7 thực phẩm được chuyên gia Mỹ khuyên ăn mỗi ngày nếu muốn giảm mỡ bụng: Món số 1 vừa ngon vừa giúp no lâu
GĐXH - Không có loại thực phẩm nào có thể "đánh tan" mỡ bụng chỉ sau vài ngày, nhưng lựa chọn đúng món ăn sẽ giúp cơ thể kiểm soát cơn đói, ổn định đường huyết và hỗ trợ đốt cháy chất béo hiệu quả hơn. Theo chuyên gia dinh dưỡng thể thao Tara Collingwood (Hoa Kỳ), 7 thực phẩm quen thuộc dưới đây nên có mặt trong thực đơn nếu bạn đang muốn giảm cân và cải thiện vòng eo một cách khoa học.
OM'E cùng người Việt chăm sóc sức khỏe chủ động trong thời đại sốSống khỏe -
Trong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang dần trở thành xu hướng của nhiều gia đình Việt.
Người đàn ông Campuchia 71 tuổi vượt qua ca mổ khó vì viêm túi mật cấp trên nền xơ ganY tế -
GĐXH - Đau dữ dội vùng hạ sườn phải kèm sốt cao khiến ông Pring Vat (71 tuổi, quốc tịch Campuchia) phải sang Việt Nam cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm túi mật cấp do sỏi trên nền gan xơ, đồng thời phát hiện khối u gan lớn.
Người phụ nữ 48 tuổi nghẹt mũi kéo dài, bác sĩ phát hiện nhiều ổ nấm trong xoang hàmSống khỏe -
GĐXH - Tưởng chỉ bị viêm mũi thông thường nên tự mua thuốc điều trị, chị Bích không ngờ lại là dấu hiệu của nấm xoang hàm.
4 món ăn sáng nhiều người mê nhưng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, món số 2 xuất hiện trên bàn ăn mỗi ngàySống khỏe -
GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng giúp cơ thể nạp năng lượng sau một đêm dài, nhưng không phải món nào cũng tốt cho sức khỏe. Nhiều thực phẩm quen thuộc như đồ chiên rán, nước dùng nhiều mỡ, thịt chế biến sẵn hay bánh ngọt chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và đường, nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, xơ vữa động mạch và đột quỵ. Các chuyên gia khuyến cáo, lựa chọn thực phẩm phù hợp và xây dựng bữa sáng cân bằng là chìa khóa giúp bảo vệ tim mạch, duy trì sức khỏe lâu dài.
Người đàn ông 75 tuổi ung thư thanh quản, khối u che gần kín đường thở được cứu nhờ cuộc phẫu thuật đặc biệtSống khỏe -
GĐXH - Khàn tiếng kéo dài kèm khó thở, thở rít, cụ ông 75 tuổi được phát hiện có khối u thanh quản lớn che gần kín đường thở. Trên nền thể trạng gầy yếu và nhiều bệnh nền, người bệnh vẫn vượt qua ca phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần nhờ chiến lược điều trị, hồi sức và chuẩn bị trước mổ chặt chẽ.
5 thói quen âm thầm làm giảm tuổi thọ nam giới: Không chỉ thuốc lá, nhiều người vẫn mắc sai lầm thứ 4 mỗi ngàySống khỏe -
GĐXH - Nam giới thường có tuổi thọ trung bình thấp hơn nữ giới, nhưng nguyên nhân không chỉ nằm ở yếu tố bẩm sinh. Theo nhiều nghiên cứu, chính những thói quen tưởng như vô hại trong sinh hoạt hằng ngày mới là "thủ phạm" khiến nguy cơ mắc bệnh mạn tính, tim mạch và tử vong sớm gia tăng. Điều đáng nói là phần lớn các thói quen này vẫn đang diễn ra mỗi ngày mà nhiều người chưa thực sự để tâm.
Ngủ đúng khung giờ này trong 1 tháng, cơ thể có thể nhận được 5 thay đổi tích cựcSống khỏe -
GĐXH - Không ít người từng thử "thử thách ngủ sớm" trong một tháng và bất ngờ khi thấy cơ thể thay đổi rõ rệt: buổi sáng tỉnh táo hơn, tinh thần ổn định hơn, da dẻ tươi tắn hơn, thậm chí việc kiểm soát cân nặng cũng trở nên dễ dàng hơn. Điều đáng chú ý là khoa học cũng đang đưa ra những bằng chứng cho thấy thời điểm đi ngủ có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe lâu dài.
Người phụ nữ 36 tuổi bất ngờ phát hiện đa polyp túi mật khi đi khám giảm cânSống khỏe -
GĐXH - Tăng 20 kg sau khi sinh con, thường xuyên đau hạ sườn phải, buồn nôn và đầy hơi, chị Phụng đi khám giảm cân thì bất ngờ phát hiện đa polyp túi mật do dư thừa cholesterol.
6 kiểu người dễ bị muỗi đốt nhất: Không phải do nhóm máu O mà vì những đặc điểm nàySống khỏe -
GĐXH - Không ít người vừa bước ra ngoài vài phút đã bị muỗi "tấn công" liên tục, trong khi người đứng cạnh gần như không hề hấn gì. Vì sao lại có sự khác biệt này? Trái với quan niệm phổ biến, nguyên nhân không nằm ở nhóm máu O mà ở những tín hiệu sinh học mà cơ thể vô tình phát ra.
Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đờiY tế -
GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.