Người phụ nữ 48 tuổi nghẹt mũi kéo dài, bác sĩ phát hiện nhiều ổ nấm trong xoang hàm

Nghẹt mũi một bên nhiều tuần, phát hiện nấm xoang hàm

Ban đầu, chị Bích chỉ thấy nghẹt mũi một bên nên nghĩ mình bị viêm mũi thông thường và tự mua thuốc uống, thuốc xịt mũi để điều trị. Tuy nhiên, sau một thời gian, triệu chứng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Dịch mũi trở nên đặc, có mùi hôi khó chịu, kèm theo đau nhức vùng mặt khiến chị quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết kết quả nội soi ghi nhận niêm mạc mũi phù nề, khe mũi giữa xuất tiết nhiều nhầy mủ và người bệnh bị vẹo vách ngăn.

Kết quả chụp CT cho thấy niêm mạc xoang hàm phải có thành phần đóng vôi nghi do nấm, niêm mạc xoang sàng và xoang trán hai bên dày lên, phức hợp lỗ ngách sàng - hàm bên phải bị bít tắc. Người bệnh được chẩn đoán viêm đa xoang nghi do nấm xoang hàm kết hợp vẹo vách ngăn.

Ảnh minh họa.

Nấm xoang hàm thường kéo dài và ít đáp ứng thuốc

Theo bác sĩ Hằng, xoang hàm là hốc xoang lớn nhất trong hệ thống xoang cạnh mũi, nằm trong xương hàm trên, ngay dưới hai bên má và hốc mắt. Xoang có vai trò làm ấm, làm ẩm không khí trước khi đi vào đường hô hấp.

Viêm xoang hàm do nấm xảy ra khi các loại vi nấm, phổ biến nhất là Aspergillus, phát triển trong xoang gây viêm và phù nề niêm mạc.

Bệnh thường chỉ xuất hiện ở một bên với các biểu hiện như nghẹt mũi kéo dài, chảy dịch mũi hôi, giảm khứu giác, đau nhức vùng xoang, đôi khi kèm sốt. Khác với viêm xoang thông thường, tình trạng này thường kéo dài và đáp ứng rất kém với điều trị nội khoa.

Nguyên nhân có thể do hít phải bào tử nấm trong môi trường kết hợp với các yếu tố thuận lợi như sức đề kháng suy giảm, vệ sinh mũi xoang chưa đúng cách hoặc bất thường cấu trúc mũi xoang. Trong trường hợp của chị Bích, tình trạng vẹo vách ngăn khiến dịch nhầy ứ đọng, cản trở dẫn lưu xoang và tạo điều kiện để nấm phát triển.

Phẫu thuật lấy sạch ổ nấm, cải thiện tình trạng nghẹt mũi

Theo bác sĩ Hằng, khi khối nấm đã hình thành trong xoang, điều trị bằng thuốc thường không mang lại hiệu quả. Phẫu thuật nội soi mũi xoang lấy sạch ổ nấm và tái lập sự thông thoáng của xoang hiện được xem là phương pháp điều trị tiêu chuẩn.

Nếu không điều trị kịp thời, khối nấm có thể phát triển lớn, phá hủy thành xoang, lan sang hốc mắt hoặc nền sọ, gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Qua nội soi, ê-kíp phẫu thuật mở rộng lỗ thông xoang hàm phải, ghi nhận nhiều nấm và mủ bên trong. Các bác sĩ tiến hành hút sạch dịch mủ, lấy toàn bộ mô nấm để làm xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Kết quả xác định người bệnh nhiễm nấm Aspergillus, với khối nấm có đặc tính khô, đặc và gây bít tắc hoàn toàn đường dẫn lưu xoang.

Sau phẫu thuật, sức khỏe chị Bích ổn định, được xuất viện sau hai ngày. Tái khám cho thấy vết mổ lành tốt, tình trạng nghẹt mũi cải thiện rõ rệt.

Cách phòng ngừa nấm xoang

Bác sĩ Hằng cho biết người bệnh cần tuân thủ chăm sóc sau phẫu thuật để hạn chế nguy cơ tái phát như rửa mũi bằng nước muối sinh lý, uống đủ nước, giữ ấm cơ thể, đeo khẩu trang khi ra ngoài và tránh tiếp xúc với khói bụi, không khí lạnh hoặc các tác nhân gây dị ứng.

Để phòng ngừa nấm xoang, mỗi người nên hạn chế tiếp xúc với môi trường ẩm mốc, nhiều bụi bẩn, vệ sinh mũi họng hằng ngày bằng nước muối sinh lý, điều trị triệt để các bệnh lý răng hàm mặt vì nhiều trường hợp nấm xoang hàm có nguồn gốc từ nhiễm trùng răng. Đồng thời, cần duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu xuất hiện nghẹt mũi một bên kéo dài, chảy dịch mũi có mùi hôi hoặc điều trị viêm xoang thông thường không cải thiện, người bệnh nên đến khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.