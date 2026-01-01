Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng
Chiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.
Khoảng 16h ngày 1/1, một vụ va chạm giao thông đã xảy ra trên phố Võ Thị Sáu (TP Hà Nội), đoạn trước ngõ 88, khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng, giao thông khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một ô tô con hiệu Nissan X-Trail mang biển kiểm soát 30G-476.53 đang đi trên phố Võ Thị Sáu theo hướng Trần Khát Chân. Khi đến khu vực gần ngõ 88, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát, lao thẳng lên vỉa hè.
Cú lao mạnh khiến ô tô va chạm liên tiếp với nhiều xe máy đang dựng trên vỉa hè và sát mép đường và chỉ dừng lại khi húc vào một cột sắt ven đường. Sự việc xảy ra vào thời điểm đông người qua lại khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng sợ.
Tại hiện trường, phần đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng, kính chắn gió rạn nứt, túi khí bung, một lốp phía sau bị nổ. Khoảng 6 chiếc xe máy bị đổ ngổn ngang, nhiều xe trầy xước, vỡ nhựa, cong vênh, hư hỏng nghiêm trọng.
Rất may, vào thời điểm xảy ra vụ việc, không có người đi bộ đứng gần khu vực xe máy bị đâm trúng nên không ghi nhận trường hợp bị thương nặng. Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, nếu vụ việc xảy ra sớm hoặc muộn hơn vài phút, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn do vỉa hè thường xuyên có người qua lại.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn và khám nghiệm hiện trường.
Nguyên nhân vụ va chạm đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Tối qua (31/12), tại Hải Phòng, cũng xảy ra vụ va chạm giao thông liên quan đến ô tô và người dân đi xem pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch.
Theo đó, khoảng 23h30 ngày 31/12/2025, tại khu vực trước số nhà 111 đường Trần Phú, phường Gia Viên, TP Hải Phòng, ô tô Mazda CX-5 mang biển kiểm soát 15A-340.XX khi đi đến khu vực trên đã có ý định rẽ vào đường Trần Phú. Tuy nhiên, do mật độ người và xe máy quá đông, chiếc xe không thể tiếp tục di chuyển theo hướng dự định.
Lúc này, tài xế cho xe lùi lại. Tuy nhiên, tài xế không làm chủ được tay lái, trong lúc hoảng loạn đã bất ngờ đạp mạnh chân ga, khiến phần đuôi ô tô va chạm vào nhiều người dân và xe máy đang ở phía sau.
