Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'
GĐXH - Con trai lớn lên thế nào phụ thuộc phần nhiều vào sự nuôi dạy của người cha. 5 bí quyết sau sẽ giúp bố đồng hành đúng cách, nuôi dạy con trai trở thành người đàn ông thực thụ.
Nuôi dạy con trai là hành trình đầy thách thức nhưng cũng tràn ngập niềm vui. Từ những bước đi chập chững, những câu hỏi ngây thơ, đến lúc con bắt đầu hình thành tính cách và nhân cách, bố chính là tấm gương và điểm tựa quan trọng nhất.
Nắm vững 5 bí quyết sau sẽ giúp bố đồng hành cùng con trai một cách đúng đắn, giúp con trưởng thành vững vàng, vừa tự tin vừa biết sống tử tế.
5 điều người cha nên làm khi có con trai: Vừa là tấm gương, vừa là điểm tựa
1. Dạy con trai qua cách làm gương trong lời nói và hành động
Con trai thường nhìn vào bố để học cách trở thành một người đàn ông. Bố cần sống trung thực, giữ lời hứa, và cư xử tử tế để con noi theo.
2. Dạy con trai cách kiểm soát cảm xúc
Một người đàn ông mạnh mẽ không phải là người không khóc, mà là biết cách làm chủ cảm xúc. Bố hãy dạy con cách nói ra nỗi buồn, đối diện với sự tức giận thay vì kìm nén hoặc bùng nổ.
3. Truyền cho con trai trách nhiệm và kỷ luật
Bố có thể hướng dẫn con từ những việc nhỏ: gấp chăn, phụ mẹ, chăm sóc đồ dùng cá nhân… để con hiểu giá trị của trách nhiệm và sự kỷ luật.
4. Dành thời gian chơi và lắng nghe con
Đi đá bóng, chơi cờ, cùng làm một mô hình… những khoảnh khắc nhỏ đó nuôi dưỡng ký ức ấm áp, giúp con cảm thấy bố vừa là bạn, vừa là điểm tựa.
5. Truyền cho con giá trị sống và nhân phẩm
Dạy con biết tôn trọng phụ nữ, sống tử tế, giữ lời hứa. Đây là hành trang vô giá để con trở thành một người đàn ông đích thực, được xã hội tin tưởng.
GĐXH - Nhà phân tâm học Donald Winnicott từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".
GĐXH - Người ta thường nói "con cái là món quà của thượng đế", nhưng món quà này có làm cho gia đình hạnh phúc hơn hay không lại thường liên quan mật thiết đến trạng thái cuộc sống của cha mẹ vào thời điểm con ra đời.
GĐXH - Tục ngữ có câu: "Ba tuổi nhìn ra tính cách, bảy tuổi định cả cuộc đời". Hình dáng, tính cách, thói quen lúc nhỏ thường có thể dự báo xu hướng cả cuộc đời của một người.
GĐXH - Ngoài yếu tố bẩm sinh, chỉ số IQ của trẻ hoàn toàn có thể được nuôi dưỡng và phát triển. Đặc biệt, giai đoạn từ 0 – 6 tuổi được coi là "cửa sổ vàng" cho sự phát triển trí não.
GĐXH - Dạy con là một môn học của trí tuệ, không nằm ở khả năng ăn nói, mà nằm ở phương pháp và tầm nhìn. Làm cha mẹ, không chỉ là nói đạo lý cho con nghe, mà là để con tự nhiên học được đạo lý trong cuộc sống.
GĐXH - Trên thực tế, nhiều bậc cha mẹ lại thấy con cái lớn lên không suôn sẻ như mình kỳ vọng, thậm chí dần xa cách mình.
GĐXH - Theo nghiên cứu tâm lý học hành vi tại Đại học Harvard, ngoài yếu tố di truyền, môi trường sống và cách dạy con hằng ngày đóng vai trò quyết định trong việc hình thành trí tuệ và nhân cách.
GĐXH - Người bố mà bạn nghĩ là "hậu đậu", "không biết dỗ con", thực ra lại có cách độc đáo để kích thích tiềm năng, bồi dưỡng cả trí thông minh và trí tuệ cảm xúc (IQ và EQ) của con.
GĐXH - Cách ứng xử tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và kỹ năng sống của trẻ.
GĐXH - Ngoài tiền bạc, chúng ta còn có thể để lại gì cho con cái? Khi chúng ta nói về việc "gia truyền", hãy nghĩ ít hơn về "tôi phải để lại bao nhiêu tiền" mà hãy nghĩ nhiều hơn về "tôi muốn để lại một người như thế nào".
