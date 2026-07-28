Người phụ nữ 48 tuổi nghẹt mũi kéo dài, bác sĩ phát hiện nhiều ổ nấm trong xoang hàm

| Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tưởng chỉ bị viêm mũi thông thường nên tự mua thuốc điều trị, chị Bích không ngờ lại là dấu hiệu của nấm xoang hàm.

Nghẹt mũi một bên nhiều tuần, phát hiện nấm xoang hàm

Ban đầu, chị Bích chỉ thấy nghẹt mũi một bên nên nghĩ mình bị viêm mũi thông thường và tự mua thuốc uống, thuốc xịt mũi để điều trị. Tuy nhiên, sau một thời gian, triệu chứng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Dịch mũi trở nên đặc, có mùi hôi khó chịu, kèm theo đau nhức vùng mặt khiến chị quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết kết quả nội soi ghi nhận niêm mạc mũi phù nề, khe mũi giữa xuất tiết nhiều nhầy mủ và người bệnh bị vẹo vách ngăn.

Kết quả chụp CT cho thấy niêm mạc xoang hàm phải có thành phần đóng vôi nghi do nấm, niêm mạc xoang sàng và xoang trán hai bên dày lên, phức hợp lỗ ngách sàng - hàm bên phải bị bít tắc. Người bệnh được chẩn đoán viêm đa xoang nghi do nấm xoang hàm kết hợp vẹo vách ngăn.

Người phụ nữ 48 tuổi nghẹt mũi kéo dài, bác sĩ phát hiện nhiều ổ nấm trong xoang hàm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nấm xoang hàm thường kéo dài và ít đáp ứng thuốc

Theo bác sĩ Hằng, xoang hàm là hốc xoang lớn nhất trong hệ thống xoang cạnh mũi, nằm trong xương hàm trên, ngay dưới hai bên má và hốc mắt. Xoang có vai trò làm ấm, làm ẩm không khí trước khi đi vào đường hô hấp.

Viêm xoang hàm do nấm xảy ra khi các loại vi nấm, phổ biến nhất là Aspergillus, phát triển trong xoang gây viêm và phù nề niêm mạc.

Bệnh thường chỉ xuất hiện ở một bên với các biểu hiện như nghẹt mũi kéo dài, chảy dịch mũi hôi, giảm khứu giác, đau nhức vùng xoang, đôi khi kèm sốt. Khác với viêm xoang thông thường, tình trạng này thường kéo dài và đáp ứng rất kém với điều trị nội khoa.

Nguyên nhân có thể do hít phải bào tử nấm trong môi trường kết hợp với các yếu tố thuận lợi như sức đề kháng suy giảm, vệ sinh mũi xoang chưa đúng cách hoặc bất thường cấu trúc mũi xoang. Trong trường hợp của chị Bích, tình trạng vẹo vách ngăn khiến dịch nhầy ứ đọng, cản trở dẫn lưu xoang và tạo điều kiện để nấm phát triển.

Phẫu thuật lấy sạch ổ nấm, cải thiện tình trạng nghẹt mũi

Theo bác sĩ Hằng, khi khối nấm đã hình thành trong xoang, điều trị bằng thuốc thường không mang lại hiệu quả. Phẫu thuật nội soi mũi xoang lấy sạch ổ nấm và tái lập sự thông thoáng của xoang hiện được xem là phương pháp điều trị tiêu chuẩn.

Nếu không điều trị kịp thời, khối nấm có thể phát triển lớn, phá hủy thành xoang, lan sang hốc mắt hoặc nền sọ, gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Qua nội soi, ê-kíp phẫu thuật mở rộng lỗ thông xoang hàm phải, ghi nhận nhiều nấm và mủ bên trong. Các bác sĩ tiến hành hút sạch dịch mủ, lấy toàn bộ mô nấm để làm xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Kết quả xác định người bệnh nhiễm nấm Aspergillus, với khối nấm có đặc tính khô, đặc và gây bít tắc hoàn toàn đường dẫn lưu xoang.

Sau phẫu thuật, sức khỏe chị Bích ổn định, được xuất viện sau hai ngày. Tái khám cho thấy vết mổ lành tốt, tình trạng nghẹt mũi cải thiện rõ rệt.

Cách phòng ngừa nấm xoang

Bác sĩ Hằng cho biết người bệnh cần tuân thủ chăm sóc sau phẫu thuật để hạn chế nguy cơ tái phát như rửa mũi bằng nước muối sinh lý, uống đủ nước, giữ ấm cơ thể, đeo khẩu trang khi ra ngoài và tránh tiếp xúc với khói bụi, không khí lạnh hoặc các tác nhân gây dị ứng.

