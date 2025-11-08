Sau hai ngày mất tích giữa biển, 1 trong 3 người ở Lý Sơn được cứu sống kỳ diệu
Sau hai ngày mất tích giữa sóng dữ của bão số 13, một trong ba người dân ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) được phát hiện, cứu sống kỳ diệu. Hiện sức khỏe người này đã tạm ổn định.
Sáng 8/11, trao đổi với PV VietNamNet , ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận, một trong ba người bị sóng biển cuốn mất tích vào chiều 6/11 đã được cứu.
Người được cứu sống là ông Phan Duy Quang (SN 1978, trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) - một trong hai người bơi thúng ra cứu người đàn ông nhảy xuống biển tự vẫn.
Theo thông tin ban đầu, ông Quang được một tàu hàng trên biển phát hiện và ứng cứu kịp thời. Sau khi đưa nạn nhân lên tàu, các thuyền viên đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc ban đầu. Hiện sức khỏe của ông Quang đã tạm ổn định.
Dự kiến, chiếc tàu này sẽ đưa ông Quang cập cảng Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh) vào ngày 9/11.
Được biết, vị trí phát hiện nạn nhân được xác định ở vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.
Chính quyền địa phương đang tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng điều tàu đến khu vực này để mở rộng phạm vi tìm kiếm hai người còn lại.
Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 15h chiều 6/11, ông Dương Quang C. (SN 1981, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng.
Thấy vậy, ông Quang và ông Lê Văn Sanh (SN 1988, cùng trú thôn Tây An Hải) dùng thúng bơi ra cứu. Tuy nhiên, sóng lớn, gió mạnh khiến cả ba người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.
Đến sáng 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) huy động trực thăng tìm kiếm 3 người mất tích nói trên.
