kế xinh xắn, đi 170km/lần sạc cực hợp di chuyển trong đô thị

FAW Bestune Xiaoma là mẫu ô tô điện mini được phát triển dành riêng cho nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Bestune Xiaoma (thuộc Tập đoàn FAW) công bố, FAW Bestune Xiaoma là mẫu ô tô điện mini được phát triển dành riêng cho nhu cầu di chuyển trong đô thị.

FAW Bestune Xiaoma sở hữu kiểu dáng hatchback 3 cửa với phong cách thiết kế trẻ trung, các đường nét bo tròn mềm mại tạo cảm giác thân thiện. Kích thước tổng thể của xe đạt 3.000 x 1.510 x 1.630 mm, chiều dài cơ sở 1.953 mm giúp xe dễ dàng xoay trở trong những tuyến phố đông hoặc bãi đỗ có diện tích hạn chế.

Với trọng lượng chỉ khoảng 750 kg, Bestune Xiaoma mang đến cảm giác lái linh hoạt, đồng thời góp phần tối ưu mức tiêu thụ điện năng.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha cỡ lớn kết hợp dải đèn LED ban ngày hiện đại. Thiết kế thân xe đơn giản nhưng vẫn tạo điểm nhấn nhờ các chi tiết phối màu trẻ trung. Bộ mâm sử dụng lốp kích thước 145/70 R12, phù hợp với đặc trưng vận hành trong môi trường đô thị.

Không gian nội thất được bố trí theo phong cách tối giản

Không gian nội thất được bố trí theo phong cách tối giản nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày. Xe được trang bị màn hình LCD 7 inch hiển thị đầy đủ các thông số vận hành, cùng hệ thống điều hòa chỉnh cơ, một cổng USB và camera lùi hỗ trợ người lái khi đỗ xe.

Khoang cabin bố trí 4 chỗ ngồi, phù hợp với các gia đình nhỏ hoặc nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố.

Cung cấp sức mạnh cho FAW Bestune Xiaoma là một mô-tơ điện đặt phía sau, kết hợp hệ dẫn động cầu sau.

Động cơ điện cho công suất tối đa 20 kW, tương đương khoảng 27 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 85 Nm, đủ đáp ứng nhu cầu tăng tốc và di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị.

Xe sử dụng bộ pin Lithium Iron Phosphate (LFP) dung lượng 13,9 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, Bestune Xiaoma có thể di chuyển tối đa 170 km sau mỗi lần sạc đầy.

Thời gian sạc đầy pin khoảng 6 giờ, phù hợp để sạc qua đêm tại nhà.

Một điểm đáng chú ý là mức tiêu thụ điện năng chỉ khoảng 10,2 kWh/100 km góp phần giúp chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

FAW Bestune Xiaoma cũng có tốc độ tối đa đạt 100 km/h, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong nội đô cũng như trên các tuyến đường vành đai hoặc cao tốc ngắn.

Dù thuộc phân khúc ô tô điện giá rẻ, Bestune Xiaoma vẫn được trang bị khá đầy đủ các tiện nghi và công nghệ hỗ trợ.

Xe sử dụng hệ thống lái trợ lực điện giúp việc đánh lái nhẹ nhàng hơn trong điều kiện giao thông đông đúc.

Hệ thống treo trước dạng MacPherson độc lập, kết hợp treo sau 3 liên kết không độc lập mang lại khả năng vận hành ổn định trên nhiều loại mặt đường.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Về an toàn, xe được trang bị: Camera lùi; Một túi khí trung tâm; Đèn LED ban ngày; Hai chế độ lái Eco và Sports. Chế độ Eco giúp tối ưu mức tiêu hao điện năng trong khi chế độ Sports mang đến khả năng tăng tốc linh hoạt hơn khi cần vượt xe hoặc nhập làn.

Giá ô tô điện FAW Bestune Xiaoma

Ô tô điện FAW Bestune Xiaoma có giá từ 200 triệu đồng khi bán ở Trung Quốc.

Với kích thước nhỏ gọn, khả năng vận hành linh hoạt cùng chi phí sử dụng thấp, mẫu xe đang trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ, cạnh tranh với nhiều đối thủ như Wuling Mini EV hay Chery QQ Ice Cream.

Nhìn chung, FAW Bestune Xiaoma hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu ô tô điện có chi phí sở hữu thấp, phục vụ chủ yếu nhu cầu đi làm, đưa đón con hoặc di chuyển hằng ngày trong đô thị. Với thiết kế nhỏ gọn, phạm vi hoạt động 170 km, mức tiêu thụ điện thấp cùng những trang bị đủ dùng, mẫu xe này được xem là đối thủ đáng chú ý trong phân khúc ô tô điện mini.

Nếu được phân phối chính thức tại Việt Nam với mức giá cạnh tranh, FAW Bestune Xiaoma hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn bên cạnh các mẫu xe điện cỡ nhỏ đang có mặt trên thị trường.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.