Để phòng ngừa nấm xoang, mỗi người nên hạn chế tiếp xúc với môi trường ẩm mốc, nhiều bụi bẩn, vệ sinh mũi họng hằng ngày bằng nước muối sinh lý, điều trị triệt để các bệnh lý răng hàm mặt vì nhiều trường hợp nấm xoang hàm có nguồn gốc từ nhiễm trùng răng. Đồng thời, cần duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu xuất hiện nghẹt mũi một bên kéo dài, chảy dịch mũi có mùi hôi hoặc điều trị viêm xoang thông thường không cải thiện, người bệnh nên đến khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Người phụ nữ 48 tuổi nghẹt mũi kéo dài, bác sĩ phát hiện nhiều ổ nấm trong xoang hàm - Ảnh 2.Tưởng viêm họng thông thường, người đàn ông 50 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện ung thư xoang di căn

GĐXH - Điều trị đau họng nhiều tháng nhưng không khỏi, ông Tùng đi khám bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư xoang lê di căn thực quản.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

4 món ăn sáng nhiều người mê nhưng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, món số 2 xuất hiện trên bàn ăn mỗi ngày

4 món ăn sáng nhiều người mê nhưng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, món số 2 xuất hiện trên bàn ăn mỗi ngày

Sống khỏe -

GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng giúp cơ thể nạp năng lượng sau một đêm dài, nhưng không phải món nào cũng tốt cho sức khỏe. Nhiều thực phẩm quen thuộc như đồ chiên rán, nước dùng nhiều mỡ, thịt chế biến sẵn hay bánh ngọt chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và đường, nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, xơ vữa động mạch và đột quỵ. Các chuyên gia khuyến cáo, lựa chọn thực phẩm phù hợp và xây dựng bữa sáng cân bằng là chìa khóa giúp bảo vệ tim mạch, duy trì sức khỏe lâu dài.

Người đàn ông 75 tuổi ung thư thanh quản, khối u che gần kín đường thở được cứu nhờ cuộc phẫu thuật đặc biệt

Người đàn ông 75 tuổi ung thư thanh quản, khối u che gần kín đường thở được cứu nhờ cuộc phẫu thuật đặc biệt

Sống khỏe -

GĐXH - Khàn tiếng kéo dài kèm khó thở, thở rít, cụ ông 75 tuổi được phát hiện có khối u thanh quản lớn che gần kín đường thở. Trên nền thể trạng gầy yếu và nhiều bệnh nền, người bệnh vẫn vượt qua ca phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần nhờ chiến lược điều trị, hồi sức và chuẩn bị trước mổ chặt chẽ.

5 thói quen âm thầm làm giảm tuổi thọ nam giới: Không chỉ thuốc lá, nhiều người vẫn mắc sai lầm thứ 4 mỗi ngày

5 thói quen âm thầm làm giảm tuổi thọ nam giới: Không chỉ thuốc lá, nhiều người vẫn mắc sai lầm thứ 4 mỗi ngày

Sống khỏe -

GĐXH - Nam giới thường có tuổi thọ trung bình thấp hơn nữ giới, nhưng nguyên nhân không chỉ nằm ở yếu tố bẩm sinh. Theo nhiều nghiên cứu, chính những thói quen tưởng như vô hại trong sinh hoạt hằng ngày mới là "thủ phạm" khiến nguy cơ mắc bệnh mạn tính, tim mạch và tử vong sớm gia tăng. Điều đáng nói là phần lớn các thói quen này vẫn đang diễn ra mỗi ngày mà nhiều người chưa thực sự để tâm.

Ngủ đúng khung giờ này trong 1 tháng, cơ thể có thể nhận được 5 thay đổi tích cực

Ngủ đúng khung giờ này trong 1 tháng, cơ thể có thể nhận được 5 thay đổi tích cực

Sống khỏe -

GĐXH - Không ít người từng thử "thử thách ngủ sớm" trong một tháng và bất ngờ khi thấy cơ thể thay đổi rõ rệt: buổi sáng tỉnh táo hơn, tinh thần ổn định hơn, da dẻ tươi tắn hơn, thậm chí việc kiểm soát cân nặng cũng trở nên dễ dàng hơn. Điều đáng chú ý là khoa học cũng đang đưa ra những bằng chứng cho thấy thời điểm đi ngủ có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe lâu dài.

6 kiểu người dễ bị muỗi đốt nhất: Không phải do nhóm máu O mà vì những đặc điểm này

6 kiểu người dễ bị muỗi đốt nhất: Không phải do nhóm máu O mà vì những đặc điểm này

Sống khỏe -

GĐXH - Không ít người vừa bước ra ngoài vài phút đã bị muỗi "tấn công" liên tục, trong khi người đứng cạnh gần như không hề hấn gì. Vì sao lại có sự khác biệt này? Trái với quan niệm phổ biến, nguyên nhân không nằm ở nhóm máu O mà ở những tín hiệu sinh học mà cơ thể vô tình phát ra.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Nam thanh niên 20 tuổi tràn khí trung thất sau 1 tuần ho liên tục, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Nam thanh niên 20 tuổi tràn khí trung thất sau 1 tuần ho liên tục, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Chỉ sau khoảng một tuần ho kéo dài, nam thanh niên 20 tuổi phải nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở và được chẩn đoán mắc tràn khí trung thất tự phát - bệnh lý hiếm gặp ở người trẻ. Các bác sĩ Bệnh viện E cho biết, nguyên nhân bắt nguồn từ hiện tượng vỡ phế nang do áp lực trong lồng ngực tăng cao sau những cơn ho dữ dội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.