OM'E cùng người Việt chăm sóc sức khỏe chủ động trong thời đại số

Thay vì chỉ tìm đến bệnh viện khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, nhiều người đã chủ động tìm hiểu về dinh dưỡng, vận động, sức khỏe tinh thần và các phương pháp phòng ngừa bệnh tật ngay từ khi còn khỏe mạnh. Sự thay đổi trong nhận thức này cũng mở ra nhu cầu lớn về giáo dục sức khỏe trong thời đại số.

1. Từ "chữa bệnh" đến "quản trị sức khỏe"

Mặc dù tuổi thọ trung bình không ngừng tăng, song gánh nặng từ các bệnh không lây nhiễm - bao gồm tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì và rối loạn sức khỏe tinh thần - vẫn đang là một thách thức lớn đối với cộng đồng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phần lớn các yếu tố nguy cơ của những bệnh này có thể được kiểm soát nếu mỗi người duy trì lối sống lành mạnh và được trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe từ sớm. Thực tế này khẳng định, quá trình chăm sóc sức khỏe không nên chỉ bắt đầu khi cần đến các can thiệp y tế, mà cần được nuôi dưỡng liên tục thông qua nhận thức và lối sống của mỗi cá nhân.

2. Giáo dục sức khỏe – mắt xích còn thiếu

Internet giúp việc tiếp cận thông tin sức khỏe trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cùng với lượng thông tin khổng lồ trên Internet là sự xuất hiện của nhiều nội dung chưa qua kiểm chứng, khiến người đọc dễ bối rối trong việc chọn lọc đâu là những kiến thức có cơ sở y khoa rõ ràng.

Theo các chuyên gia, điều người học cần không phải nhiều thông tin hơn, mà là một hệ thống kiến thức có cấu trúc, được xây dựng bởi đội ngũ chuyên môn và có khả năng ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Đây cũng là lý do giáo dục sức khỏe trực tuyến ngày càng phát triển.

3. Công nghệ mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức

Sự phát triển của công nghệ đã xóa bỏ rào cản về thời gian và khoảng cách địa lý. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet, người học có thể tiếp cận kiến thức ở bất cứ đâu, chủ động sắp xếp thời gian theo nhu cầu cá nhân.

Các chương trình học hiện đại cũng được thiết kế ngắn gọn, trực quan và giàu tính thực hành, giúp người học dễ tiếp thu và từng bước hình thành những thói quen tích cực trong cuộc sống.

4. OM'E – Đồng hành cùng người học trên hành trình chăm sóc sức khỏe

Lựa chọn tập trung vào lĩnh vực giáo dục sức khỏe, OM'E Việt Nam được phát triển với mục tiêu giúp người Việt chủ động chăm sóc bản thân và gia đình thông qua tri thức.

Theo đại diện OM'E, triết lý của nền tảng không nằm ở việc cung cấp thật nhiều khóa học mà là xây dựng một hệ sinh thái học tập giúp người học từng bước hình thành năng lực tự chăm sóc sức khỏe.

"Chúng tôi tin rằng giá trị lớn nhất của giáo dục sức khỏe là giúp mỗi người trở thành 'bác sĩ tự thân', biết quản lý sức khỏe của chính mình và chủ động phòng ngừa các nguy cơ trước khi cơ thể suy kiệt và cần đến các can thiệp y khoa lâm sàng" — Đại diện OM'E cho biết.

Hiện nay, OM'E phát triển nhiều dòng giải pháp để giúp mọi người tự khỏe về cả thân – tâm - trí. Nội dung được xây dựng theo hướng dễ hiểu, thực tiễn và có thể áp dụng ngay vào cuộc sống.

Bên cạnh hệ thống khóa học, OM'E chú trọng đồng hành lâu dài với học viên thông qua đội ngũ chuyên gia, cộng đồng học tập và các hoạt động cập nhật kiến thức liên tục sau khóa học. Cách tiếp cận này giúp người học không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn duy trì động lực để từng bước thay đổi thói quen xấu, xây dựng lối sống khỏe mạnh hơn

5. Tri thức tạo nên những thay đổi bền vững

Giá trị cốt lõi của giáo dục sức khỏe không chỉ nằm ở việc cung cấp kiến thức mà còn ở khả năng tạo ra những thay đổi tích cực trong hành vi hằng ngày.

Anh Vũ Xuân Trường Sơn, một học viên của OM'E chia sẻ: "Trước đây anh thường tìm kiếm các mẹo chăm sóc sức khỏe trên mạng xã hội nhưng còn khá loay hoay vì thiếu cơ sở xác định đâu là thông tin chính xác. Sau khi tham gia khóa học của OM'E, anh đã hiểu rõ hơn về dinh dưỡng, biết cách lắng nghe cơ thể để điều chỉnh thói quen sinh hoạt và tự tin hơn trên hành trình bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân"

Không chỉ dừng lại ở các cá nhân, nhiều doanh nghiệp phát triển bền vững cũng đang quan tâm đến các chương trình giáo dục sức khỏe cho nhân sự như một phần trong chiến lược phát triển con người, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng môi trường làm việc khỏe mạnh.

6. Hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Theo nhiều chuyên gia, khi xã hội ngày càng chú trọng chất lượng sống, giáo dục sức khỏe sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch từ tư duy thụ động ứng phó sang chủ động phòng ngừa từ sớm.

Với hệ sinh thái học tập được xây dựng bài bản, nội dung được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia và mô hình đồng hành lâu dài cùng học viên, OM'E kỳ vọng sẽ góp phần đưa chăm sóc sức khỏe chủ động trở thành thói quen tốt đẹp của nhiều gia đình Việt.

Bởi sau cùng, giá trị của sức khỏe không chỉ nằm ở việc chữa khỏi bệnh, mà ở khả năng giúp mỗi người hiểu cơ thể mình hơn, sống khỏe hơn và chủ động phòng ngừa những rủi ro trước khi chúng xảy ra.

Tìm hiểu các chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động tại ome.edu.vn để bắt đầu hành trình hiểu đúng, thực hành đúng và xây dựng lối sống khỏe mạnh nhé

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OM'E – Nền tảng học chăm sóc sức khỏe chủ động trực tuyến

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