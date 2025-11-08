Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Sau hai ngày mất tích giữa biển, 1 trong 3 người ở Lý Sơn được cứu sống kỳ diệu

Thứ bảy, 16:54 08/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sau hai ngày mất tích giữa sóng dữ của bão số 13, một trong ba người dân ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) được phát hiện, cứu sống kỳ diệu. Hiện sức khỏe người này đã tạm ổn định.

Sáng 8/11, trao đổi với PV VietNamNet , ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận, một trong ba người bị sóng biển cuốn mất tích vào chiều 6/11 đã được cứu.

Người được cứu sống là ông Phan Duy Quang (SN 1978, trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) - một trong hai người bơi thúng ra cứu người đàn ông nhảy xuống biển tự vẫn.

Theo thông tin ban đầu, ông Quang được một tàu hàng trên biển phát hiện và ứng cứu kịp thời. Sau khi đưa nạn nhân lên tàu, các thuyền viên đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc ban đầu. Hiện sức khỏe của ông Quang đã tạm ổn định.

Dự kiến, chiếc tàu này sẽ đưa ông Quang cập cảng Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh) vào ngày 9/11.

Sau hai ngày mất tích giữa biển, 1 trong 3 người ở Lý Sơn được cứu sống kỳ diệu - Ảnh 1.

Ngư dân Phan Duy Quang thời điểm được cứu lên tàu hàng. Ảnh: N.X

Được biết, vị trí phát hiện nạn nhân được xác định ở vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng điều tàu đến khu vực này để mở rộng phạm vi tìm kiếm hai người còn lại.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 15h chiều 6/11, ông Dương Quang C. (SN 1981, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng.

Thấy vậy, ông Quang và ông Lê Văn Sanh (SN 1988, cùng trú thôn Tây An Hải) dùng thúng bơi ra cứu. Tuy nhiên, sóng lớn, gió mạnh khiến cả ba người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Đến sáng 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) huy động trực thăng tìm kiếm 3 người mất tích nói trên.

Hà Nam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường

Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường

Pháp luật - 6 phút trước

Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên hai tài sản của Hoàng Hường, ước tính trị giá hơn 300 tỷ đồng, để khắc phục thiệt hại.

Vụ xe con bị 'vò nát' ở Ninh Bình: Các yếu tố giúp tài xế thoát nạn kỳ diệu

Vụ xe con bị 'vò nát' ở Ninh Bình: Các yếu tố giúp tài xế thoát nạn kỳ diệu

Xã hội - 26 phút trước

Nhiều người không khỏi rùng mình khi thấy chiếc xe con hiệu KIA Morning bị “vò nát” như đống sắt vụn, song tài xế lại bình tĩnh tự trèo ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo. Điều gì đã giúp anh may mắn thoát chết trong gang tấc?

Vợ bất lực nhìn chồng bị tường đè tử vong trong cơn bão dữ

Vợ bất lực nhìn chồng bị tường đè tử vong trong cơn bão dữ

Xã hội - 1 giờ trước

Cơn bão quét qua làm bức tường đổ sập đè lên hai vợ chồng, chị Hà bất lực nhìn chồng bị vùi trong đống gạch rồi ra đi mãi mãi.

Hà Nội: Trai tráng ở Phúc Thọ hò reo bắt cá trên sông Tích Giang dưới trời lạnh

Hà Nội: Trai tráng ở Phúc Thọ hò reo bắt cá trên sông Tích Giang dưới trời lạnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dù thời tiết mưa và trời lạnh nhưng từ người già đến thanh niên trai tráng ở xã Phúc Thọ, Hà Nội vẫn hào hứng lội xuống dòng nước lạnh trên sông Tích Giang để bắt cá.

Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ mới sinh

Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ mới sinh

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP, trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày trẻ đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cho con.

Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'

Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) khiến một chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Điều kỳ diệu là tài xế của chiếc xe bị "vò nát" vẫn tự thoát ra khỏi xe mà không hề bị thương tích nghiêm trọng.

Thời khắc sinh tử của người đàn ông ở lại giữ nhà trong bão số 13

Thời khắc sinh tử của người đàn ông ở lại giữ nhà trong bão số 13

Xã hội - 7 giờ trước

Khi bão số 13 đổ bộ, ông Đỗ Thành An không còn đường nào thoát, chỉ biết bám vào bàn thờ gia tiên để "lỡ chết thì vợ đi tránh bão về dễ thấy"

USTH tham dự Đại hội UNTA 2025 hướng đến phát triển nghiên cứu nông nghiệp thông minh, chuyển đổi xanh

USTH tham dự Đại hội UNTA 2025 hướng đến phát triển nghiên cứu nông nghiệp thông minh, chuyển đổi xanh

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 5 đến 8/11 tại Thái Nguyên, Đại hội thường niên Mạng lưới các Trường Đại học về Nông nghiệp Nhiệt đới (University Network for Tropical Agriculture – UNTA) năm 2025 đã diễn ra với sự tham dự của hàng chục cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và châu Âu.

Cảnh đổ nát ở những ngôi làng ven biển Quảng Ngãi sau bão số 13

Cảnh đổ nát ở những ngôi làng ven biển Quảng Ngãi sau bão số 13

Xã hội - 8 giờ trước

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, nhiều ngôi làng ven biển ở Quảng Ngãi đã bị sóng lớn tàn phá khủng khiếp.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đến

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đến

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường phát tài muộn, càng tích lũy phúc đức càng giàu sang bền vững.

Xem nhiều

Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'

Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'

Đời sống

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) khiến một chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Điều kỳ diệu là tài xế của chiếc xe bị "vò nát" vẫn tự thoát ra khỏi xe mà không hề bị thương tích nghiêm trọng.

Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, mỗi công dân cần nắm rõ những điều này

Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, mỗi công dân cần nắm rõ những điều này

Đời sống
Những con giáp nữ dịu dàng khiến ai cũng muốn ở bên

Những con giáp nữ dịu dàng khiến ai cũng muốn ở bên

Đời sống
Thời tiết hôm nay (8/11): Miền Bắc sắp đón mưa to

Thời tiết hôm nay (8/11): Miền Bắc sắp đón mưa to

Xã hội
Thời khắc sinh tử của người đàn ông ở lại giữ nhà trong bão số 13

Thời khắc sinh tử của người đàn ông ở lại giữ nhà trong bão số 13

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top